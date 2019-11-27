Молдавия: коридоры власти снова потемнели и запутались

Почему правительство Майи Санду не продержалось у власти и полгода? Кто такой новый премьер Ион Кику? Зачем президент Молдавии Игорь Додон вернул в правительство демократов, которые работали в полностью дискредитировавшем себя правительстве олигарха Влада Плахотнюка? Это не выгодно ни молдавскому народу, ни Москве, ни Вашингтону. Тогда кому?



Молдавия не понимает действий Додона. Москва и Вашингтон тоже

Об этом "Правде.Ру" рассказал председатель общественного движения "Родина — Евразийский союз" Игорь Тулянцев.

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Удивительная Молдавия — после революции ничего не меняется

— Игорь, как вы сказали, главной причиной разногласий Партии социалистов и блока АКУМ было назначение генерального прокурора. В итоге это привело к смене правительства. Почему это так важно?

— До этого генеральный прокурор был главной дубинкой режима. С помощью генерального прокурора Плахотнюк решал все свои главные задачи и в экономической сфере, и в политической. С помощью генеральной прокуратуры заводились уголовные дела, устранялись политические и экономические конкуренты и т. д.

Так Плахотнюк расчищал себе дорогу. Потому что в Молдавии у генерального прокурора — полномочия достаточно широкие, наверно, даже шире, чем у президента. Поэтому за фигуру генерального прокурора очень боролись и, так сказать, лидеры новой власти. Когда Майя Санду сказала о том, что она назначит генерального прокурора, естественно, другие возмутились.

— А она не имеет таких полномочий по Конституции? Там конкурс существует?

— Они назначали конкурс, да что они только ни делали. В принципе, после того, как новая власть в лице Партии социалистов и блока АКУМ, подписала декларацию "О захваченном государстве", можно было за неделю — за две пойти на любые меры и очистить государство. Но потом они затянули, они только что-то обсуждали, они постоянно что-то выясняли, за каждый пост бились, вот все это и привело к тому, что новое правительство пало.

Самое страшное в этой ситуации, на мой взгляд, что после того, как правительство Майи Санду ушло, новое правительство стало, скажем так, не чище, чем правительство Плахотнюка. Это новое правительство, которое называют технократами или профессионалами, состоит из людей, которых можно не то что подозревать в связях с Плахотнюком, а которые, собственно говоря, работали с ним и агитировали за Демократическую партию в период предвыборной кампании.

Например, сам премьер-министр господин Кику был министром финансов в правительстве Плахотнюка. То есть после назначения этих людей в правительство стало еще больше вопросов к новой власти. Потому что население ждало от новой власти решения главных проблем, а именно — чтобы справедливость восторжествовала и чтобы все, кто узурпировал власть все это время и довел Молдавию до нищеты, сидели в тюрьме. А они опять сели в теплые кабинеты.

— Наверное, можно понять Додона, ведь он, так сказать, свергнул Санду, социалистов с помощью демократов. И поэтому он теперь никуда не денется от союза с ними, должен торговаться с ними за каждый пост. Вот этот Ион Кику — это человек демократов, правильно? А своих людей он куда-то уже ввел?

— Скажем так, Кику был министром финансов при демократах. Если мы сейчас говорим о том, что Додон сверг Майю Санду при помощи демократов, то пять месяцев назад Додон сверг демократов при помощи Майи Санду. Собственно говоря, опять же, все только крутится в этом колесе на самом деле…

— Это вообще победа Додона — вот так вертеть парламентом?

— На мой взгляд, это в первую очередь проигрыш молдавского народа. Возможно, что это победа Додона. Но я как гражданин Молдавии исхожу из интересов не Игоря Николаевича Додона, не Майи Санду или какого-то еще политика, а я исхожу из интересов граждан нашей страны. Вот для меня как гражданина Республики Молдовы это проигрыш всех граждан нашей страны.

Потому что те люди, которые отвечали за криминальные схемы при правительстве Плахотнюка, Филипа они фактически остались или снова оказались на своих местах, а то и еще выше. Можно ли говорить о том, что евроунионисты, как их раньше называл Игорь Николаевич Додон, за несколько месяцев вдруг стали технократами и профессионалами? Я бы не стал так говорить.

— У социалистов в парламенте — 36 мандатов, у демократов — 30. Вообще-то, всегда у кого больше мандатов, тот премьера предлагает и ставит. Почему был выбран Кику, представитель демократов, ведь должен был быть представитель социалистов?

— Про Кику Додон заверяет всех, что это его человек.

— Как он мог стать его человеком, если при демократах был в правительстве?

— Вот этот вопрос задает любой здравомыслящий нормальный человек, почему он человек Додона, если он фактически человек Плахотнюка. Здесь может быть ответ, что либо Додон — человек Плахотнюка, либо Плахотнюк — человек Додона. Вот и выбирайте сами, как вам больше нравится.

— Наверное, мы подождем пока как-то отвечать, потому что все очень запутано. Американцы на последние события уже среагировали. Их посол у вас Дерек Хоган сказал, что сожалеет, что коалиция распалась.

— Я не сомневаюсь в том, что и Россия сожалеет, что коалиция распалась. Потому что коалиция была антиолигархическая. Коалиция между блоком АКУМ и Партией социалистов создавалась как раз для того, чтобы очистить наше государство от узурпаторов. И Партия социалистов, и блок АКУМ называли правительство Филипа узурпаторами. Оно узурпировало власть, оно захватило власть, оно просто изнасиловало наше государство, оно захватило юстицию, оно захватило все просто, понимаете?…

И когда кто-то говорит о том, что все-таки в этом правительстве были профессионалы и технократы, которые служили криминальному режиму, то у меня к человеку, который называет бандита профессионалом и технократом, возникают вопросы. Либо он каким-то образом аффилирован с этими бандитами, либо у него есть в этом какой-то другой интерес.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев