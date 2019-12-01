Станет ли Молдавия мостом сотрудничества или совсем провалится?

В Молдавии правительства меняются как перчатки. Но если на ушедшее в отставку надеялись, то нынешнее изначально не внушает доверия большинству хотя бы потому, что персонажи там уже б/у и они известны не лучшим образом.



Молдавия не понимает действий Додона. Москва и Вашингтон тоже

Почему не получилось у прошлого правительства реализовать свой потенциал и возможности географического положения, развивать сотрудничество с Востоком и Западом, стать мостом между ними? Об этом "Правде.Ру" рассказал председатель общественного движения "Родина — Евразийский союз" Игорь Тулянцев.

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— Игорь, если не американцы, то тогда кто воздействовал на Додона, когда он разорвал союз с АКУМ, отстранил назначенного Санду прокурора и сменил правительство? Может, русские что-то подсказали?

— Я думаю, что у Додона были подозрения в том, что новый прокурор, назначенный Санду, займется некоторыми уголовными делами самого Додона, которые где-то в прокуратуре есть. Я такого не исключаю.

— Какие, предположительно, это могут быть дела?

— Как говорят эксперты в Молдавии, Плахотнюк перед тем, как его свергли, буквально за день-два опубликовал некое видео, на котором Додон встречался с Плахотнюком. Собственно говоря, Додон просил у него финансирования на партию и рассказывал, что получает деньги из-за рубежа. Я думаю, что это стало главным основанием для Додона избавиться от возможного своего дальнейшего конкурента Санду.

Собственно говоря, есть подозрения, что именно по этим причинам возникли и вопросы по новому генпрокурору. Я думаю, что там причин вагон и маленькая тележка, потому что ведь Игоря Николаевича Додона давно обвиняют в связях с Демократической партией. Так это или нет, покажет время. Но к новому правительству уже очень много вопросов.

— Вы представляете партию "За свободную Родину", которая в принципе ориентируется на Россию, на интеграцию с бывшими союзными республиками.

— Да, это и мои личные взгляды, я никогда их не скрывал.

— А Игорь Додон, по вашему мнению, для сотрудничества с Москвой и Евразийским союзом в целом не очень подходящая фигура?

— Я, опять же, в первую очередь исхожу из интересов граждан Молдавии. Я считаю, что мы должны вообще давно отойти от каких-то геополитических баталий. И сегодня Евразийский союз, на мой взгляд, страны этого союза, могут прекрасно свободно сотрудничать с Европейским союзом и входящими в него странами, а Молдавия может стать мостом развития этого сотрудничества.

На самом деле, когда создавалась новая коалиция между проевропейским блоком АКУМ и Партией социалистов, ее приветствовали просто все. Приветствовали в первую очередь как раз по той причине, что считали, что она будет двигаться в направлении этого сотрудничества. Молдавия как раз могла бы стать той площадкой, где могли бы в том числе и такие державы договариваться.

— Франция хочет стать мостом между Европой и Россией, сейчас Макрон такие инициативы выдвигает. Россия хочет стать мостом между Западом и Востоком, движется в Китай. Сербия хочет стать мостом между Россией и Западом. Молдавия тоже хочет стать мостом. Почему же у многих не получается? Все хотят стать мостами и развивать сотрудничество. Почему у Молдавии не получилось?

— Вы знаете, пять месяцев назад получилось попробовать это начать. Это впервые за современную историю на самом деле получилось. Еще раз говорю, мы можем по-разному относиться к прозападному блоку АКУМ, к Партии социалистов. Претензий к Партии социалистов была просто уйма, опять же, за сотрудничество с партией Плахотнюка.

Но тогда все забыли об этом. Все просто стоя аплодировали этому союзу, потому что впервые за все это время удалось фактически забрать власть у авторитарного криминального режима. Он, собственно говоря, существовал долгое время в нашей стране, поднимая знамя европейской интеграции, за которой ничего реального не было.

Режим Плахотнюка позиционировал себя как проевропейский, но европейцам он был никак невыгоден, потому что сам Плахотнюк дискредитировал европейский путь, потому что все деньги, которые выделялись правительству Республики Молдова, Плахотнюк свободно и прекрасно, так сказать, воровал.

— Почему все же не удалось тому правительству реализовать поставленные цели, хотя бы сколько-нибудь существенно продвинуться в этом направлении?

— Я считаю, потому что личные амбиции помешали. К Майе Санду вопросов больше, чем к Додону. Даже не имеет смысла обсуждать, кто из них лучше или кого надо больше поддерживать — Майю Санду или Додона, потому что по взглядам Майя Санду, конечно, не близка нам. К ее взглядам возникает очень много вопросов, она реально, на мой взгляд, убежденная русофобка и т. д.

Но даже не это стало главной причиной провала и отставки этого правительства. Почему не удалось? Потому что амбиции лидеров опять оказались для них выше, чем интересы всего нашего народа. Здесь вопрос опять уперся в личности, стали выяснять, кто лучше, и это все вылилось в противостояние кто кого. А о деле, интересах республики и людей, опять же, просто забыли.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев