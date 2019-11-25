Удивительная Молдавия - после революции ничего не меняется

Зачем Игорь Додон, президент Молдавии и лидер социалистов, вернул в правительство демократов, которые работали в полностью дискредитировавшем себя правительстве олигарха Влада Плахотнюка? Это не выгодно ни молдавскому народу, ни Москве, ни Вашингтону. Тогда кому?

Почему 30 процентов молдаван продолжают голосовать за Демократическую партию олигарха, укравшего миллиард у народа Молдавии и организовавшего в стране свое "карманное государство"?

Почему правительство АКУМ Майи Санду не продержалось у власти и полгода?

Об этом "Правде.Ру" рассказал председатель общественного движения "Родина — Евразийский союз" Игорь Тулянцев.

— Игорь, Молдавия не перестает удивлять. Совсем недавно Партия социалистов заключила союз с блоком АКУМ, и Майя Санду была приведена к посту премьер-министра, она сформировала правительство и начала работать. Но не прошло и полгода…

— Да. Пять месяцев.

— …как был вынесен вотум недоверия правительству. И сейчас сформировано уже новое правительство, как оно себя называет, "правительство технократов".

— Профессионалы и технократы, да.

— Возглавляет его Ион Кику. Что случилось в Молдавии, почему так быстро пришел такой бесславный конец правительству Майи Санду? Что там она не так придумала или сделала?

— Я думаю, что предысторию стоит начать с того, как привели Майю Санду к премьерству. Впервые, наверно, за всю историю мировым державам — Соединенным Штатам Америки, Европейскому союзу и России — удалось договориться о ситуации в нашей стране и об отстранении главного олигарха Плахотнюка. Поэтому в Молдавии это также называют революцией послов.

Конечно, многие политические лидеры Молдавии присуждают данную победу — отстранение Плахотнюка от власти — себе, но все аналитики и эксперты сходятся во мнении, что это было сделано при помощи ведущих держав, которые, естественно, каким-то образом осуществляют влияние на политику Молдавии. Мы все прекрасно понимаем, что Плахотнюк — это абсолютное зло. В этом сошлись и лидеры таких разных мировых держав, уже все поняли, что Плахотнюк — это абсолютное зло.

— Потому что он вор?

— Это коррупция, это беспредел, реально правовой беспредел, людей ни за что сажали в тюрьмы, забирали бизнесы, поэтому люди массово мигрировали из страны. В общем, какой области ни коснись, везде это выходило просто за рамки понимания, здравомыслия, вообще понятия порядочности и т. д.

Поэтому, собственно говоря, все сошлись в том, что Плахотнюк — это тотальное зло. Есть и понимание, что такое Плахотнюк как явление. Плахотнюк — это система, Плахотнюк — это не один человек. Понятно, что он создал эту систему, но он действовал при помощи людей, которые верно ему служили.

Сама система Плахотнюка состоит из неких маленьких плахотнюков, это депутаты парламента, которые состояли в Демократической партии, министры Плахотнюка, силовые ведомства, которые служили Плахотнюку. С помощью этих инструментов он осуществлял весь этот беспредел, который мы наблюдали с 2009 года, когда фактически Демократическая партия взяла власть в свои руки.

Вот после отстранения этого главного зла — Плахотнюка — и на лозунгах о том, что мы вернем страну народу, пришли к власти несколько партий. Это Партия социалистов и так называемый блок АКУМ, состоящий из двух проевропейских партий. Изначально проблема была в том, что эти партии — абсолютные антагонисты, поэтому никто себе даже представить не мог, что они могут вообще объединиться в какой-то единой повестке дня.

Но при помощи мировых держав эти партии создали блок и с помощью этого инструмента свергли Влада Плахотнюка. Главная задача новой власти была очищение государства. Никто не ждал от лидеров Партии социалистов или блока АКУМ создание Швейцарии, экономического чуда или еще каких-то вещей.

Главной задачей была справедливость, виновные в узурпации власти должны были сесть в тюрьму, и государство должно было быть очищено, чтобы у населения к власти опять появилось какое-то доверие, чтобы люди понимали, что в государстве все-таки есть закон, а не царит беспредел.

Вот для этого Майя Санду и стала премьер-министром. Но после пяти месяцев этого правления не было, собственно говоря, ни одной посадки, не было никаких серьезных коррупционных скандалов, никто ни о чем не узнал, никто не сел в тюрьму. Более того, многие, кто узурпировал власть, остались на своих местах.

И мы все эти пять месяцев только наблюдали, как лидеры так называемой новой власти, новой коалиции лишь перекидывались между собой какими-то упреками, и ничем хорошим это, конечно, не закончилось. А главным камнем преткновения между Партией социалистов и блоком АКУМ стало назначение генерального прокурора.

Источник превью: Sputnik Молдова

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев