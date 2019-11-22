Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Дети Донбасса
Автор Редакция рубрики "Мир"

Одесса против нацизма, но молчит. Почему?

Мир » Бывший СССР » Украина

Почему Одесса не выступила против сноса барельефа маршалу Георгию Жукову со стены Приморского военкомата? Есть ли в Одессе антифашистское подполье? Можно ли сравнивать борьбу против нацистского режима в Харькове, других регионах Украины и Одессе?


Одесса ждет сигнала от Кремля?

Об этом "Правде.Ру" рассказал политический обозреватель ИА News Front, бывший главный редактор одесской телекомпании "Академия", экс-начальник отдела разведуправления штаба Одесского военного округа Юрий Селиванов.

Читайте начало интервью:

Снос барельефа Жукову — провокация украинской власти

Почему одесситы не защитили Жукова?

— Юрий Борисович, вы говорите, что почти вся "шушера" в Одессе — приезжие. А своих таких радикалов, нацистов, националистов почти нет?

— Их можно пересчитать по пальцам одной, ну, двух рук. Более того, это "яркие" личности, они потому и стремятся стать такими яркими, зарекомендовать себя такими "подвигами". Для чего? Для того, чтобы как можно скорее уехать на свою главную западную родину. Вот для этого им все это нужно, и они продолжают гадить во многом именно поэтому. Многие уже уехали, сейчас они в Канаде и т. д.

— Там им политическое убежище дают или как-то еще?

— Они успевают здесь здорово нажиться на всевозможных подачках, которые им добрые люди предлагают за услуги такого рода — по борьбе с сепаратистами, памятниками… Большая часть этих денег просто уходит, грубо говоря, налево. И потом они на Запад уезжают уже вполне состоятельными людьми. Не большими миллионерами, конечно, но жить на первых порах, в общем-то, вполне можно. А они стремятся туда.

— Допустим, подполье какое-то есть, но оно не проявляет себя по пустякам, чтобы не светиться. Но есть же просто нормальные одесситы, настоящие патриоты. Почему они в подворотне не зажали этих молодчиков и не вышвырнули из города? Их же там было человек десять от силы…

— Я сейчас скажу, может быть, резкую вещь, но я, как одессит, что называется, не могу молчать. Вот поверьте мне, формировались и обобщения на этой почве. Степень радикальности советов одесситам, как они должны поступать и что они должны делать в этой ситуации, прямо пропорциональна степени удаленности самого советчика от Одессы.

Все эти советы в основном слышатся издалека, потому что, видимо, те люди, которые находятся ближе к месту событий, обладают определенной памятью и информацией и, конечно, хорошо знакомы с нынешней ситуацией. Они, наверное, помнят, чем это закончилось в прошлый раз, а закончилось это массовым сожжением десятков людей.

Это вообще в послевоенной истории Европы беспрецедентный случай. А почему это случилось с Одессой? Потому что одесситы как раз больше всех выступали тогда против Майдана. Я подчеркиваю, больше всех, это правда. Вот они и получили урок.

И сейчас, когда они видят, что приходят какие-то странные мальчики, которые совершают такие гнусности, одесситы прекрасно понимают, в отличие, может быть, от многих телезрителей, что это не просто мальчики, что если этих мальчиков не хватит или их кто-то заденет, придут другие мальчики, уже с битами и бутылками с горючей смесью.

Потому что они не сами туда приходят, а их направляют и проплачивают, в том числе и сами власть предержащие. И тогда все это продолжится и повторится в том же духе, потому что президент хоть и новый, вроде бы все новое, а на самом деле как совершали все эти гнусности и мерзости, так и продолжают совершать. То есть реально ничего не изменилось.

— В Сети есть видео, как 90-летний ветеран пришел к дыре в стене, где была мемориальная доска маршалу Жукову. И вокруг него собрался народ. А он сидел и сидел. Все-таки не только для тех, кто далеко и говорит о том, что одесситы так покорно себя ведут, все принимают, — это непонятно для многих. Для дончан, например, тоже непонятно. В тех пабликах в Донбассе пишут: "Мы встали, мы поднялись, а вы что?…" То есть все же здесь такой момент есть. Почему так?

— Я ни в коем случае не занимаюсь каким-то выгораживанием. Просто здесь пока действительно очень много непонятного.

— Конечно, все напуганы постоянными репрессиями, еще свежа память про Куликово поле. Это, конечно, страшная вещь, и все же такой вопрос тоже есть. Почему во всей миллионной Одессе не оказалось человека, который бы подошел и просто сказал: "Не надо"? Подполье подпольем, конечно, но когда самые простые люди возмущены и выступают в едином порыве — это даже бОльшая сила, чем подполье. И, например, в Харькове есть такие люди, там всегда что-то происходит. Недавно опять сожгли палатку, в которой собирали пожертвования для карателей.

— В Харькове палатку для карателей сожгли — хорошо. Но в Одессе сожгли огромное количество людей. И этот шок, я думаю, имеет определяющее значение для понимания отличия последующей и нынешней одесской ситуации. Это для нас исторический факт, а для людей, которые там постоянно находятся, для одесситов, — это прежде всего жизнь.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы одесса украина харьков подполье точка зрения куликово поле георгий жуков юрий селиванов дом профсоюзов снос памятников одесская хатынь экспертное мнение
Актуальная аналитика
Здоровье
Лечение боли в плюсневом отделе стопы (метатарзалгии) зависит от диагноза и симптомов
Новости Украины
Одесса против нацизма, но молчит. Почему?
Новости Грузии
Горячих грузинских парней охладили полицейскими водомётами
Новости Все >
Эксперт: продавцы и грузчики не останутся без работы
Турецкое информагентство обвиняет Россию в гибели мирных жителей
Марсианский аппарат опять вынужден фиксировать бур "рукой"
Россия проведет на Евро-2020 на один домашний матч меньше
Треть растительности тропической Африки может скоро исчезнуть
Новая набережная Москва-реки появится на юге столицы
В Кремле испытали шок от видеозаписи с кадрами казни в Сирии
Жеребьевка УЕФА определила пары плей-офф отбора Евро-2020
Ожирение может привести к преждевременному старению мозга
В Ленобласти пресекли работу наркозавода с оборотом в 7 млрд рублей
Последние материалы
Треть растительности тропической Африки может скоро исчезнуть
Новая набережная Москва-реки появится на юге столицы
Горячих грузинских парней охладили полицейскими водомётами
В Кремле испытали шок от видеозаписи с кадрами казни в Сирии
Ожирение может привести к преждевременному старению мозга
В Ленобласти пресекли работу наркозавода с оборотом в 7 млрд рублей
Прыгунья Ласицкене призвала главу ВФЛА уйти в отставку
Невероятные приключения депутата Ионина
В Литве празднуют "объединение народов" в борьбе против России
Рублев вывел Россию вперед в 1/4 финала Кубка Дэвиса с Сербией
Популярное
Общество
Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое

Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.

Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое
Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова
Общество
Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова
Производство
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Газ
СПГ и запасы в Европе: "Газпром" готов закрыть транзит через Украину
Руслан Веснянко Горячих грузинских парней охладили полицейскими водомётами Руслан Веснянко Любовь Степушова Армения отвергла план США по развитию энергетики Любовь Степушова Соломон Соловьев Пуля Скорпиона в обойме Стрельца - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Чиновники могут: как быстро и без усилий довести народ до кипения
Почему одесситы не защитили Жукова?
В “Единой России” назвали своим электоратом женщин старше 60 лет
Украинцы обвинили ФСБ России в использовании «методов Джокера»
Чиновники могут: как быстро и без усилий довести народ до кипения
МКС без США может стать проблемой для России
ПФР: работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам в 2020 году
Кто в России потеряет работу: эксперты назвали исчезающие профессии
ПФР: работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам в 2020 году
Министерства не поддержали идею повышения возраста продажи алкоголя
Трагедия в Новосибирске: школьник умер, предположительно, приняв снюс
В "Единой России" обсудят новый порядок медосмотра для водителей
FinTech Adoption Index 2019: Россия - мировой лидер в освоении финансовых технологий
Почему одесситы не защитили Жукова?
Водители могут выдохнуть: справки на права до лета не подорожают
Российский президент обозначил основную причину распада СССР
Почему одесситы не защитили Жукова?
Госдума РФ расширит географию действия налога для самозанятых
Американские военные базы не защищены от армий РФ и КНР
Сергей Шнуров: В России четыре языка. И все они русские
Помощник Путина заготовил 3 "рецепта" спасения российской экономики
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ