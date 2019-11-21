Почему одесситы не защитили Жукова?

Одесса массово не выступила против сноса барельефа маршалу Жукову со стены Приморского военкомата, потому что уже не раз бывала в оккупации. Одесситы имеют опыт выживания в условиях антинародного режима. Какую роль в истории Одессы сыграл Георгий Константинович Жуков? Есть ли в Одессе антифашистское подполье, чем оно занимается?



Одесса ждет сигнала от Кремля?

Об этом "Правде.Ру" рассказал политический обозреватель ИА News Front, бывший главный редактор одесской телекомпании "Академия", экс-начальник отдела разведуправления штаба Одесского военного округа Юрий Селиванов.

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Снос барельефа Жукову — провокация украинской власти

— Юрий Борисович, можно ли считать, что в Одессе какое-то подполье, сопротивление режиму все-таки есть, но оно себя не проявило в реакции на сносе памятной доски Георгию Жукову, чтобы не попасться, так как выявление недовольных и было целью этой провокации?

— Я на это очень рассчитываю, хотелось бы в это верить. Это особенно важно, учитывая значимость Одессы, причем значимость, я бы даже сказал, геополитическую. Потому что это город важнейший, я даже не уверен, что Киев так важен, как Одесский регион, потому что это доступ всей этой огромной территории к Черному морю. Для Америки — это просто лакомый кусочек.

Тут, действительно, могли быть какие-то очень серьезные ставки и розыгрыши. И можно ожидать от этих людей последующих действий.

— Я не исключаю возможности, что там есть наши люди и т. д.

— И правильно делаете. Одесса же не в первый раз переживает оккупацию, а очень многие одесситы, практически вся Одесса, — это сепаратисты и агенты Путина. И это не я сказал, так говорят сами местные бандеровцы. Так вот, очень многие одесситы имеют как бы генетический опыт реагирования на такие ситуации.

Последней была немецко-румынская оккупация, но тогда тоже никто не выходил в открытую и не защищал памятник Ленину, потому что это глупо, понимаете. Тебе там по голове дадут в лучшем случае, тогда могли и расстрелять, а сейчас просто бросят в кутузку. В том же одесском СИЗО сидят сотни людей, ни за что сидят.

И они сидят уже по три-четыре года без предъявления каких-либо обвинений. Прокурорские работники просто переносят очередные заседания суда — и все, они там дальше сидят без всякого приговора, без ничего. Одесситы это знают. И, конечно, учитывают. Они все понимают и переживают.

Я с ними общаюсь в соцсетях, сейчас обмениваюсь впечатлениями об этом чудовищном происшествии, за гранью добра и зла вообще, я считаю. Когда я об этом думаю, я сердце сразу отключаю, потому что это невозможно, оно разорвется просто. Если об этом одесситу в эмоциональном режиме думать, то тебя скоро на "скорой" увезут.

— Я напомню зрителям, что Георгий Константинович Жуков — не случайное лицо в Одессе. Конечно, он после войны был назначен, в опалу его туда сослали, и он командовал Одесским военным округом. И, собственно, с его именем связывают искоренение преступности в Одессе после войны.

— Да, по этим событиям был снят знаменитый фильм, который прошел с большим успехом "Операция "Ликвидация", все его знают. Он на основе исторической канвы создан. Безусловно, вклад Георгия Константиновича в ликвидацию разнузданной преступности был огромным. Он был по жизни человек очень решительных мер борьбы со злом, как мы это знаем в ходе войны. Поэтому, да, конечно, мы знаем, это историческая правда и реальность.

Одесса ведь вся сама по себе — это наследие нашей истории. Там этого так называемого нынешнего бандеровского, галицкого, западноукраинского элемента не было просто по жизни никогда. Это город, который был создан буквально руками Российской империи. Там все абсолютно наше.

Там вся наша история, начиная с Дерибаса, который хотя и француз, но это был российский царедворец, чиновник, один из основателей Одессы, заканчивая нашими героями войны. Сразу, понимаете, возникает вопрос, боже мой, а кто же будет следующий? Там совсем недалеко от этого места стоит памятник нашему известнейшему советскому офицеру-подводнику времен Великой Отечественной войны Александру Ивановичу Маринеско, Герою Советского Союза.

Этот величайший человек уничтожил на транспорте "Вильгельм Густлофф" в январе в 45-го года десятки экипажей подготовленных немецких подводных лодок нового поколения — 21-го проекта. Это могла бы быть революция в морской войне. Он не дал им совершить эту революцию. Эти лодки так и не вышли в море. Это огромный вклад в победу. И вот этот памятник стоит.

— Только не добрались бы и до него. И Екатерине Второй как бы памятник не снесли.

— Я об этом даже уже не говорю. Борьба за Екатерину продолжается ведь уже многие годы. Это ведь не то, что ее там поставили и все это просто так приняли. Это же тоже самая что ни на есть одесская и всероссийская история. Одесситам очень дорог этот памятник. Ни в коем случае. Вот эта вся шушера, действительно, в основном приезжая, в том числе там масса студентов из других регионов.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев