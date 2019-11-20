Снос барельефа Жукову - провокация украинской власти

Почему Одесса массово не выступила против сноса барельефа маршалу Жукову со стены Приморского военкомата, "Правде.Ру" рассказал политический обозреватель ИА News Front, бывший главный редактор одесской телекомпании "Академия", экс-начальник отдела разведуправления штаба Одесского военного округа Юрий Селиванов.



Одесса ждет сигнала от Кремля?

Какую роль в истории Одессы сыграл Константин Жуков? Кто инициатор сноса памятной доски? Если это провокация, то с какой целью проведена? Есть ли в Одессе антифашистское подполье, чем оно занимается? Можно ли сравнивать борьбу против режима в Харькове и Одессе? Предал ли Кремль одесситов?

— Юрий Борисович, снос барельефа маршалу Жукову со стены Приморского военкомата в Одессе потряс не только Одессу, но и всю Украину и Россию. Вы когда-то работали в этом здании...

— Да, сейчас там Приморский военкомат, а раньше в этом здании располагался штаб Одесского военного округа, где я служил. То есть этот барельеф находится практически в десяти метрах от моего бывшего кабинета.

— Действительно, это событие имело очень большой резонанс в Одессе. Люди очень резко высказывались против данного сноса. Это какие-то приезжие люди сделали или все-таки местные националисты? Кто их организовал и туда направил? Ведь вряд ли это собственная инициатива этих людей.

— Безусловно, нет. Более того, я вам по "большому секрету" скажу, что вся эта так называемая националистическая публика, украинские экстремисты, которые там уже больше пяти лет куролесят, интересуется вопросами, прежде всего, чисто меркантильного характера. То есть они на самом деле без предоплаты ничего не делают.

Это все пошло еще с Майдана 14-го года, и по сей день все остается так же. Поэтому, конечно же, это не чья-то собственная бескорыстная инициатива, что не нравится там кому-то Георгий Константинович и они хотели таким образом решить вопрос. Конечно же, нет. Все это спланировано, естественно, и оплачено.

Но ожидать от меня и от кого бы то ни было, кто не причастен к определенным спецслужбам и к самой украинской власти, точных ответов и доказательств, кем спланировано, не приходится просто потому, что, на мой взгляд, как бывшего офицера разведки, это мероприятие имеет все признаки сознательно спланированной и скоординированной провокации спецслужб.

Обратите внимание. Во-первых, этот снос барельефа Жукову проходил при свете дня, при стечении камер, журналистов и с явной попыткой все это дело как можно шире засветить. Сразу задаю вопрос: если бы они просто хотели его тихонечко убрать, почему бы не сделать это ночью, когда никого нет и никого не надо звать, камеры зажигать?

Это было сознательно рассчитано на ситуацию вызова, на то, чтобы спровоцировать людей, прежде всего одесситов, на ответную реакцию. Исходя из этого, я могу сразу ответить и на следующий вопрос: а для чего тогда это было нужно?

А это обычный прием, в принципе, применяемый многими спецслужбами мира, который можно охарактеризовать как попытку вытащить на свет божий своего противника, заставить его среагировать, таким образом выявить его организационную структуру, его возможности и просто тех недовольных людей, которые придут, зафиксировать и посчитать. Я так это вижу.

— Это неожиданно, честно говоря, потому что выдвигались версии, что это сделали просто люди, оплаченные, допустим, партией Петра Порошенко, партией войны в целом, которая хочет подразнить одесситов, указать им на их место.

— Я это не исключаю. Вы назвали Порошенко, партию войны, одно другому на самом деле может и не противоречить, потому что эти все группировки, которые находятся внутри украинской власти, внутри этой игры, каждая из этих группировок играет свою роль.

И вот эти люди, которые пришли уничтожать этот памятник, производят впечатление вроде бы самых обычных людей, чуть ли не прохожих. Какие-то там активисты непонятные. Но на самом деле это часть того же инструмента нынешней украинской власти, они выполняют свою работу. Понимаете, этой власти неудобно же направить туда полицию, чтобы полиция кирками там сбивала. Ну что это такое получится?… Их не поймет ни мировое общественное мнение, никто.

А так это вроде бы некие независимые самоуправляемые структуры, к которым украинская власть как бы никакого отношения не имеет. Точно так же, кстати, как она "не имела" никакого отношения, когда взрывали опоры линии электропередач, идущей в Крым. Помните?

Такие же шебутные ребята все там делали. А власти изображали недоумение: мол, это не мы совсем, это какие-то активисты. На самом деле это все было санкционировано Киевом и активировано в тот момент, когда было необходимо для давления на Крым. Вот так это все и делается.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев