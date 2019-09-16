Нефть как заложник геополитики

Ситуация на мировом рынке нефти напоминает игру в большой теннис по формуле "двое против двух". Россия и Иран в тандеме играют на повышение цен на чёрное золото, в то время как дуэт "США-Саудовская Аравия" стремится любой ценой обвалить мировые цены на нефть. При этом оба тандема осознают, что победитель в этом противостоянии будет диктовать правила игры в мировой политике. Парадоксально, но факт: стоило Герману Грефу заявить в минувшую пятницу об опасности обвала мировых цен на нефть, как спустя всего 12 часов повстанцы-хуситы своей атакой на саудовские нефтяные заводы создали страшную панику на нефтяных биржах. Создаётся впечатление, что какой-то закулисный тяжеловес - нетрудно догадаться, кто именно - через хуситов дал понять Грефу, что отныне цены на нефть будут определять не Вашингтон и Эр-Рияд, а Москва и Тегеран.

Уместно вспомнить 1985 год. Тогда Рональд Рейган направил директора ЦРУ в Эр-Рияд с секретной миссией - договориться о том, чтобы обвалить мировые цены на нефть. В итоге этого сговора и последовавшего обвала цен спустя 6 лет казна СССР опустела, что сыграло свою роль в развале "империи зла", как её называл бывший актёр Голливуда Рейган.

Леонид Брежнев ничего не мог противопоставить нефтяному сговору Вашингтона и Эр-Рияда. Отношения СССР и Ирана были испорчены двумя факторами: вторжением советских войск в Афганистан и союзом Москвы с Саддамом Хусейном, который вел в это время войну с Тегераном. Так что Кремль никак не мог использовать Иран в качестве орудия против "заокеанского сатаны". Сегодня, спустя 28 лет после распада СССР, ситуация зеркально противоположная.

Союз Вашингтона и Эр-Рияда серьезно пошатнулся после загадочного убийства саудовского журналиста в здании Консульства аравийской монархии в Стамбуле. Зато Москва и Тегеран не только преодолели взаимное недоверие периода СССР, но фактически стали союзниками на огромном геополитическом пространстве от Каспия до Персидского залива и Красного моря.

Назло Дональду Трампу Москва недавно даже заявила о возможности совместных российско-иранских учений в регионе Персидского залива. Об этом нельзя было даже думать ещё четверть века назад. А сейчас реальностью является то, Москва и Тегеран ведут совместную военную операцию в Сирии против ИГИЛ, что приведет к укреплению власти Башара Асада.

Москва косвенно поддерживает все эти планы Ирана, так как возможная конфронтация Тегерана и Эр-Рияда и превращение аравийской монархии в очаг нестабильности с пылающим Йеменом в подбрюшье приведут к взлету цен на нефть до 100 долларов за баррель и выше. В этом случае даже разблокирование стратегических запасов нефти США не приведёт к снижению цен на чёрное золото. Правда, у США остаётся в запасе крайняя мера - нанесение массированных воздушных ударов против хуситов в Йемене. Однако до президентских выборов в США (2020 г.) этот вариант можно полностью исключить. Также недальновидными выглядят призывы некоторых обитателей Капитолийского холма - разбомбить военные объекты Ирана с воздуха. При этом в Тегеране строят амбициозные планы по созданию так называемой "шиитской дуги", открытию коридора в Средиземное море и созданию своей базы в сирийском порту Тартус. Кроме того, в Тегеране также считают, что иранские ВМС должны присутствовать в Индийском океане. И, наконец, в случае успеха в Йемене шиитов-хуситов Иран обеспечит себе выход к Красному морю, Аденскому заливу и Аравийскому морю. Реализация этого плана станет кошмарным сном для Израиля и Саудовской Аравии.

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