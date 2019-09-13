Россия должны быть готова к грядущему "сырьевому шоку" на мировом рынке нефти. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на сессии Московского финансового форума.
"У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок, на мой взгляд, у нас впереди. Сырьевой шок под названием "снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире", - спрогнозировал он.
По мнению Грефа, подобная ситуация приведет к очень низким ценам на нефть. К таким рискам Россия пока не готова, однако это следует исправить. "Вопрос диверсификации экономики стоит в этом ряду не менее остро, чем проблемы, которые мы рассматривали как уже существующие", - считает глава Сбербанка.
Ранее стало известно о том, что Национальная нефтегазовая корпорация Китая решила отказаться от своих планов на текущий месяц по загрузке 5 миллионов баррелей венесуэльской нефти в танкеры из-за американский санкций, введенных в отношении Каракаса.
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