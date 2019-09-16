Тегеран объявил войну Вашингтону в Саудовской Аравии

Иран заинтересован в нанесении военных ударов по Саудовской Аравии, считает эксперт Семен Багдасаров. Цель — заставить саудитов уйти из Йемена, "что вполне вероятно".

Госсекретарь США Майк Помпео возложил на Иран ответственность за субботнее нападение беспилотников (БПЛА) на объекты государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Aramco — НПЗ Abkayk и Hurai. Госсекретарь Помпео заявил в своем Твиттере, что Тегеран стоит за 100 нападениями на Саудовскую Аравию и что Вашингтон будет работать с союзниками США для обеспечения адекватных поставок нефти на энергетические рынки.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что в результате бомбардировок добыча сырой нефти в стране сократилась до 5,7 млн ​​баррелей в день. Эта цифра соответствует примерно половине ежедневного производства в Королевстве.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские "повстанцы" хуситы, которые называются на Западе "марионетками Ирана".

Тегеран жестоко отреагировал на заявления Дональда Трампа о гтовности применить силу к Ирану. "Все должны знать, что американские базы и авианосцы находятся в радиусе действия наших ракет на расстоянии 2 тысяч километров ", — сказал командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР бригадный генерал Эмир Али Хаджизаде. "Аль-Удейд в Катаре (военная база США- Ред.), Аз-Зафра в ОАЭ (военная база США) и американские корабли в Оманском заливе будут нашими мишенями", — отметил он.

Для совершения атак хуситами на саудовские НПЗ беспилотники должны были пролететь сотни километров от границы Йемена до центральной части Саудовской Аравии. Поэтому западные эксперты подчеркивают, что атаки могли быть осуществлены шиитскими союзниками на севере, то есть в Иране или на севере Ирака. Однако Ирак опроверг утверждения о том, что нападение было совершено с его территории.

Возможно, что это были самостоятельные действия хуситов, которые хотят заставить иранцев начать военные действия в Йемене против Саудовской Аравии, тем более, что на востоке этой страны проживают шиитские общины. Заинтересованность же в этой атаке Ирана выглядит самоубийством. Кто же действительно выиграл от снижения добычи нефти в Саудовской Аравии, так это США, которые единственные в мире могут одномоментно нарастить ее добычу, так как не задействованы в договоре ОПЕК+, который обязывает страны-экспортеры ее ограничить.

Саудовская Аравия объявила, что к понедельнику вернется к своему нормальному уровню добычи нефти, однако цены на фьючерсы на нефть в понедельник повысились в среднем на 13%.

Как сказал "Правде.Ру"руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, "беспилотники сделаны были, конечно, при помощи иранских специалистов, и иранцы и "Хезболла" в курсе всех этих событий". "Удары были нанесены с территории Йемена. Это не первое использование хуситами беспилотников. Просто столь массированное — в первый раз", — сказал востоковед.

"Иран считает, что их квоты по ОПЕКу забрали саудиты. Так же Тегеран заинтересован в том, чтобы заставить саудитов уйти из Йемена, что вполне вероятно", — отметил Семен Багдасаров.

Напомним, что гражданская война началась в Йемене в 2015 году на фоне "арабской весны". После того как хуситы (по вероисповеданию мусульмане-шииты) попытались захватить Аден, и в пригородах начались столкновения с силами президента Мансура Хади, Саудовская Аравия напрямую вмешалась в гражданскую войну. Масштабное вмешательство Эр-Рияда (совместно с его союзниками) путем ударов с воздуха предотвратило попадание под контроль хуситов всего Йемена, но гражданская война ожесточалась. США оказывают Саудовской Аравии логистическую поддержку и поддержку оружием в этой войне.

Представляется, что эскалация в Йемене будет нарастать, если только не придти к соглашению о разделении Йемена на два государства — на сунитскую и шиитскую части. Но в настоящее время нет никаких доказательств того, что главные противники могли договориться о разделе, не нужен прецедент ни США ( Украина), ни Ирану ( сепаратизм нефтеносной провинции Хузестан), ни Саудовской Аравии ( шиитские общины).

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