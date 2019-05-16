Хуситы сообщили, что две россиянки пострадали при обстреле в Йемене

Две россиянки госпитализированы после авиаудара ВВС аравийской коалиции по столице Йемена Сане.



Две россиянки пострадали при авиаударе в Йемене — видео

О пострадавших сообщили в Twitter представители Министерства здравоохранения при правительстве мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). По их информации, россиянки находились в здании, по которому был нанесен удар. Они в числе 50 пострадавших доставлены в больницу.

Самолеты коалиции в четверг начали обстрел по складам с оружием и боеприпасами, принадлежащим хуситам. В коалиции заявили, что сделали все для защиты обычных граждан и призвали жителей покинуть зону обстрелов.

Вооруженные столкновения между официальными властями Йемена и различными мятежными формированиями продолжаются с 2014 года. В 2015 году по просьбе главы республики Абд Раббо Мансура Хади в страну вторглись силы аравийской коалиции, после чего ситуация обострилась.

Фото: PrtSc

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