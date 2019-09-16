Цена барреля нефти из-за инцидента в Саудовской Аравии вырастет до $100

Если Саудовская Аравия в кратчайшие сроки не восстановит поставки сырья, стоимость нефти подскочит до 100 долларов за баррель.

Об этом пишет международное новостное агентство Reuters, сообщает Lenta. ru.

Напомним, что Саудовская Аравия — крупнейший экспортер и второй по величине производитель нефти в мире — вдвое сократила производство после того, как в ночь с 13 на 14 сентября ее нефтяные объекты были атакованы беспилотниками.

Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена — против них Саудовская Аравия как глава арабской коалиции ведет войну.