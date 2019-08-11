Рустем Сафронов: в США все очень жестко

Никто в США не звонит Дональду Трампу на прямую линию с жалобой на состояние дорог или коммунальные платежи. Да и "прямых линий" там нет. Как же в Америке решают эти проблемы? Обо всем этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал журналист-международник, корреспондент новостного агентства Sputnik в Вашингтоне Рустем Сафронов.



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— Рустем, в США есть какая-то социальная защита, пособия и т. п.?

— Кое что, конечно, есть. Но вообще в Америке нельзя быть ленивым и ждать у моря погоды и ждать, что тебе поможет государство. Патерналистская ментальность там существует только у значительной части афроамериканцев как компенсация за прежние унижения. Они готовы говорить: государство теперь нам должно помочь, потому что вы нас сколько времени гнобили.

Но в целом это нетипично, не так организовано американское общество. Каждый должен рассчитывать только на себя. Я как-то занимался физкультурой в сквере в Бостоне и разговорился со мной один человек, который выглядел немножко потертым, как будто он на улице спал. Он был белый и оказался очень подкованным.

Слово за слово — выяснилось, что он и в российской политике понимает, знает про Жириновского, Зюганова. А это большая редкость в Америке, чтобы кто-то такие подробности о другой стране знал.

Я спрашиваю: "Вы вообще кто?" Он говорит: "Я — учитель истории. Но теперь я — бездомный, живу здесь. Тяжелый развод. Как у нас в Америке говорят, жене достается дом, а мужу — ипотека. Потом стал поддавать, в результате потерял работу и вообще все. Теперь очень трудно вернуться назад, ведь если даже приглашают на собеседование, надо же выглядеть прилично, быть бритым и т. д. В ночлежках мест не хватает. Там своя борьба за иерархию. Там и мордобои часто бывают, и все прочее. Там есть свои старожилы из когорты бездомных".

— Из маргинального общества.

— Да. Короче, я хочу сказать, что если ты оступился, то ты волен спать под мостом. И только наивные люди думают, что все, кто живет под мостом, сознательно выбрали такой образ жизни. Много среди них людей, оступившихся, заболевших или павших жертвой пристрастия к алкоголю или к наркотикам.

— Как же они все-таки там выживают?

— Там теплее. И помогают им, конечно. Напротив меня, например, есть здание рекреационного центра нашего района. Туда люди приходят играть в волейбол, в баскетбол, компьютером бесплатно воспользоваться, еще что-то. Рекреационный спорт. Поиграть на бильярде. Но зимой он часто открывается для людей, которые живут на улице, чтобы они там могли поспать.

Там сидит несколько человек. Как правило, это волонтеры. И они следят за этим. Помимо всего прочего перед зданием этого рекреационного центра есть остановка, где останавливается специальный челночный автобус, развозящий людей по ночлежкам. Но если ты не уехал до определенного времени в ночлежку, там места будут все забиты, их всегда не хватает.

Конечно, там ночлежек больше, чем здесь. И в этом смысле там более отработанная схема, как обращаться с бездомными. Но ночлежек и всего остального все равно не хватает. И тогда люди спят, где будет хоть какая-то возможность, где придется. Может быть, в какой-то подъезд зайдут, где нет кода, и там упадут.

— Получается, там государство делает действительно минимум для населения. Какие-то коммуникации и инфраструктурные вещи — государственная задача. Строительство школ ведь государственная задача?

— Да, федеральные школы. Конечно, все это власть просчитывает и занимается этим.

— Расскажите нам, как там разделены власти. Вот у нас, чуть что, Путину жалуются, на линию звонят. У них как это происходит?

— Очень многое решается, конечно, на местном уровне, городском или районом. Также всевозможные празднества, в которых обычно принимают участие местная церковь и местный муниципальный совет.

— У них, кстати, церковная община — это реальность?

— Да, это, как правило, так. Я живу в Вашингтоне, который в значительной степени негритянский город. Среди афроамериканцев религиозность довольно высока. И это то место, которое держит воедино и сплачивает. Но я имею в виду нормальных людей, не гопников из полукринимальных банд, которые тоже имеют место быть, а таких нормальных людей, у которых там семьи и т. д.

Вообще среди американцев это очень распространено, посещение церкви — это один из способов единения в индивидуалистическом обществе. Люди там разобщены изначально. Они не собраны в какие-то там трудовые коллективы, как в колхозы в советское время. Они каждый сам по себе.

Архаические связи там выстраиваются заново на современном уровне, в том числе через церковь и всякие муниципальные мероприятия. Очень распространены волонтерство, филантропия. Наш дом в центре находится, раньше этот район был негритянский. Вашингтон, если не брать чиновничество, сейчас примерно пополам разделен.

Раньше вообще негров было больше. Один негритянский филантроп сделал так, что один подъезд отвели полностью для малоимущих людей, чтобы они не покидали район. Потому что облагораживание района, джентрификация, строительство новых шикарных зданий, где дорогостоящие квартиры, ведет к тому, что старожилы, кто жили всю жизнь, вынуждены покидать этот район.

Это болезненный процесс. Люди там жили, у них связи какие-то человеческие образовались и т. д. Теперь по согласованию с городскими властями и на основании того фонда, который он оставил, умирая, бедные люди могут жить в этом подъезде со сниженными ценами.

В США есть какие-то виды социальной помощи. Хотя, да, это страна дикого капитализма в том смысле, что надо работать, постоянно шевелиться, только тогда ты, может быть, достигнешь успеха. Конечно, если человек — инвалид, у него нет рук-ног, то государство даст ему пособие, его поселят в жилье по сниженным ценам. Он не будет валяться на улице. Но в целом это жесткое общество.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев