Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Карибские страны Мексика США и Канада
Автор Редакция рубрики "Мир"

Рустем Сафронов: в США все очень жестко

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Никто в США не звонит Дональду Трампу на прямую линию с жалобой на состояние дорог или коммунальные платежи. Да и "прямых линий" там нет. Как же в Америке решают эти проблемы? Обо всем этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал журналист-международник, корреспондент новостного агентства Sputnik в Вашингтоне Рустем Сафронов.


О миграции в США. Как стать американцем

Читайте начало интервью: Очевидец: в США нет мелкой коррупции — берут по-крупному

— Рустем, в США есть какая-то социальная защита, пособия и т. п.?

— Кое что, конечно, есть. Но вообще в Америке нельзя быть ленивым и ждать у моря погоды и ждать, что тебе поможет государство. Патерналистская ментальность там существует только у значительной части афроамериканцев как компенсация за прежние унижения. Они готовы говорить: государство теперь нам должно помочь, потому что вы нас сколько времени гнобили.

Но в целом это нетипично, не так организовано американское общество. Каждый должен рассчитывать только на себя. Я как-то занимался физкультурой в сквере в Бостоне и разговорился со мной один человек, который выглядел немножко потертым, как будто он на улице спал. Он был белый и оказался очень подкованным.

Слово за слово — выяснилось, что он и в российской политике понимает, знает про Жириновского, Зюганова. А это большая редкость в Америке, чтобы кто-то такие подробности о другой стране знал.

Я спрашиваю: "Вы вообще кто?" Он говорит: "Я — учитель истории. Но теперь я — бездомный, живу здесь. Тяжелый развод. Как у нас в Америке говорят, жене достается дом, а мужу — ипотека. Потом стал поддавать, в результате потерял работу и вообще все. Теперь очень трудно вернуться назад, ведь если даже приглашают на собеседование, надо же выглядеть прилично, быть бритым и т. д. В ночлежках мест не хватает. Там своя борьба за иерархию. Там и мордобои часто бывают, и все прочее. Там есть свои старожилы из когорты бездомных".

— Из маргинального общества.

— Да. Короче, я хочу сказать, что если ты оступился, то ты волен спать под мостом. И только наивные люди думают, что все, кто живет под мостом, сознательно выбрали такой образ жизни. Много среди них людей, оступившихся, заболевших или павших жертвой пристрастия к алкоголю или к наркотикам.

— Как же они все-таки там выживают?

— Там теплее. И помогают им, конечно. Напротив меня, например, есть здание рекреационного центра нашего района. Туда люди приходят играть в волейбол, в баскетбол, компьютером бесплатно воспользоваться, еще что-то. Рекреационный спорт. Поиграть на бильярде. Но зимой он часто открывается для людей, которые живут на улице, чтобы они там могли поспать.

Там сидит несколько человек. Как правило, это волонтеры. И они следят за этим. Помимо всего прочего перед зданием этого рекреационного центра есть остановка, где останавливается специальный челночный автобус, развозящий людей по ночлежкам. Но если ты не уехал до определенного времени в ночлежку, там места будут все забиты, их всегда не хватает.

Конечно, там ночлежек больше, чем здесь. И в этом смысле там более отработанная схема, как обращаться с бездомными. Но ночлежек и всего остального все равно не хватает. И тогда люди спят, где будет хоть какая-то возможность, где придется. Может быть, в какой-то подъезд зайдут, где нет кода, и там упадут.

— Получается, там государство делает действительно минимум для населения. Какие-то коммуникации и инфраструктурные вещи — государственная задача. Строительство школ ведь государственная задача?

— Да, федеральные школы. Конечно, все это власть просчитывает и занимается этим.

— Расскажите нам, как там разделены власти. Вот у нас, чуть что, Путину жалуются, на линию звонят. У них как это происходит?

— Очень многое решается, конечно, на местном уровне, городском или районом. Также всевозможные празднества, в которых обычно принимают участие местная церковь и местный муниципальный совет.

— У них, кстати, церковная община — это реальность?

— Да, это, как правило, так. Я живу в Вашингтоне, который в значительной степени негритянский город. Среди афроамериканцев религиозность довольно высока. И это то место, которое держит воедино и сплачивает. Но я имею в виду нормальных людей, не гопников из полукринимальных банд, которые тоже имеют место быть, а таких нормальных людей, у которых там семьи и т. д.

Вообще среди американцев это очень распространено, посещение церкви — это один из способов единения в индивидуалистическом обществе. Люди там разобщены изначально. Они не собраны в какие-то там трудовые коллективы, как в колхозы в советское время. Они каждый сам по себе.

Архаические связи там выстраиваются заново на современном уровне, в том числе через церковь и всякие муниципальные мероприятия. Очень распространены волонтерство, филантропия. Наш дом в центре находится, раньше этот район был негритянский. Вашингтон, если не брать чиновничество, сейчас примерно пополам разделен.

Раньше вообще негров было больше. Один негритянский филантроп сделал так, что один подъезд отвели полностью для малоимущих людей, чтобы они не покидали район. Потому что облагораживание района, джентрификация, строительство новых шикарных зданий, где дорогостоящие квартиры, ведет к тому, что старожилы, кто жили всю жизнь, вынуждены покидать этот район.

Это болезненный процесс. Люди там жили, у них связи какие-то человеческие образовались и т. д. Теперь по согласованию с городскими властями и на основании того фонда, который он оставил, умирая, бедные люди могут жить в этом подъезде со сниженными ценами.

В США есть какие-то виды социальной помощи. Хотя, да, это страна дикого капитализма в том смысле, что надо работать, постоянно шевелиться, только тогда ты, может быть, достигнешь успеха. Конечно, если человек — инвалид, у него нет рук-ног, то государство даст ему пособие, его поселят в жилье по сниженным ценам. Он не будет валяться на улице. Но в целом это жесткое общество.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы сша бездомные точка зрения афроамериканцы рустем сафронов экспертное мнение социальная политика
Обсудить
Актуальная аналитика
США и Канада. Новости и аналитика
Рустем Сафронов: в США все очень жестко
Здоровье и профилактика
Британские ученые назвали причину каждой 10-ой смерти человека
Авто
Апгрейд тормозных дисков - стоит ли делать перфорацию?
Новости Все >
ЦТАК: Северная Корея провела испытания новых ракет
ABC.es: готовы отправиться на войну для защиты своей страны 59% россиян
Британцы вышли на митинг с требованием отменить военную помощь Украине
Трамп счел сумасшедшим своего вероятного соперника на выборах 2020 года
Политолог: Украина "ни при каких обстановках" не вступит в ЕС и НАТО
Митинг «оппозиции» на площади Сахарова стал бенефисом московских фриков
Опрос: более 30% россиян работают в отпуске
15 немецких футболистов пострадали из-за удара молнии
Полиция задерживает митингующих, которые двигаются по Старой площади
Сотовые операторы сообщили о сбоях сетей во время митинга в Москве
Последние материалы
ЦТАК: Северная Корея провела испытания новых ракет
ABC.es: готовы отправиться на войну для защиты своей страны 59% россиян
Рустем Сафронов: в США все очень жестко
Британцы вышли на митинг с требованием отменить военную помощь Украине
Трамп счел сумасшедшим своего вероятного соперника на выборах 2020 года
Политолог: Украина "ни при каких обстановках" не вступит в ЕС и НАТО
Британские ученые назвали причину каждой 10-ой смерти человека
Митинг «оппозиции» на площади Сахарова стал бенефисом московских фриков
Апгрейд тормозных дисков - стоит ли делать перфорацию?
Как изменить Россию при неработающих микрофонах
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Риск развития слабоумия возрастает при долгосрочном приеме некоторых лекарств

Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.

Риск развития слабоумия возрастает при долгосрочном приеме некоторых лекарств
Российский политолог: что будет, если Крым станет украинским
Новости Украины
Российский политолог: что будет, если Крым станет украинским
Мир. Новости мира
Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского
Силовые структуры
На оборонный завод поставляли китайские станки под видом отечественных
Общество
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина

"Идиоты" постоянно придумывают все новые ходы для очернения Иосифа Сталина, но ничего у них не получается и не получится, считает военный историк Борис Юлин.

Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
Япония обозначила Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020
Мир. Новости мира
Япония обозначила Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020
Политика. Новости и аналитика
США используют YouTube для попыток устроить госпереворот в России
Новости Москвы сегодня
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
Мир. Новости мира
Венедиктов рассказал об "очень плохом" состоянии здоровья Горбачева

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице.

Венедиктов рассказал об "очень плохом" состоянии здоровья Горбачева
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
Общество
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
Мир. Новости мира
Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского
Новости Санкт-Петербурга
Предложившую кастрировать неверных мужей компанию из Петербурга накажут
Любовь Степушова В партии Трамп - Си Цзиньпин наступил решающий момент Любовь Степушова Игорь Буккер Наш мозг запоминает много лишнего Игорь Буккер Сергей Костин Как Россия выращивает новых "власовцев" Сергей Костин
Комментарии
Марочкин: воевавший за ВСУ Пашинин метет улицы и просится в Россию
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
ABC.es: готовы отправиться на войну для защиты своей страны 59% россиян
Как изменить Россию при неработающих микрофонах
Как изменить Россию при неработающих микрофонах
В Сербии предложили на время передать Косово Российской Федерации
Политолог: Украина "ни при каких обстановках" не вступит в ЕС и НАТО
ABC.es: готовы отправиться на войну для защиты своей страны 59% россиян
ABC.es: готовы отправиться на войну для защиты своей страны 59% россиян
Сотовые операторы сообщили о сбоях сетей во время митинга в Москве
Сотовые операторы сообщили о сбоях сетей во время митинга в Москве
Приоритеты России: заключенных власти любят больше, чем студентов и пенсионеров
Приоритеты России: заключенных власти любят больше, чем студентов и пенсионеров
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
Приоритеты России: заключенных власти любят больше, чем студентов и пенсионеров
Приоритеты России: заключенных власти любят больше, чем студентов и пенсионеров
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
Соболь играет роль "оппозиционера", работая на Кремль
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тысяч человек
История и современность
Взлет и падение Сасанидской империи
Взлет и падение Сасанидской империи
Археологи обнаружили место, где Юлий Цезарь вторгся в Британию
Археологи обнаружили место, где Юлий Цезарь вторгся в Британию
ФСИН 10 августа устроит турнир по вождению автозаков в Москве
ФСИН 10 августа устроит турнир по вождению автозаков в Москве
На оборонный завод поставляли китайские станки под видом отечественных
На оборонный завод поставляли китайские станки под видом отечественных
В Индии потерпел крушение истребитель С-30
В Индии потерпел крушение истребитель С-30
Истребитель F-35 потренировался работать с системой IBCS
Истребитель F-35 потренировался работать с системой IBCS
Лжедмитрий I: самый недооцененный царь в истории России?
Лжедмитрий I: самый недооцененный царь в истории России?
Когда и по какому поводу впервые прозвучало "ТАСС уполномочен заявить"?
Когда и по какому поводу впервые прозвучало "ТАСС уполномочен заявить"?
Дудя и Косякова высмеяли за проплаченную рекламу митинга 10 августа в Москве, на который они не придут
"Троянский конь" пришел в Россию за ядерным оружием
"Троянский конь" пришел в Россию за ядерным оружием
Фотогалереи
Москвичи предпочитают благородных немцев 6 Фото Москвичи предпочитают благородных немцев
Русофилы и русофобы в Голливуде 8 Фото Русофилы и русофобы в Голливуде
Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют 9 Фото Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют
Мировой океан бросает вызов ученым 8 Фото Мировой океан бросает вызов ученым
Необычное рядом 10 Фото Необычное рядом
Домашнее
Прорывы в медицине, ожидаемые в 2019 году
Ангиосаркома: причины и симптомы заболевания
Неожиданный метод лечения нейродегенеративных заболеваний
Пол пациента имеет значение: мужчины чаще страдают от глиобластомы
Важные клинические исследования головного мозга и зрительного восприятия
Чешские специалисты обвинили кошек в половых извращениях у их хозяев
Диетолог рассказала, почему сыр с плесенью опасен для здоровья
Врачи рассказали об основных причинах утомляемости детей
Вирусные инфекции во время беременности влияют на плод
Вирусные инфекции во время беременности влияют на плод
Проживание в районах "почти без солнца" увеличивает риск возникновения ОКР
Проживание в районах "почти без солнца" увеличивает риск возникновения ОКР
Болгарская диета: 2 недели до стройности
Болгарская диета: 2 недели до стройности
Безглютеновая диета
Безглютеновая диета
Летние маски для лица
Летние маски для лица
Рецепт домашнего увлажняющего скраба для губ
Рецепт домашнего увлажняющего скраба для губ
Суповая диета - ешь и худей
Суповая диета - ешь и худей
Трехдневная имбирная диета
Трехдневная имбирная диета
Плетеная мебель - вчера и сегодня
Плетеная мебель - вчера и сегодня
Как увеличить вместимость шкафа: 10 лайфхаков
Как увеличить вместимость шкафа: 10 лайфхаков
Забавные фото
Загадки ночного неба 7 Фото Загадки ночного неба
Кратеры: космические агрессоры 8 Фото Кратеры: космические агрессоры
Они не променяли свободу на теплое молоко 7 Фото Они не променяли свободу на теплое молоко
Восемь архитектурных чудес света 8 Фото Восемь архитектурных чудес света
Толстяк - это не смешно 8 Фото Толстяк - это не смешно
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ