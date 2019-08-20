Эксперт: миграция США - в центре политической борьбы

Стать американцем можно. Нелегальным мигрантом в США — достаточно просто. Но какие при этом будут проблемы? Примут ли детей в школу? Можно ли хотя бы в самых крайних случаях рассчитывать на помощь государства? А что вообще американцы думают о себе и своей истории?



О миграции в США. Как стать американцем

Обо всем этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал журналист-международник, корреспондент новостного агентства Sputnik в Вашингтоне Рустем Сафронов.

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Рустем Сафронов: в США все очень жестко

— Рустем, есть ли у нелегальных мигрантов в США какие-то права, "социалка"? Если нелегальный мигрант становится инвалидом, в этом случае государство что-то делает, как-то помогает или нет?

— Есть так называемые страховки по уже существующим обстоятельствам. Например, заехал человек, а потом выясняется, что у него есть неизлечимое заболевание, например, СПИД или рак, — ему не откажут в помощи. Я не являюсь апологетом американского образа жизни и их способа организации жизни. Я думаю, что россиянам он не подходит.

Но также я против того, чтобы клеветать на Соединенные Штаты и приписывать им то, чего нет, демонизировать эту страну. Если там у человека низкий доход, то он может получить право на бесплатное медицинское обслуживание. Но он должен быть легален в стране. Тогда ему открывается дорога к какой-то помощи. Если человек нелегал, то это проблематично.

Хотя в целом их система в этом смысле достаточно гуманна. Например, у нас в россии, если человек нелегально заехал, нет регистрации, его замучают, ребенка, скажем, узбекского, таджикского, в школу не возьмут. В США такой проблемы нет. Если, допустим, нелегал из Гватемалы где-то снял жилье, есть адрес, почтовый ящик, куда счета приходят, то этого достаточно, чтобы его ребенка взяли в школу.

Никто лишних вопросов задавать не будет. Сейчас Трамп это хочет поменять. Есть же места, где все жители возмущались, что их города стали убежищем для мигрантов, в том числе незаконных. Вот он хочет с этим разобраться, чтобы этого не было. Но он вообще со многими вещами хочет разобраться.

В частности, многие русские нувориши везли детей в Майами, где существует система: русские у русских за деньги принимают роды. Наши бизнесмены, необязательно олигархи, но средней руки, везут туда своего ребенка. Он рождается в США и становится гражданином, и вроде у них появляется дополнительная подпорка какая-то.

— И ему сразу дают гражданство?

— По закону, любой человек, родившийся на территории Соединенных Штатов, автоматически получает гражданство. Кстати говоря, Трамп с этим тоже хотел бы разобраться и прекратить этот бизнес, когда люди специально приезжают рожать, чтобы потом внедряться в Соединенные Штаты.

Но что у него получится из этого, я не знаю, потому что есть демократическая либеральная публика, которая очень отстаивает эти права. Они говорят, что мы вообще страна эмигрантов, нельзя прекращать цепную миграцию (chain migration). Это когда всех везут родственников с собой постепенно — одного, другого, третьего.

Поэтому я не знаю, дадут ли ему со всем этим покончить, потому что, конечно, идет политическая борьба. А так, может быть, они и сами раньше такие методы использовали бы, ведь уже Обама тоже депортировал. Но теперь каждое лыко в строку, и ему пытаются вменить это в вину, что он подрывает основы американизма как такового.

А суть американизма в том, что стоит Статуя Свободы и она простерла этот факел для всех страждущих, которых отовсюду прогнали по религиозным и всяким другим соображениям, а она им даст приют. Такого плана дебаты сейчас в Америке ведутся.

Еще хочу сказать про важный момент, в чем-то это схоже у нас. Мы живем в настоящем, но прошлое у нас часто используется для сведения счетов с кем-то. Кто-то начинает обличать тот или иной период, начинают вспоминать, что латышские стрелки такие нехорошие, они зловредным большевикам помогли, или что-нибудь еще в этом духе. Это очевидное какое-то антиисторическое сведение счетов.

В США вообще очень популярен дискурс, кто мы такие, откуда и куда мы идем. Казалось бы, у них не очень большая история. Но она постоянно обсуждается, обсасывается на все лады, разные аспекты рассматриваются, даже про то, что все знают. Но это постоянно проговаривается в различных телевизионных программах, в социальной рекламе, в документальных фильмах по PBC, общественному телевидению.

Конечно, большинство людей — обыватели, и они не больно-то смотрят такие серьезные программы, но те, кто интересуется, находятся в курсе этого. Для них главное — американский опыт, кто мы такие, откуда мы, как мы меняемся, как меняются наши представления о самих себе.

— И кто они такие? Что они о себе думают? Они все же себя ощущают как белое ядро, к которому цепляются все остальные расовые общины? Или сейчас уже какая-то другая концепция исключительности?

— Да, есть разные мнения. Но в нескольких элементах они согласны. Были такие слова Теодора Рузвельта — о том, что все, любой человек, могут стать американцами, если они присягнут флагу и гимну. Но у них основным языком должен быть английский. Сейчас очень много людей в Соединенных Штатах живут с нарушением этого параметра.

— Не говорят по-английски? Экспаты?

— Большое количество мигрантов из Латинской Америки просто живут внутри своих гетто и внутри своих общин и обслуживают их. Конечно, если ты хочешь как-то продвигаться в этом обществе, получить более хорошую работу, тебе лучше знать английский. Но я встречал садовников и других подобного рода людей, которые годами живут, зная только испанский язык.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев