Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
США и Канада Карибские страны Мексика
Автор Редакция рубрики "Мир"

Эксперт: миграция США - в центре политической борьбы

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Стать американцем можно. Нелегальным мигрантом в США — достаточно просто. Но какие при этом будут проблемы? Примут ли детей в школу? Можно ли хотя бы в самых крайних случаях рассчитывать на помощь государства? А что вообще американцы думают о себе и своей истории?


О миграции в США. Как стать американцем

Обо всем этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал журналист-международник, корреспондент новостного агентства Sputnik в Вашингтоне Рустем Сафронов.

Читайте начало интервью:

Очевидец: в США нет мелкой коррупции — берут по-крупному

Рустем Сафронов: в США все очень жестко

— Рустем, есть ли у нелегальных мигрантов в США какие-то права, "социалка"? Если нелегальный мигрант становится инвалидом, в этом случае государство что-то делает, как-то помогает или нет?

— Есть так называемые страховки по уже существующим обстоятельствам. Например, заехал человек, а потом выясняется, что у него есть неизлечимое заболевание, например, СПИД или рак, — ему не откажут в помощи. Я не являюсь апологетом американского образа жизни и их способа организации жизни. Я думаю, что россиянам он не подходит.

Но также я против того, чтобы клеветать на Соединенные Штаты и приписывать им то, чего нет, демонизировать эту страну. Если там у человека низкий доход, то он может получить право на бесплатное медицинское обслуживание. Но он должен быть легален в стране. Тогда ему открывается дорога к какой-то помощи. Если человек нелегал, то это проблематично.

Хотя в целом их система в этом смысле достаточно гуманна. Например, у нас в россии, если человек нелегально заехал, нет регистрации, его замучают, ребенка, скажем, узбекского, таджикского, в школу не возьмут. В США такой проблемы нет. Если, допустим, нелегал из Гватемалы где-то снял жилье, есть адрес, почтовый ящик, куда счета приходят, то этого достаточно, чтобы его ребенка взяли в школу.

Никто лишних вопросов задавать не будет. Сейчас Трамп это хочет поменять. Есть же места, где все жители возмущались, что их города стали убежищем для мигрантов, в том числе незаконных. Вот он хочет с этим разобраться, чтобы этого не было. Но он вообще со многими вещами хочет разобраться.

В частности, многие русские нувориши везли детей в Майами, где существует система: русские у русских за деньги принимают роды. Наши бизнесмены, необязательно олигархи, но средней руки, везут туда своего ребенка. Он рождается в США и становится гражданином, и вроде у них появляется дополнительная подпорка какая-то.

— И ему сразу дают гражданство?

— По закону, любой человек, родившийся на территории Соединенных Штатов, автоматически получает гражданство. Кстати говоря, Трамп с этим тоже хотел бы разобраться и прекратить этот бизнес, когда люди специально приезжают рожать, чтобы потом внедряться в Соединенные Штаты.

Но что у него получится из этого, я не знаю, потому что есть демократическая либеральная публика, которая очень отстаивает эти права. Они говорят, что мы вообще страна эмигрантов, нельзя прекращать цепную миграцию (chain migration). Это когда всех везут родственников с собой постепенно — одного, другого, третьего.

Поэтому я не знаю, дадут ли ему со всем этим покончить, потому что, конечно, идет политическая борьба. А так, может быть, они и сами раньше такие методы использовали бы, ведь уже Обама тоже депортировал. Но теперь каждое лыко в строку, и ему пытаются вменить это в вину, что он подрывает основы американизма как такового.

А суть американизма в том, что стоит Статуя Свободы и она простерла этот факел для всех страждущих, которых отовсюду прогнали по религиозным и всяким другим соображениям, а она им даст приют. Такого плана дебаты сейчас в Америке ведутся.

Еще хочу сказать про важный момент, в чем-то это схоже у нас. Мы живем в настоящем, но прошлое у нас часто используется для сведения счетов с кем-то. Кто-то начинает обличать тот или иной период, начинают вспоминать, что латышские стрелки такие нехорошие, они зловредным большевикам помогли, или что-нибудь еще в этом духе. Это очевидное какое-то антиисторическое сведение счетов.

В США вообще очень популярен дискурс, кто мы такие, откуда и куда мы идем. Казалось бы, у них не очень большая история. Но она постоянно обсуждается, обсасывается на все лады, разные аспекты рассматриваются, даже про то, что все знают. Но это постоянно проговаривается в различных телевизионных программах, в социальной рекламе, в документальных фильмах по PBC, общественному телевидению.

Конечно, большинство людей — обыватели, и они не больно-то смотрят такие серьезные программы, но те, кто интересуется, находятся в курсе этого. Для них главное — американский опыт, кто мы такие, откуда мы, как мы меняемся, как меняются наши представления о самих себе.

— И кто они такие? Что они о себе думают? Они все же себя ощущают как белое ядро, к которому цепляются все остальные расовые общины? Или сейчас уже какая-то другая концепция исключительности?

— Да, есть разные мнения. Но в нескольких элементах они согласны. Были такие слова Теодора Рузвельта — о том, что все, любой человек, могут стать американцами, если они присягнут флагу и гимну. Но у них основным языком должен быть английский. Сейчас очень много людей в Соединенных Штатах живут с нарушением этого параметра.

— Не говорят по-английски? Экспаты?

— Большое количество мигрантов из Латинской Америки просто живут внутри своих гетто и внутри своих общин и обслуживают их. Конечно, если ты хочешь как-то продвигаться в этом обществе, получить более хорошую работу, тебе лучше знать английский. Но я встречал садовников и других подобного рода людей, которые годами живут, зная только испанский язык.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы сша американцы история сша точка зрения мигранты в сша миграция в сша рустем сафронов экспертное мнение
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Ринит: причины, виды, симптомы заболевания
Недвижимость
Продажа квартиры: заблуждения продавцов
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт: миграция США - в центре политической борьбы
Новости Все >
Королевская семья Дании допускает возможность продажи Гренландии США
Министр Израиля: Нетаньяху не бросала, а уронила поданный ей каравай
Тульский "Арсенал" купил немецкого защитника Бауэра
Нурсултан Назарбаев снялся в клипе на песню собственного сочинения
При крушении вертолета в Греции погибли двое россиян
В Петербург вернулся самолет, вылетевший в Мюнхен
Андрей Караулов о засекреченной посадке в Дубае лайнера "Аэрофлота"
Охране Сбербанка могут дать право задерживать нарушителей
Nature: астрономы нашли каменистого и мертвого "близнеца" Земли
Ученые: аудио- и бумажные книги одинаково влияют на мозг
Последние материалы
Продажа квартиры: заблуждения продавцов
Эксперт: миграция США - в центре политической борьбы
Королевская семья Дании допускает возможность продажи Гренландии США
Министр Израиля: Нетаньяху не бросала, а уронила поданный ей каравай
Пищевые источники калия
Тульский "Арсенал" купил немецкого защитника Бауэра
Нурсултан Назарбаев снялся в клипе на песню собственного сочинения
При крушении вертолета в Греции погибли двое россиян
В Петербург вернулся самолет, вылетевший в Мюнхен
Андрей Караулов о засекреченной посадке в Дубае лайнера "Аэрофлота"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Рак полости рта и горла связан с оральным сексом

Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Рак полости рта и горла связан с оральным сексом
Астрологи назвали четыре худших знака Зодиака для выбора жены
Общество
Астрологи назвали четыре худших знака Зодиака для выбора жены
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Летчик-герой Дамир Юсупов рассказал о предложении Рогозина
Общество
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии

В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...

Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Экономика
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Политика. Новости и аналитика
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Мир. Новости мира
Владимир Путин впервые прокомментировал митинги в Москве
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа

Известный журналист Андрей Караулов опубликовал видео, в котором рассказал о возможном всплеске народного недовольства в Москве.

Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"
Правила игры
Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"
Недвижимость
Нужно ли оплачивать долг за капремонт?
Православие
Преображение Господне — праздник Истины
Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 15 Владимир Губарев Игорь Буккер Пласидо Доминго в сетях #MeToo Игорь Буккер
Комментарии
Министр Израиля: Нетаньяху не бросала, а уронила поданный ей каравай
Эксперты: сменившие позывные истребители ВВС Израиля обманули С-400
Мнение народа не указ: Германия не отменит санкции против России
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Зеленский призвал Нетаньяху признать "голодомор" геноцидом
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Историк: в Грузии давно забыты добрые дела России
Nature: астрономы нашли каменистого и мертвого "близнеца" Земли
В Петербург вернулся самолет, вылетевший в Мюнхен
Нурсултан Назарбаев снялся в клипе на песню собственного сочинения
Русский Фоллаут: почему власти скрывают "облако радиации"
Эксперты: сменившие позывные истребители ВВС Израиля обманули С-400
Зюганов: надо менять курс и усиливать состав правительства
Русский Фоллаут: почему власти скрывают "облако радиации"
Макрон заявил, что верит в "европейское будущее России"
Макрон заявил, что верит в "европейское будущее России"
Зеленский призвал Нетаньяху признать "голодомор" геноцидом
Зеленский призвал Нетаньяху признать "голодомор" геноцидом
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
История и современность
Слово "селфи" придумал австралийский пьяница, и оно стало популярным во всем мире
Слово "селфи" придумал австралийский пьяница, и оно стало популярным во всем мире
Китайские специалисты клонировали кота
Китайские специалисты клонировали кота
Украина хочет увеличить экспорт вооружения в пять раз до 2025 года
Украина хочет увеличить экспорт вооружения в пять раз до 2025 года
В будущем флот США пополнят корабли-роботы
В будущем флот США пополнят корабли-роботы
Новые американские ракеты могут быть угрозой для Новосибирска
Новые американские ракеты могут быть угрозой для Новосибирска
Российский беспилотник "Альтиус-У" успешно совершил первый полет
Российский беспилотник "Альтиус-У" успешно совершил первый полет
За что советского танкового аса Зиновия Колобанова чуть не отправили под трибунал
За что советского танкового аса Зиновия Колобанова чуть не отправили под трибунал
Как славяне превратили викингов в мирных служащих
Как славяне превратили викингов в мирных служащих
За что были арестованы Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Илья Яшин и другие лидеры оппозиции?
За что были арестованы Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Илья Яшин и другие лидеры оппозиции?
За какие переводы карты россиян хотят мгновенно блокировать
За какие переводы карты россиян хотят мгновенно блокировать
Фотогалереи
5 ветеранов на российских дорогах 5 Фото 5 ветеранов на российских дорогах
Как Кейт Хадсон издевается над собой 6 Фото Как Кейт Хадсон издевается над собой
Покоритель неба Ив Росси 7 Фото Покоритель неба Ив Росси
Пришельцы из Книги Бытия 6 Фото Пришельцы из Книги Бытия
Ваши фантазии за ваши деньги 5 Фото Ваши фантазии за ваши деньги
Домашнее
Японские генетики научились подбирать пол будущего ребенка
55-летняя Алена Апина заявила, что возраст для нее ничего не значит
Диетолог рассказала, кому нельзя пить яблочный сок
Случайная ошибка - основной источник мутаций рака?
В России стало больше детей с врожденными заболеваниями глаз
Врачи рассказали о полезных свойствах стручковой фасоли
Что такое "ленивый глаз"? Амблиопия против косоглазия
Врачи советуют отказаться от использования йода
В Роспотребнадзоре рассказали о новых требованиях к школьному питанию
В Роспотребнадзоре рассказали о новых требованиях к школьному питанию
Президент назвал справедливыми жалобы россиян на очереди в поликлиниках
Президент назвал справедливыми жалобы россиян на очереди в поликлиниках
Юлия Высоцкая рассказала о сыне и отношениях с супругом
Юлия Высоцкая рассказала о сыне и отношениях с супругом
Вдова Хворостовского показала фигуру в золотом купальнике
Вдова Хворостовского показала фигуру в золотом купальнике
Режиссер Марк Захаров попал в больницу
Режиссер Марк Захаров попал в больницу
5 распространенных ошибок в уходе за кожей
5 распространенных ошибок в уходе за кожей
Ним для кожи сложно заменим
Ним для кожи сложно заменим
Свадебные традиции, о которых пора забыть
Свадебные традиции, о которых пора забыть
12 мебельных антитрендов
12 мебельных антитрендов
Подогреватель посуды - блажь или необходимость
Подогреватель посуды - блажь или необходимость
Забавные фото
Стихи Владимира Владимировича 8 Фото Стихи Владимира Владимировича
Чарующая красота бабочек 7 Фото Чарующая красота бабочек
8 знаменитых гейзеров 9 Фото 8 знаменитых гейзеров
Отмороженные макаки 7 Фото Отмороженные макаки
Как вулкан породил молнии 7 Фото Как вулкан породил молнии
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ