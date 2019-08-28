Эксперт: в России и США - одинаковые проблемы. Просто надо работать

Чему нам можно и нужно поучиться у американцев? Что из американского опыта пригодилось бы в России? И чего сейчас мигрант может добиться в США? Обо всем этом и много другом в прямом эфире программы "Точка зрения" видеостудии Pravda. Ru рассказал журналист-международник, корреспондент новостного агентства Sputnik в Вашингтоне Рустем Сафронов.



О миграции в США. Как стать американцем.

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— Рустем, чему мы могли бы поучиться у американцев? Что у них есть такого хорошего, чего нет или не хватает в России, что было бы полезно и хорошо прижилось у нас, сделало нашу жизнь лучше?

— Нам, действительно, есть чему поучиться у американцев и у государства Соединенных Штатов Америки. Может быть, начать надо как раз с низового уровня, с коммунального — то, что там называется "грасс руд". Их самоуправление всегда прислушивается к инициативам, которые идут снизу, — как защитить кого-то, как решить вопрос с закрытием чего-то важного в своем районе.

И людей не просто слушают, но и всегда поддерживают в действительно нужных вопросах. Для решения проблем местные власти мобилизуются и образуют какие-то группы. Потому что единица, конечно, не может ничего сделать. Если появляется там какая-то застройка, разрушающая среду или что-то еще, как минимум надо создать группу и сделать огласку. У нас есть элементы этого. Но их может быть гораздо больше.

— По вашему мнению, мы должны все-таки перенять такую очень хорошую вещь, про которую вы говорили, — филантропство? Ведь богатым людям было бы важно не только в свой карман деньги класть, но и реально помогать каким-то группам и отдельным людям, решать общественные проблемы? Ведь тогда им самим было бы приятнее и удобнее жить в лучшей стране.

— Кстати говоря, это для богатых, действительно, тоже очень хорошо еще и потому, что они же тщеславные люди в массе своей. Они же таким образом тоже реализуются. Например, написано, что это здание построено или этот квартал облагорожен, даровано то-то и то-то таким-то в честь того-то… Висит такая табличка и глаз благодетеля радует…

— Но у нас этого нет, почти совершенно отсутствует. У нас только собирают наверху какие-то помощники президента какой-то менеджмент крупных предприятий и говорят им: "Делитесь". Тогда они немного выделяют. Но очень редко такое, чтобы кто-то сам добровольно помог конкретному дому, больнице или интернату.

— Были же и есть такие люди. Например, недавно скончался Владислав Тетюхин, который построил на свои средства Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр.

— Но властью и государственными СМИ это даже не пропагандируется.

— Другое дело, что этого мало. И еще меньше об этом говорится. Алишер Усманов очень много делает благотворительных вещей. Он просто не любит публичности. Многие проекты у него — совершенно неприбыльные. Более того, я просто сам с этим сталкивался. Когда я хотел узнать, кто и что, мне сказали, что не надо об этом говорить, этот человек не хочет.

Но это надо делать. Хорошее дело, скажем, поддерживать талантливых детей-инвалидов. Мы как-то делали сюжет, когда я на Russia Today работал. Так что это есть, просто недостаточно. Это можно было бы сделать, конечно, делом доблести, чести и геройства, что называется, особенно какую-то адресную филантропию.

— Сейчас мигрант, приезжающий в Америку, может рассчитывать на то, что он улучшит свой уровень жизни?

— Несомненно, он сможет, если постарается. Эта страна все еще остается едва ли не самой богатой в мире, с очень большим ВВП, национальным богатством, с очень развитой инфраструктурой. И в этом смысле даже человек, живущий в дыре, там может обладать хорошими дорогами, теплыми туалетами и так далее, тотальной телефонизацией всего и вся. Это все там есть и есть давно.

Другое дело, что Соединенные Штаты к этому тоже не одномоментно пришли, и не надо думать, что всегда так было. Я, например, долго интересовался, когда у них автобусы стали иметь опускающиеся платформы. А все граждане стали терпеливо ждать, пока инвалид заедет, а потом водитель выйдет и пристегнет его специальными защелками, и так далее.

Так стало года с 1973-го, когда был принят специальный федеральный закон. То есть раньше этого тоже не было. Или там в Америке тоже не было туалетной бумаги во времена депрессии, и потом не сразу у всех она появилась. Не только в СССР ее не было. Я говорил с людьми, которые пользовались газетами. Но просто сейчас, конечно, эта страна очень развита, наиболее технологически развита.

И они постоянно рождают что-то новое в смысле не только технических новаций, но и способов организации жизни тоже. Есть ведь простые, но важные вещи. Мы часто сетуем на какую-то нашу технологическую отсталость, что мы не можем что-то сделать. Например, система Airbnb. Не русские же ее изобрели, понимаете? А для этого ничего не требуется.

Только квартира и интернет, чтобы сдавать квартиру коммерчески. Но ее изобрели там. То есть надо, может быть, больше как-то социально экспериментировать, по крайней мере, с такими вещами, которые не требуют большого риска. И да, конечно, в США человек улучшит свое материальное благосостояние, если он мотивирован, если он будет работать.

Если человек хочет обойтись малым, то так и будет. Упаковщик или кассир в супермаркете получает очень мало денег. И ему, скорее всего, надо будет с другими такими же людьми делить квартиру. В этом смысле, что у нас были коммунальные квартиры, там же тоже есть коммунальные квартиры.

Огромное количество людей вынуждены жить вместе, потому что им просто не по карману снять отдельное жилье. И, например, в Соединенных Штатах такой феномен, как дача, кажется большой роскошью. Там очень мало людей может позволить себе иметь загородный дом, потому что ты занят выплатой ипотеки за свое жилье всю жизнь.

Тебе не до того, чтобы еще второе жилье оплачивать. Плюс налог. Там за приличный дом только налог тысяч шесть долларов платишь, не говоря уже о том, что тебе надо ипотеку выплачивать. Конечно, если тебе 70 лет, и ты купил его, когда тебе было 28, то ты уже выплатил все. А для большинства обычных людей это нереально.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев