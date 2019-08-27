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Автор Редакция рубрики "Мир"

Эксперт: американцы не на власть пеняют, а свою жизнь улучшают

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Что реально президент Дональд Трамп сделал для США к концу срока? Выполнил ли он хотя бы часть обещаний? Как думают американцы? Почему у нас часто сравнивают уровень жизни с американским, но толком ничего не знают о жизни там, тем более в настоящей глубинке? А главное — почему для улучшения своей жизни россияне часто не могут убраться даже у своего дома?


О миграции в США. Как стать американцем.

На эти и многие другие вопросы "Правде.Ру" ответил журналист-международник, корреспондент новостного агентства Sputnik в Вашингтоне Рустем Сафронов.

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— Рустем, как к Трампу относятся в США сейчас — к концу президентства, после почти четырех лет его нахождения на высшем посту?

— Либералы и демократы, левые и все другие, кто был против него, конечно, ненавидят его также, а может быть, даже больше. Но они были вынуждены заткнуться, потому что в США сейчас ситуация улучшается: экономика на подъеме, фондовый рынок растет, большинство людей деньги держат не в банках, а в акциях предприятий.

Фондовый рынок растет. Что еще очень важно — не случилось ни одного теракта. Это все значит, что он многого добился, положение реально улучшилось. Но все-таки он, конечно, не всего достиг. Однако он даже сам тоже PR свой проводит. Например, с северокорейским лидером реальной сделки нет, но он говорит: "Мы же стояли на пороге войны, а сейчас, видите, у нас хорошие отношения. Мы с ним все обязательно достигнем".

Да-да, он любит свою страну и реально старается сделать ее лучше. В то же время Трамп достал свой истеблишмент, потому что он постоянно говорит, как ему Путин нравится, как ему Ким Чен Ын нравится. Они же просто недоумевают, говорят: "Как американский президент может говорить такие вещи про диктаторов?!…". Ну и так далее.

— Он с самого начала говорит, что вернет из Китая, из Латинской Америки производства, загрузит предприятия. Он действительно это делает, возвращает какие-то предприятия, производства в США?

— Угольное производство, сталелитейное производство ожило в стране, потому что этим отраслям сделали огромные налоговые послабления. Им стало выгодно работать. Хотя это может быть на самом деле даже и в ущерб экономике в перспективе. Но вот эта идея, что "я займу людей", для него важна, и он это делает.

У нас люди, когда говорят об уровне жизни, с кем сравнивают Россию? — "Вот когда у нас будет такой уровень жизни, как в Соединенных Штатах…" Но они же практически ничего не знают об этой жизни, не понимают, что Соединенные Штаты — это не только Нью-Йорк или Майями, где они были.

Например, какая-нибудь Западная Вирджиния — это уже настоящий средний штат. Там сейчас настолько бедственная ситуация, что многие люди хотели бы куда-то переехать, но уже даже выбраться оттуда не могут. Потому что там все производства остановились, угроблены. Сейчас Трамп пытается активизировать производство, которое практически издыхало во многих базовых отраслях.

— Просто менталитет американца, видимо, другой. Он — индивидуалистический, то есть я должен что-то сделать, чтобы выбраться из этой ямы, куда попал. А у нас такой менталитет: почему Путин мне не сделал так, чтобы я выбрался из этой ямы. Так я понимаю?

— По этому поводу один товарищ, который репатриировался из Соединенных Штатов в Россию, говорил, что меня воспитали так, что если что-то не так, то надо в зеркало смотреть. В Соединенных Штатах это так. Я сам, скорее, социалист по взглядам, и считаю, что там и везде должно быть много общественного.

И власть должна участвовать во всем этом. И неимущих должны как-то на государственном уровне поддерживать. Но, конечно, абсолютно справедлива идея, что есть ответственность граждан, что на своем местном уровне следует решать проблемы. Ведь облагораживать придомовые территории можно и самим, необязательно дожидаться, когда сверху приказ дадут, средства выделят и кого-то направят.

— Это было бы очень хорошо для нас, прямо положительно. А то едешь, например, по городу Покров во Владимирской области, федеральная дорога заканчивается, начинается городская территория. И просто диву даешься, почему хозяин этого дома у себя вокруг дома хоть немного не приберется.

— Во всяком случае, всегда можно свои усилия предпринимать. Я тут как-то спорил с одной коллегой. Она вернулась из Голландии и говорит, что в Голландии дороги щеткой моют с мылом. Я говорю: тебе никто не мешает. Взяла ведро, швабру, вышла со своего многоквартирного дома и начала мыть. Зачем эти бесконечные разговоры — где, как, что-то делать?… Нравится? Давайте адаптировать то, что приемлемо.

Американцы — конкуренты России в геополитическом плане. Потому что они простирают свои щупальца и в Евразию, хотят по-прежнему властвовать над миром, как это было после краха СССР. Но, видимо, сейчас у них это не очень хорошо получается. И, кстати, говорят, что они чувствуют, что могут надорваться.

Появление Трампа — это же тоже такой процесс окукливания своего рода, чтобы сэкономить силы, свою страну обустроить лучше, привести в порядок многие вещи, которые у них там ветшают, и так далее, нежели стремиться везде. Его истеблишмент заставляет, что надо демократию, условно говоря, экспортировать по всему миру. А ему-то это вообще как бы даром не надо, он, как прагматик, предпочел бы торговать своей стране на благо и остальное в том же духе.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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