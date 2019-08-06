Очевидец: в США нет мелкой коррупции - берут по-крупному

Как стать американцем? Миграция в США была всегда. Америка начиналась с мигрантов. Из США не высылали даже нелегалов, если они не совершали преступлений. Но в последнее время это приобрело характер и размеры бедствия. Возможен ли ренессанс белой Америки?



О миграции в США. Как стать американцем

Обо всем этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал журналист-международник, корреспондент новостного агентства Sputnik в Вашингтоне Рустем Сафронов.

— Рустем, к Соединенным Штатам, несмотря на создаваемый ими образ, многие относятся с большим недоверием. Когда говорят, что там все так хорошо, почему-то не верится. Хотя имидж самой благополучной в мире стране, где всем хорошо, даже мигранты могут построить там свое будущее, поживать и добра наживать, всячески пропагандируется в мировых СМИ.

Расскажите, что из себя сейчас представляет Америка на самом деле. Есть ли там единое общество? Или в действительности — очень много разных? Действительно ли там любому мигранту из любой страны можно устроить свою жизнь?

— Тема миграции действительно очень важна для Соединенных Штатов, потому что в значительной степени вся американская цивилизация строилась как цивилизация эмигрантов. Но именно сейчас эта модель переживает серьезный кризис, связанный как раз с массовой миграцией. Мы видим, что впервые за долгие годы в Америке появился руководитель, который пытается воспрепятствовать стихийной миграции в эту страну.

Конечно, нелегальная миграция всегда была, но Соединенные Штаты просто не депортировали нелегалов. В этом плане в России существует серьезное заблуждение. Там думают, что там, как у нас, полиция ходит, смотрит, легален или не легален, и депортирует нелегалов. Ничего подобного. Таких прерогатив не было никогда ни у миграционных органов, ни у полиции.

Действительно депортировали много. При Обаме порядка 100 тысяч человек депортировали. Это люди, которые совершили какие-то правонарушения или преступления на территории Соединенных Штатов, и потом выяснилось, что они эмигранты, причем не обязательно нелегалы.

Вот тогда, чтобы их в тюрьму не сажать, если они не совершили какое-то чудовищное преступление, а просто правонарушение или не серьезное преступление, чтобы не увеличивать нагрузку на свою пенитенциарную систему, которая и так в Америке задыхается, — их отправляли за кордон. Но сейчас мы имеем делом с новым явлением — массовые караваны из Центральной Америки. И Дональд Трамп пытается это остановить.

— А раньше не было этих караванов?

— В таком масштабе не было. Спонсированных кем-то караванов не было. Они на автобусах едут уже тысячами, десятками тысяч, прорываясь через мексиканскую территорию.

— Наш человек может поехать куда-нибудь в Гондурас, а оттуда сесть в автобус и податься в США?

— Среди них были и бывают выходцы из СНГ. Это было сделать нетрудно, потому что граница на Рио-Гранде охранялась недостаточно хорошо. На участках в Аризоне, в Техасе, особенно в гористой местности или пустынной, не было никакой контрольно-следовой полосы, заграждений. Трудность представлял только естественный рельеф, там можно было погибнуть от обезвоживания и т. д. И там не везде все охранялось, граница не была на замке. И через нее постоянно шли мигранты.

— Сейчас это бизнес? Сколько нужно заплатить для того, чтобы тебя так нелегально переправили?

— Там разные суммы. Несколько тысяч долларов надо заплатить перевозчикам. Обычно в районе пяти тысяч долларов. Они кого-то подкупают, чтобы не чинили препятствий. Потому что вопреки распространенному мнению, коррупция в Соединенных Штатах тоже есть. Другое дело, что в Соединенных Штатах, как правило, нет коррупции по мелочи.

Полицейский не будет так сшибать доллары, потому что у него достаточно прилично оплачиваемая работа, слишком хорошая страховка и в перспективе отличная пенсия. Ставить это под угрозу для того, чтобы сшибить лишнюю сотню долларов, — игра не стоит свеч. Если тебя поймают, ты потеряешь все. Поэтому такой низовой коррупции, может быть, и нет. Там коррупция есть на достаточно высоком уровне — договариваются с каким-то начальством, чтобы коридоры на границах образовать.

Но, конечно, есть определенное недовольство в Срединной Америке (одноэтажной Америке белых работяг) массовой миграцией. Потом надо иметь в виду, что в Соединенных Штатах многие проблемы со структурной безработицей не разрешены. А тут дешевая рабочая сила и т. д. И еще Трамп делает упор на то, что мигранты приносят с собой преступность.

Ведь наркотики в Соединенные Штаты идут из Латинской Америки. Но надо сказать, что крупнейшие наркобароны, выходцы из Латинской Америки, сильно способствовали подъему некоторых регионов. Скажем, Майами возрос на гангстерских картельных деньгах. А еще в начале 70-х это дыра была, а не фешенебельный курорт.

Когда Пабло Эскобар поставлял наркотики в США, там была такая Гризельда Бланко, такая "мама", которая держала весь этот бизнес под своим контролем. Вот тогда Майами и многие участки побережья стали процветать благодаря этим наркотическим деньгам.

Собственно говоря, модель мультикультурализма была принята в США в последнюю пару десятилетий. А уже сейчас она переживает при Трампе крах. Наступает, может быть, своего рода такой ренессанс белой одноэтажной Америки, желания вернуть производство в страну.

Это, конечно, связано с финансовыми интересами многих людей в Соединенных Штатах. Если айфон делать в США, то он будет стоить дороже, но зато у людей будет работа. Это палка о двух концах. Значит, кто выигрывает? Поэтому сейчас идет некоторый пересмотр всего этого.

Но мигрант — это человек, который порвал со своими обстоятельствами дома в силу разных причин. Войной ли он гоним, ищет ли он экономическое преуспевание или что-то еще, в любом случае он уже меняет свою жизнь. Он готов к переменам, он психологически уже немножко другой.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев