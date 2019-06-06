Эксперт пояснил, почему Грибаускайте не пройдет в руководство ЕС

Поляки воспротивились приходу Дали Грибаускайте в руководство ЕС. Юрий Солозобов считает, что главная причина — это конец эпохи "давайте поругаем Россию силами прибалтов".



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Многие литовские политики, например, экс-премьер-министр республики Андрюс Кубилюс, прочат Дале Грибаускайте — экс-президенту Литвы, место в руководстве ЕС, так как у нее уже есть опыт такой работы — она была еврокомиссаром по бюджету и финансам до избрания на пост президента. Кубилюс считает, что она может занять место Дональда Туска, который является председателем Совета ЕС, а до этого был премьер-министром Польши.

Однако, согласно польской газете Rzeczpospolita, Варшава не поддержит кандидатуру Грибаускайте на этот пост. Причина в том, что это якобы позиция в целом Вышеградской группы — Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, о чем ее представители информировали Дональда Туска. Они предложили на этот пост словацкого социалиста, еврокомиссара по энергетике Мароша Шефчовича. Кроме того, один из источников газеты Rzeczpospolita утверждал, что Грибаускайте — индивидуалистка и не вызывает энтузиазма у своих коллег.

Как сказал "Правде.Ру" директор международных проектов Института национальной стратегии России, политолог, Юрий Солозобов, "Вишеградская группа в целом, и Польша, прежде всего, ощущают себя значимыми игроками европейской политики". Польша — третья по значению страна Евросоюза, и она "хотела бы вести европейскую политику, в том числе кадровую, совместно с Германией и Францией". Однако, пока этого не получается, и Польша усиливает свое влияние через Вишеградскую группу, отметил эксперт.

"Мы привыкли видеть Европу, как франко-германский союз. Но с точки зрения экономики, торговли, инвестиций для Германии Вишеградская группа гораздо важнее, чем Франция", — отметил Юрий Солозобов. По его мнению, в отношении к кандидатуре Грибаускайте, присутствует также недовольство тем, "что к руководству Евросоюза приходят бывшие советские элиты". Поляки считают, что Грибаускайте имеет "неблагонадежное советское прошлое", в том числе связи с КГБ, уточнил эксперт.

"И есть третий очень важный момент: сейчас в Европе идет пересмотр взгляда на отношения с Россией. Пятилетка санкций показала их ограниченное влияние на политический и экономический курс России и отсутствие солидарности по этой части внутри самой Европы. Неудача с блокировкой проекта "Северный поток-2" показывает, что эти санкции имеют ограниченный ресурс воздействия, — продолжил Юрий Солозобов.

В этой связи он отметил "интересное заявление фактического руководителя Польши Ярослава Качиньского", который сказал, что "нужно перестраивать отношения с Россией, что Польша не заинтересована в долгосрочном конфликте с Россией, Россия должна сделать первый шаг, и это будет стратегическое решение на сближение наших государств".

"Пролонгация прежней политики: "давайте силами прибалтов поругаем Россию", уже не так интересна и самой Европе, и Вишеградской группе, и даже Польше", - резюмировал Юрий Солозобов.

Лидеры стран — членов ЕС обсудят кандидатуры на руководящие посты ЕС 20-21 июня. В результате парламентских выборов в Европарламет, который будет эти кандидатуры выдвигать, обсуждать в комитетах и утверждать, представители либерального антироссийского "центра" (народники и социаал-демократы) потеряли большинство. Теперь им придется строить коалиции и быть более лояльными к представителям евроскептиков, коими являются члены Вышеградской группы — Польша и Венгрия.

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