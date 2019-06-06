Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Восточная Европа Евросоюз Балканы
Автор Редакция рубрики "Мир"

Эксперт пояснил, почему Грибаускайте не пройдет в руководство ЕС

Мир » Европа » Евросоюз print

Поляки воспротивились приходу Дали Грибаускайте в руководство ЕС. Юрий Солозобов считает, что главная причина — это конец эпохи "давайте поругаем Россию силами прибалтов".


Тайна Грибаускайте охраняется Россией - литва

Многие литовские политики, например, экс-премьер-министр республики Андрюс Кубилюс, прочат Дале Грибаускайте — экс-президенту Литвы, место в руководстве ЕС, так как у нее уже есть опыт такой работы — она была еврокомиссаром по бюджету и финансам до избрания на пост президента. Кубилюс считает, что она может занять место Дональда Туска, который является председателем Совета ЕС, а до этого был премьер-министром Польши.

Однако, согласно польской газете Rzeczpospolita, Варшава не поддержит кандидатуру Грибаускайте на этот пост. Причина в том, что это якобы позиция в целом Вышеградской группы — Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, о чем ее представители информировали Дональда Туска. Они предложили на этот пост словацкого социалиста, еврокомиссара по энергетике Мароша Шефчовича. Кроме того, один из источников газеты Rzeczpospolita утверждал, что Грибаускайте — индивидуалистка и не вызывает энтузиазма у своих коллег.

Как сказал "Правде.Ру" директор международных проектов Института национальной стратегии России, политолог, Юрий Солозобов, "Вишеградская группа в целом, и Польша, прежде всего, ощущают себя значимыми игроками европейской политики". Польша — третья по значению страна Евросоюза, и она "хотела бы вести европейскую политику, в том числе кадровую, совместно с Германией и Францией". Однако, пока этого не получается, и Польша усиливает свое влияние через Вишеградскую группу, отметил эксперт.

"Мы привыкли видеть Европу, как франко-германский союз. Но с точки зрения экономики, торговли, инвестиций для Германии Вишеградская группа гораздо важнее, чем Франция", — отметил Юрий Солозобов. По его мнению, в отношении к кандидатуре Грибаускайте, присутствует также недовольство тем, "что к руководству Евросоюза приходят бывшие советские элиты". Поляки считают, что Грибаускайте имеет "неблагонадежное советское прошлое", в том числе связи с КГБ, уточнил эксперт.

"И есть третий очень важный момент: сейчас в Европе идет пересмотр взгляда на отношения с Россией. Пятилетка санкций показала их ограниченное влияние на политический и экономический курс России и отсутствие солидарности по этой части внутри самой Европы. Неудача с блокировкой проекта "Северный поток-2" показывает, что эти санкции имеют ограниченный ресурс воздействия, — продолжил Юрий Солозобов.

В этой связи он отметил "интересное заявление фактического руководителя Польши Ярослава Качиньского", который сказал, что "нужно перестраивать отношения с Россией, что Польша не заинтересована в долгосрочном конфликте с Россией, Россия должна сделать первый шаг, и это будет стратегическое решение на сближение наших государств".

"Пролонгация прежней политики: "давайте силами прибалтов поругаем Россию", уже не так интересна и самой Европе, и Вишеградской группе, и даже Польше", -  резюмировал Юрий Солозобов.

Лидеры стран — членов ЕС обсудят кандидатуры на руководящие посты ЕС 20-21 июня. В результате парламентских выборов в Европарламет, который будет эти кандидатуры выдвигать, обсуждать в комитетах и утверждать, представители либерального антироссийского "центра" (народники и социаал-демократы) потеряли большинство. Теперь им придется строить коалиции и быть более лояльными к представителям евроскептиков, коими являются члены Вышеградской группы — Польша и Венгрия.

Читайте по теме: Новый президент Литвы Гитанас Науседа не планирует улучшать отношения с Россией

Литва перестанет быть "русофобским хабом" - мнение

Дале Грибаускайте посоветовали взять пример с президента Эстонии

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы литва евросоюз даля грибаускайте
Обсудить
Актуальная аналитика
Евросоюз
Эксперт пояснил, почему Грибаускайте не пройдет в руководство ЕС
Южная Америка
США и Россия в геополитической борьбе убивают Венесуэлу
Стоматология
Пародонтит. Причины, симптомы, лечение
Новости Все >
Британец стал миллионером, но не бросил работать таксистом
Новый КоАП намерены ввести в действие с 1 января 2021 года
"Хотя... и #ЯнеСвятая": Брежнева прокомментировала слухи об измене Меладзе
Глава Роскомнадзора: Tinder выдаст спецслужбам ту информацию, которая им нужна
Папа Римский Франциск изменил английский текст молитвы "Отче наш"
Пришлось вызывать нарколога: супруга Познера рассказала о гастролях Уитни Хьюстон
Российский спортсмен может получить серебряную медаль Олимпиады-2012 вместо бронзовой
На выборы главы Башкирии потратят 400 млн рублей
Путин заявил о пользе священных писаний мировых религий для детей
Обвиняемый в убийстве из хулиганских побуждений майор ФСБ расплакался в суде
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости спорта
Дзюба встал в ворота сборной России

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.

Дзюба встал в ворота сборной России
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Военные новости
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Технологии
Ученые из России создали эффективную замену литиевым аккумуляторам
Прибалтика
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Новости Украины
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.

Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Военные новости
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: Путин и Шойгу должны "восстать" против сноса памятника Жукову
Прибалтика
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Политика. Новости и аналитика
Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать кормить чужие народы за русский счет в то время, как свой бедствует.

Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему
Зеленский похвастался дружбой с главой Еврокомиссии
Новости Европы
Зеленский похвастался дружбой с главой Еврокомиссии
Общество
Украинский политолог был удален из студии "России 1" за "неуважение к жителям Донбасса"
Экономика
Росстандарт объявил советские ГОСТы "слабым звеном" и анонсировал их пересмотр
Игорь Буккер Когда работает эффект групповой привлекательности Игорь Буккер Любовь Степушова Москва усилит помощь "русским соотечественникам" в Приднестровье Любовь Степушова Александр Артамонов Система "Лиана" повысит обороноспособность России Александр Артамонов
Комментарии
Власти пообещали не создавать в России "суверенный интернет"
Путин заявил о пользе священных писаний мировых религий для детей
Компания из США не поместила СССР на монету о победителях во Второй мировой
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
"Перекресток" будет продавать еду в кредит
Захарова пошутила о встрече Жириновского с американской журналисткой
"Перекресток" будет продавать еду в кредит
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
ПМЭФ: иностранные студенты должны оставаться в России - Минобрнауки РФ
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Лавров объяснил, почему Путин обязан поддерживать ядерные силы в боеспособном состоянии
Песков: практика назначения губернаторов с опытом работы в ФСО оказалась успешной
Захарова пошутила о встрече Жириновского с американской журналисткой
Свердловский минобр предостерег вузы от участия в мероприятиях с дипломатами США
Песков: практика назначения губернаторов с опытом работы в ФСО оказалась успешной
Захарова пошутила о встрече Жириновского с американской журналисткой
Ульяновский губернатор решил заменить правительство проектными офисами
Лавров объяснил, почему Путин обязан поддерживать ядерные силы в боеспособном состоянии
Ульяновский губернатор решил заменить правительство проектными офисами
Лавров объяснил, почему Путин обязан поддерживать ядерные силы в боеспособном состоянии
Владимир Путин встретится с Папой Римским в Ватикане
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ