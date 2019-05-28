Избранный президент Литвы Гитанас Науседа рассказал о своем видении отношений с Российской Федерацией.
Отношения между Москвой и Вильнюсом, заявил Науседа в ходе пресс-конференции с литовскими средствами массовой информации, вряд ли изменятся.
По мнению избранного президента постсоветской республики, если Литве и России все же удастся наладить отношения, то это будет "предательством" Украины.
С Белоруссией же, что примечательно, Гитанас Науседа отношения наладить планирует. Так, заявил новоиспеченный глава прибалтийского государства, Белоруссия и Литва - соседи, имеющие общую историю. Вильнюс, отметил Науседа, заинтересован в искреннем, честном и эффективном диалоге с Минском.
Напомним, что 26 мая в Литве состоялся второй тур выборов главы государства. Победителем голосования, набрав 66,7% голосов избирателей, стал Гитанас Науседа - 55-летний экономист. В ходе предвыборной кампании Науседа, отметим, выступал против "жесткой риторики" в отношениях с Российской Федерацией, а также указывал на необходимость держать "окна" в разных сферах отношений с России открытыми.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство Литвы обиделось на шутку из "Симпсонов" и выступило с предложением запретить мультик на территории страны.
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