Соединенные Штаты ведут наступление на аборты

Изменение политической и социальной обстановки в Соединенных Штатах происходит незаметно, но есть водораздел, по которому можно судить о кардинальных переменах. Медленно, но верно ведется наступление на аборты.



Сенат Алабамы принял закон о почти полном запрете абортов

Пару недель назад законодательство штата Джорджия запретило аборты на пятой-шестой неделе беременности. Губернатор штата мотивировал это законодательство тем, что в этом штате поистине ценят жизнь. Защитники прав женщин недовольны и говорят, что шестинедельный эмбрион нельзя называть человеком.

Некоторое время до этого верховный суд утвердил право на аборт в любое время до достижения точки живучести плода вне матери. Это приблизительно до 25-й недели.

В Нью-Йорке, наоборот, демократические веяния и космополитическая атмосфера привели к тому, что губернатор Эндрю Куомо подписал законодательные меры, защищающие аборт на поздних сроках, если здоровье женщины находится под угрозой.

Вместе с тем, только что в Соединенных Штатах приняли очень строгий закон об абортах в штате Алабама. Этот закон практически запрещает аборты. Даже в таких случаях, когда имело место изнасилование или инцест. Исключение делается, только если есть угроза здоровью матери. Это логическое продолжение уже принятого в некоторых других штатах закона о запрете абортов после того, как может быть обнаружено сердцебиение зародыша (обычно это происходит на шестой неделе беременности).

Теперь, по новому законодательству, проведение аборта на любом сроке является уголовным преступлением. Врачи могут отправиться в тюрьму за попытку осуществления аборта на десять лет, а за осуществление этой процедуры — на 99 лет. Надо сказать, что по отношению к женщине закон достаточно гуманен — он не подразумевает привлечение ее к ответственности. Закон оставляет право на аборт, если жизнь матери находится в серьезной опасности.

Любопытно, что в тексте закона используются отсылки к советской истории. Отмечается, что из-за прерванных беременностей людей погибло больше, чем в лагерях ГУЛАГа.

В США существует большой разнобой в законодательных мерах в различных штатах и штаты имеют большую автономию в этом вопросе. Сейчас в тех штатах, где законодательные палаты контролируются республиканцами и губернаторами являются республиканцы, предпринимаются все новые меры по борьбе с абортами.

Сторонники свободы аборта стремятся утвердить свое. Так, демократы Вирджинии недавно пытались принять законопроект, который позволял бы аборты в третьем триместре, почти до момента рождения ребенка. Однако этот номер не прошел. Такой документ не одобрили.

В этом году в 16 из 50 штатов были приняты различные законодательные меры, так или иначе ограничивающие аборты.

Надо сказать, что российскому человеку трудно воспринять все это, так как нашим женщинам право на аборт даровано еще Октябрьской революцией и мерами, которая осуществляли Коллонтай и другие революционные феминистки, отстаивая право женщин на распоряжение своим телом. Правда, обратной стороной этого стало то, что из-за медицинской неграмотности большинства населения у нас аборт долгое время оставался одним из самых распространенных средств "контрацепции", на деле — прерывания нежелательной беременности.

Ныне в России лучше стали разбираться с этим, распространены противозачаточные средства. Казалось, грамотность в этих вопросах возросла. Тем не менее концептуально многие российские женщины, когда им рассказываешь об американских реалиях в этой сфере, даже не понимают, о чем идет речь. Настолько они привыкли к этому праву как к само собой данному. Американское же общество расколото — примерно пополам.

Право на аборт в масштабе всех Соединенных Штатов американские женщины получили только в 1973 году. К этому моменту, правда, аборт уже был легален в некоторых штатах, но легализации аборта в США в целом предшествовала долгая и упорная борьба женщин за это право.

Но из-за того, что США остаются в своей основе очень консервативной, пуританской и религиозной страной, примерно половина респондентов на всех опросах высказывается об ограничении этого права. Решает этот вопрос верховный суд. И соотношение сил до недавнего времени было таково, что голоса либеральных демократов, отстаивающих право женщины на распоряжение своим телом, превышали количество голосов американских консерваторов, выступающих за ограничение или за запрет абортов.

Сейчас из-за того, что члены верховного суда назначаются пожизненно и рано или поздно умирают, происходит смена поколений. И многие опасаются того, что настанет день, когда по этому вопросу будет проведено новое голосование, и консерваторы смогут полностью запретить аборты на территории Соединенных Штатов вновь. И тогда, чтобы сделать аборт, придется отправляться куда-то в Канаду или другую страну, как это было в те достопамятные времена. Как бы парадоксально это ни звучало, эта угроза вполне реальна.

Мы можем видеть, что наступление консервативных сил во время пребывания у власти Дональда Трампа медленно, шаг за шагом, продолжается, несмотря на недовольство и протесты либеральной общественности.

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