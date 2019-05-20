Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы

Тысячи людей стремятся повысить свой уровень жизни и готовы для этого уехать в другую страну. Многие идут за "американской мечтой" и отправляются за океан — в США — в поисках лучшей жизни. И все-таки Соединенные Штаты — страна великих возможностей или огромных трудностей?



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Юрий Моша, руководитель иммиграционной компании "Второй паспорт", знает сотни историй иммигрантов с постсоветского пространства. Он расскажет о том, какие плюсы и минусы жизни в США видят жители бывшего СССР.

Плюсы

1. Высокий уровень жизни. Кто-то может возразить и заметить, что в Америке непросто найти работу, а без работы невозможно выжить. Это так. Но в США любой труд достойно оплачивается. Даже работая в супермаркете или в сфере обслуживания, можно взять в кредит машину, путешествовать или снимать приличную квартиру. В России или на Украине на похожих работах люди порой не могут нормально питаться и оплачивать коммунальные услуги.

2. Лояльное отношение к людям. В США все работает для людей: целеустремленные и трудолюбивые граждане получают комфортные условия для работы и счастливой жизни. К каждому претенденту на вакансию здесь относятся как к личности, а не вешают ярлыки: "слишком старый", "на эту должность женщин не берем", "тебе скоро рожать" и т. д. С дискриминацией тут очень строго.

3. Равные возможности. Чтобы начать свой бизнес в Америке, не надо иметь тетю в налоговой или двоюродного брата в мэрии — никакого "кумовства". Государство поддерживает начинающих бизнесменов: стартапер с хорошей идеей может быть как иммигрантом, так и коренным жителем США, как официантом, так и воротилой с Уолл-стрит.

4. Все работает, как часы. Здесь никто не сомневается, что заплаченные налоги идут на благоустройство, развитие страны и т. д. Дороги в идеальном состоянии, за нарушения или неправильную парковку штрафуют моментально, мусор вывозится строго по графику, вокруг чистота и порядок. Соблюдение законов — само собой.

Вот попробуйте в одном из российских магазинов среднего сегмента вернуть купленные три дня назад сапоги. Вам придется пройти долгий и мучительный путь, пройти всевозможные экспертизы и прочие методы увиливания, но это не гарантирует возврата денег. В США все просто: купил вещь, пользуешься пару недель, не понравилось — получаешь назад деньги (главное — сохранить чек и товарный вид).

5. Высокий уровень образования. Высшие заведения США стабильно занимают первые места во всевозможных рейтингах. Да, в престижные американские вузы может попасть не каждый желающий — дорого. Но зато с таким дипломом можно найти работу практически в любой стране мира. Чего не скажешь о "корочках" вузов СНГ: многие на международном рынке труда просто не берут в расчет.

6. Бережное отношение к природе. Здесь берегут каждый кустик, каждый ручеек, белочку или птичку. За вредительство или плохое отношение к животным — серьезные штрафы. Во многих городах США по улицам спокойно ходят олени, индейки или другие представители фауны. Любовь к природе у американцев воспитывают с детства: во многих школах есть даже отдельные уроки по уходу за домашними питомцами.

7. Доброжелательность. Мрачные, озлобленные, вечно недовольные люди — так часто описывают свое окружение жители бывшего СССР. Многие годами живут в многоквартирном доме и не знают своих соседей по лестничной площадке. В США люди открытые и дружелюбные. Незнакомый человек может подойти и сделать комплимент вашему наряду или прическе. Придержать дверь, уступить место в транспорте, извиниться, если случайно толкнул кого-то, — это само собой. Американцы улыбаются прохожим, любой незнакомец может спросить: "Привет! Как дела?" — и это нормально.

Минусы

1. Дорогая медицина. Не имея страховки, в США лучше не болеть. После серьезного медицинского обслуживания могут прислать такие счета, что в голове не укладывается. Поэтому многие иммигранты ездят лечить зубы и проходить медосмотры в родные края, а резиденты, чтобы сэкономить на дорогостоящих операциях, едут в Мексику.

2. Высокая стоимость образования. Американские вузы очень престижные, но стоимость обучения настолько высока, что родители начинают собирать деньги на образование детей с их появления на свет. У детей из малообеспеченных семей практически нет шанса получить хорошее высшее образование.

3. Дорогие услуги специалистов. Юристы, психотерапевты, налоговые адвокаты. В США очень строго проверяют дипломы, опыт работы и т. д., можно не сомневаться в высокой компетенции специалистов. Но расценки у них соответствующие.

4. Американская еда. Гамбургеры, картошка фри, чипсы и кока-кола — фастфуд в США найти намного проще, чем полезную еду. В магазинах очень много полуфабрикатов, а натуральные овощи, фрукты и другие полезные продукты стоят недешево. Многие американцы поддерживают здоровый образ жизни и следят за правильным питанием, но большинство все же поддается культу еды и подсаживается на иглу вредного, жирного, калорийного.

5. Небрежный внешний вид. Эту черту, присущую американцам, очень болезненно воспринимают многие выходцы с постсоветского пространства. В России и на Украине большинство людей тщательно следят за своим внешним видом, прической и одеждой. В Америке к этому относятся намного проще: многие местные жители одеваются удобно и порой выглядят неопрятно, вульгарно или даже смешно. Но для американцев главное, чтобы их принимали такими, какие они есть.

Жизнь в США многогранная и не всегда легкая и беззаботная. Но эта прекрасная страна радушно принимает тех, кто готов трудиться, развиваться и следовать за своей мечтой. Если вы готовы к этому, у вас обязательно все получится!