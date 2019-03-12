Радикалы гоняют Порошенко по Украине. Что происходит?

Предвыборные митинги Петра Порошенко были сорваны радикалами в Черкассах и Житомире. Но националисты — это же основа нынешнего режима, что происходит?

Радикалы из "Национльного корпуса" грозятся срывать все выступления Порошенко, пока тот не посадит своего соратника, бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря за коррупцию в "Укроборонпроме". Защищая Порошенко от боевиков в Черкассах, пострадали 22 правоохранителя, в том числе и начальник черкасской полиции. В Житомире Порошенко и его команда спаслись бегством.

Очевидно, что беспорядки в Черкассах и Житомире отражают противостояние внутри власти между двумя разными группами — группами главы МВД Авакова и группой Порошенко. Одни присылают группировку "С-14" под стены МВД , а в ответ на кортеж Порошенко бросаются "национальные дружины".

Как сказал "Правде.Ру" депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара, Министерство внутренних дел, а, следовательно, и все незаконные боевые формирования, которые присягнули на верность министру Авакову, они будут поддерживать, скорее, Юлию Тимошенко и препятствовать фальсификациям со стороны Порошенко в его пользу.

Но проблема в том, что стоящие за "Нацкорпусом" люди, не лучше Порошенко, считает депутат. "Ни один кандидат, который претендует на пост президента на Украине, не обладает поддержкой украинского народа. Высокие рейтинги Владимира Зеленского говорят только о том, что Украина как государство не состоялось и состояться в таком виде не может. И только значительные перемены в его курсе могут спасти Украину от дальнейшей дезинтеграции", — сказал Владислав Ганжара.

По его мнению, в какой-то момент силовики не справятся с ситуацией и "столкновения могут перерасти в гражданское противостояние не только на юго-востоке, что сейчас происходит, но уже по всей Украине". "Мы наблюдаем борьбу украинских элит, которые преследуют это свои интересы и борются за оставшиеся ресурсы в украинском государстве. О народе они не думают", — резюмировал Владислав Ганджара.

Как сообщает сайт Украина.Ру, действия националистов против Порошенко находят поддержку общества. "События в Черкассах стали наглядной делигитимацией власти Порошенко. Украинцы устали от президента, что красноречиво демонстрируют его рейтинги. Ни безвизовый режим, ни томос, ни массированная пропаганда и нагнетание истерии ситуации не исправят. В глазах общества Порошенко стал воплощением всего плохого, что происходит в Украине: тотальной коррупции, развала инфраструктуры, безработицы и вынужденной эмиграции. Ты хотел всей полноты власти — получили и всю полноту ответственности", — полагает газета.

Фото: Порошенко со свитой убегает от радикалов с митинга в Житомире

Читайте по теме: Сайт "Миротворец" опубликовал данные об украинских националистах

Украинский экс-министр подозревает Порошенко в подготовке побега из страны

Зеленский заявил о "войне Украины с Россией" и неизбежности переговоров