Сайт "Миротворец" опубликовал данные об украинских националистах

База данных украинского сайта "Миротворец" стала пополняться именами оппонентов президента Петра Порошенко. На сайте появились личные данные членов организации "Национальный корпус", которые попытались сорвать предвыборное выступление Порошенко в Черкассах.

Как сообщают представители украинских силовых структур, 10 марта члены "Национального корпуса" пытались заблокировать кортеж Порошенко возле ДК "Дружба народов" в Черкассах, распыляя слезоточивый газ и провоцируя полицейских на драку. В результате происшествия были госпитализированы 19 человек, пострадал и начальник областного управления полиции.

Лидер черкасского отделения "Национального корпуса" Дмитрий Кухарчук был задержан. На сайте "Миротворец" его называют "провокатором" и "организатором заказных проплаченных митингов и шествий под прикрытием националистических и патриотических лозунгов". В список попали также соратники Кухарчука Иван Хижняк и Игорь Зайчук.

Для иностранных граждан попадание в базу данных "Миротворца" означает запрет на посещение страны, для граждан Украины оборачивается репрессиями и покушениями на убийство.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в базу данных "Миротворца" внесли исполнителей главных ролей в фильме "Приключения Электроника" Юрия и Владимира Торсуевых.

Источник фото: wikimedia.org

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