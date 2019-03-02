Генпрокурор Украины рассказал о махинациях в "Укроборонпроме"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о денежных махинациях в украинском государственном концерне "Укроборонпром".

Соответствующее заявление генпрокурор Украины сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

Украинский государственный концерн "Укроборонпром", рассказал Юрий Луценко, осуществляет свои мошеннические действия следующим способом. Компания, объясняет генеральный прокурор Украины, закупает запчасти. Средства, потраченные на запчасти, далее "Укроборонпром" выводит через целую сеть фиктивных фирм в наличные, в "живые гривны", заявил Юрий Луценко. Это, резюмировал он, самое настоящее уклонение от налогов.

Так, сообщил Луценко, на сегодняшний день известно о нескольких десятках миллионов гривен невыплаченных налогов украинским государственным концерном. Или эти деньги вернуться в казну Украины, объявил в эфире одного из украинских телеканалов генпрокурор страны, или представители "Укроборонпрома" "будут сидеть очень долго".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Североатлантический альянс отказался продавать Украине оружие по низкой стоимости. Все, рассказали в Незалежной, из-за многочисленных коррупционных мошеннических схем действующего президента страны Петра Порошенко.

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