Глава МВД Украины рассказал о сотрудничестве СБУ с украинскими националистами

Служба безопасности Украины активно сотрудничает с "С-14" — радикальной украинской националистической группировкой.

Соответствующее заявление в интервью украинским средствам массовой информации сделал действующий глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Так, по словам Авакова, вверенному ему ведомству удалось обнаружить связи СБУ с украинскими радикалами. Прикрываясь правильными лозунгами, отметил глава МВД Украины, при помощи представителей СБУ националистам из "С-14" удалось реализовать очень, по словам самого Арсена Авакова, "неблагоприятные" дела.

Примечательно, что глава МВД Украины озвучил сферы сотрудничества СБУ и "С-14". Служба безопасности Украины и радикальная украинская националистическая группировка, указал Арсен Аваков, активно сотрудничают, например, в том, что касается дела об убитой советнице мэра Херсона Екатерине Гандзюк.

Напомним, что летом минувшего года неизвестные облили Екатерину Гандзюк серной кислотой. Спустя несколько месяцев после инцидента, отметим, помощница главы Херсона скончалось от полученных ран.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что полицейские Украины устроили в социальных сетях массовый флешмоб в честь Степана Бандеры, самого известного украинского националиста. "Я — Бандера! Я офицер полиции!", — писали они на своих страницах.

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