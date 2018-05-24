"Правда.Ру" расскажет всю правду о ПМЭФ

Самые серьезные и злободневные вопросы обсуждают на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в эти дни. "Правда.Ру" официально аккредитована на знаменательном событии. В Северной столице работает мультимедийная студия нашего медиахолдинга.
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Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
Впервые за десять лет Болгария хочет возобновить сотрудничество с Россией. Можно ли верить болгарским политикам, ведь их поведение выливается в огромные потери?
Комиссия по международной религиозной свободе, базирующаяся в США, выступила с заявлением, в котором признала нашу страну "вызывающей особое беспокойство".
После терактов 11 сентября самосознание американцев наполнилось чувством отчаяния и гнева. Но очень немногие посмели высказать мысль, что США сами виноваты.