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Автор Любовь Степушова

Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма

Правда ТВ » Точка зрения

Запрет на Украине российских фильмов, сериалов и книг обречен на провал и имеет обратный эффект в эпоху развитого интернета, сказал в программе "Точка зрения" кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров.


Русская культура на Украине

Только в прошлом году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило 139 российских фильмов и сериалов. Из современных фильмов в этот список попали, в частности, "Легенда №17", "Ночной дозор" и "Дневной дозор" и такие культовые советские фильмы, как "Ирония судьбы", "Кавказская пленница" и "Москва слезам не верит".

По словам Давида Шнейдерова, проведение такой политики властями Украины является основой украинского национализма, но "русский патриотизм" с отрицанием всего американского — это подобное явление, и его тоже нельзя приветствовать. "Культура должна объединять людей, а не разъединять их", — сказал кинокритик.

По его мнению, культурные корни русских и украинцев одни и те же — в Гоголе, Достоевском, Шевченко и т. д., поэтому "можно назвать Достоевского украинцем, но он от этого не перестанет быть русским писателем".

Давид Шнейдеров отметил, что сейчас на Украине работают российские кинематографисты, они снимают сериалы, и украинские чиновники на местах вполне лояльно относятся к их работе. Такие же настроения и в народе — во Львове, например, не говоря уже о Харькове, сказал кинокритик. С другой стороны, запреты концертов "Океана Эльзы" Вакарчука в России не делают чести российской стороне.

Если меняться, то "начинать надо с себя", сказал Давид Шнейдеров. Российские деятели культуры, по его словам, имеют разные точки зрения по событиям на Украине — от призывов "направить танки в Киев" до "вернуть Украине Крым". Это показывает, что вопрос о дружбе и/или ненависти русских и украинцев далек от разрешения.

Высокие рейтинги Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине дают надежды на начало диалога между Россией и Украиной в случае его победы, резюмировал Давид Шнейдеров.

Программу "Точка зрения" ведет обозреватель "Правды.Ру" Любовь Степушова.

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Темы Украина Точка зрения кинематограф запреты на кино Давид Шнейдеров российское кино Россия и Украина Любовь Степушова российская культура
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