Мюнхенская конференция разочаровала русофобов

Уход Дональда Трампа из политики не улучшит отношения между США и Европой, сказал "Правде.Ру" по итогам Мюнхенской конференции по безопасности 2019 года программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.



Мюнхенская конференция 2019: как раньше, никогда не будет

Конференция прошла 16-17 февраля в Германии и ознаменовалась отсутствием Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона.

Политолог однако не считает, что отношения евроатлантических союзников окончательно зашли в тупик и Европа кинется сейчас в объятия России и будет принимать участие в евразийских интеграционных проектах. Европа боится российской экспансии, поэтому будет и дальше делать ставку на союз с США, который обеспечивает ей безопасность, отметил Иван Тимофеев в интервью "Правде.Ру".

То, что России выгодна "сильная Европа", как сказал на конференции глава МИД Сергей Лавров, не означает, что Москва не будет развивать двусторонние отношения с европейскими странами, но открыто делать ставку на развал ЕС — это не в русле дипломатии Москвы, отметил эксперт "Правды.Ру".

Меркель, по словам политолога, еще долго будет определять политику в Европе, даже после своего ухода с поста канцлера, поэтому к ее мнению следует прислушаться.

А оно состоит в следующем: Евросоюз не будет поддерживать США в их политике конфронтации с Россией, Евросоюз будет сотрудничать с Россией, а если и "наказывать" Москву санкциями, то только за то, что считает для себя опасным прецедентом, например, за "поведение на Украине". Европа не поддержит США в их позиции по выходу из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) и препятствовании строительству газопровода "Северный поток — 2", отметил Иван Тимофеев в интервью "Правде.Ру".

Русофобы в Европе такой позиции Меркель не рады, но им придется смириться, так как идут объективные процессы, резюмировал политолог для "Правды.ру".

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С экспертом беседовала обозреватель "Правды.Ру" Любовь Степушова.

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