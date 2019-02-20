Мюнхенская конференция разочаровала русофобов

Уход Дональда Трампа из политики не улучшит отношения между США и Европой, сказал "Правде.Ру" по итогам Мюнхенской конференции по безопасности 2019 года программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
Конференция прошла 16-17 февраля в Германии и ознаменовалась отсутствием Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона.
Политолог однако не считает, что отношения евроатлантических союзников окончательно зашли в тупик и Европа кинется сейчас в объятия России и будет принимать участие в евразийских интеграционных проектах. Европа боится российской экспансии, поэтому будет и дальше делать ставку на союз с США, который обеспечивает ей безопасность, отметил Иван Тимофеев в интервью "Правде.Ру".
То, что России выгодна "сильная Европа", как сказал на конференции глава МИД Сергей Лавров, не означает, что Москва не будет развивать двусторонние отношения с европейскими странами, но открыто делать ставку на развал ЕС — это не в русле дипломатии Москвы, отметил эксперт "Правды.Ру".
Меркель, по словам политолога, еще долго будет определять политику в Европе, даже после своего ухода с поста канцлера, поэтому к ее мнению следует прислушаться.
А оно состоит в следующем: Евросоюз не будет поддерживать США в их политике конфронтации с Россией, Евросоюз будет сотрудничать с Россией, а если и "наказывать" Москву санкциями, то только за то, что считает для себя опасным прецедентом, например, за "поведение на Украине". Европа не поддержит США в их позиции по выходу из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) и препятствовании строительству газопровода "Северный поток — 2", отметил Иван Тимофеев в интервью "Правде.Ру".
Русофобы в Европе такой позиции Меркель не рады, но им придется смириться, так как идут объективные процессы, резюмировал политолог для "Правды.ру".
Подробности смотрите в видеокомментарии.
С экспертом беседовала обозреватель "Правды.Ру" Любовь Степушова.
Читайте по теме:
Иванка Трамп полагает, что у немцев больше общего с США, чем с Россией
Лукашенко отказался ехать на Мюнхенскую конференцию из-за переговоров с Путиным
Порошенко в Мюнхене исполнил фирменный плач с жалобами на Россию
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович утверждает, что хорватский сценарий может быть использован и в Донбассе.
Действующий президент Российской Федерации поговорит о Белоруссии и Японии. Тема же вооружения российской армии в этом году уходит на второй план.
Опрос ВЦИОМ подтвердил позицию населения Южных Курил против передачи островов Японии.
Украина со своим "историческим" выбором в ЕС и НАТО "появилась в ненужное время и в неужном месте". О выходе из этой ситуации "Правде.Ру" рассказал эксперт.