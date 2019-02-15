Иванка Трамп полагает, что у немцев больше общего с США, чем с Россией

Дочь Дональда Трампа Иванка прибыла в Мюнхен на международную конференцию по безопасности в качестве советника американского президента. Там она дала интервью немецкому таблоиду Bild, в котором заявила о нежелательности раскола между США и Германией.

Комментируя результаты опроса общественного мнения, согласно которому в рейтинге доверия немцев Владимир Путин обошел ее отца, Иванка Трамп выразила уверенность, что у граждан германии больше общего с американцами, чем с россиянами.

— У нас общие взгляды на индивидуальную свободу, верховенство права и значение равных экономических возможностей. Мы не должны позволить силам с политической повесткой нас расколоть, — сказала представитель Белого дома.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по данным исследования Института демоскопии Алленсбаха, больше половины немцев считают главной угрозой человечеству американское правительство под руководством Дональда Трампа.

Напомним, что в этом году от приглашения на Мюнхенскую конференцию отказался президент Белоруссии Александр Лукашенко, сославшись на нехватку времени из-за встречи с Владимиром Путиным.

Источник фото: wikimedia.org

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