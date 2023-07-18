Фестивали слонов в Азии: отличное развлечение для туристов

3:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Катание на слонах — развлечение, с которым можно столкнуться в некоторых странах. Однако это занятие далеко не так просто, как может показаться. Путешественникам, желающим испытать подобное развлечение, следует тщательно выбирать время и страну для посещения.

Фото: www.orientrailjourneys .com/blog/elephant-festival-in-jaipur-rajasthan/

Праздники слонов

Во многих странах слоны считаются священными животными, поэтому неудивительно, что с их участием организуются праздники, на которых веселятся как местные жители, так и туристы.

Фестиваль слонов в Джайпуре, Индия

Один из таких праздников — Фестиваль слонов в Джайпуре, Индия, проходит в марте и является отличным началом года для путешествий.

Суть этого праздника заключается в том, что слоны демонстрируют свои умения и представляют себя публике в различных ситуациях. Жюри выбирает самого лучшего слона. Кроме того, здесь можно просто наблюдать за животными и, при желании, покататься на них.

Фестиваль слонов в Кронг На, Вьетнам

Фестиваль слонов в Кронг На, Вьетнам, проходит позже, в апреле. Праздник организуется по определенному графику, поэтому перед поездкой следует уточнить даты. Однако само событие поражает своим размахом.

Хотя популяция слонов в Вьетнаме не слишком высока, фестиваль всегда организован на высоком уровне. Катание на слонах становится особым удовольствием и привилегией, которые, естественно, стоят немалых денег.

Фестиваль слонов в Сурине, Таиланд

В Таиланде слоны являются национальным символом, и в их честь устраиваются не только праздники, но и создаются заповедники, где животным уделяют особое внимание и заботу.

Наиболее подходящее время для посещения этого праздника — середина осени. Однако благодаря местному климату туристы не почувствуют большой разницы с летом.

Фестиваль слонов в Сурине поражает своим размахом. Слоны украшены и вызывают восторг своими действиями. В конце праздника устраивается театральное шоу, рассказывающее об истории страны.

Праздник с элегантными слонами

Для тех, кто посетил уже множество мест и видел разные достопримечательности, посещение фестиваля слонов станет интересным и незабываемым отдыхом. Кроме того, один праздник может стать поводом для организации и других ярких событий. Путешественники могут тщательно спланировать свою поездку, чтобы она прошла ярко и запомнилась надолго.

Вся необходимая информация о фестивалях всегда доступна в Интернете, поэтому подготовка не вызовет проблем. Разнообразие культурных и развлекательных мероприятий, связанных с слонами, ждут всех, кто стремится познакомиться со странами и насладиться приятным времяпрепровождением.

Фестиваль слонов, Джайпур.wmv