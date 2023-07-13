Чем хорош отдых в Адлере — самом южном уголке Кавказа

3:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Один из районов Сочи — Адлер — пользуется большой популярностью среди отдыхающих. Этот район расположен в самом южном уголке Кавказа. Благодаря приятному климату здесь можно наслаждаться отдыхом до поздней осени. Купальный сезон продолжается до конца ноября.

Фото:

Единственным недостатком пляжей в Адлере является наличие гальки и крупных камней. Однако, несмотря на это, пляжи здесь предлагают разнообразные возможности для отдыха. Великолепная природа, исторические памятники и развлекательные центры — всё это можно найти в этом районе. Кроме того, здесь находятся все Олимпийские объекты.

Пляжный отдых

На протяжении почти 20 километров вдоль побережья раскинулось множество государственных и частных пляжей. Все они, за исключением искусственно созданных песчаных зон перед Олимпийскими играми, покрыты галькой, что может вызывать некоторые неудобства при ходьбе. Песчаные пляжи, такие как "Имеретинский" и "Волна", являются самыми популярными среди местных жителей и гостей: они — песчаные.

Все пляжные зоны в Адлере хорошо оборудованы и предлагают множество развлечений. Вход на пляжи в основном бесплатный, однако за дополнительные услуги, такие как морские прогулки или спортивные игры, может потребоваться дополнительная плата.

Куда сходить

В Адлере есть множество мест, где можно хорошо провести время всей семьей. Один из таких мест — открытый аквапарк "Амфибиус", который предлагает бассейны и горки для всех возрастных категорий, а также разнообразные аттракционы. Правда, в настоящий момент аквапарк закрыт на реконструкцию.

Огромный Океанариум, расположенный в Адлере, пользуется популярностью как у россиян, так и у иностранных гостей. Здесь собраны представители животного и растительного мира со всего мира. Такого масштабного Океанариума больше нет ни в одном городе России. Также очень популярны представления с участием морских животных в Дельфинарии. А для тех, кто интересуется пресмыкающимися, крокодилами и ящерицами, есть террариум "Мир джунглей".

"Сочи Парк" — одно из интересных мест, которое осталось в наследство от Олимпийских игр. Многие сравнивают его с Диснейлендом. На территории Олимпийского парка находятся все спортивные сооружения, включая знаменитую Чашу и поющие фонтаны. Неподалеку находится трасса Формулы-1 — "Сочи Автодром". Регулярно проводятся экскурсии по этим местам.

Дендрарий "Южные культуры" является уникальным местом, где растет более 5000 видов растений со всего мира. Парк был основан 110 лет назад на берегу живописной реки Мзымта.

Ахштырское ущелье, которое находится по пути из Адлера в Красную Поляну, предлагает множество исторических и природных памятников. Здесь можно увидеть развалины древнего византийского храма и пещеру, которой, по преданию, наши доисторические предки использовали в качестве убежища.

Адлер в Сочи предлагает всем отдыхающим множество возможностей для приятного времяпровождения. От удобных пляжей до разнообразных развлечений, от природных достопримечательностей до уникальных культурных объектов — Адлер удовлетворит вкусы самых требовательных туристов. Проведите свой отпуск в этом удивительном месте и насладитесь всем, что предлагает Адлер.

Лучшие места Сочи и Адлера. Что посмотреть в Сочи. Достопримечательности Сочи.