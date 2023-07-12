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Джалиль Вахитов

Отдых в Словении: курорты на любой вкус

3:30
Туризм

Словения — государство совсем небольшое, но на его территории компактно сосредоточены все возможные зоны и виды отдыха. Здесь есть и выход к чистейшему Адриатическому морю, и горные озёра, и термальные источники, и зимние горнолыжные курорты, и прекраснейшие пейзажи.

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Курорты и достопримечательности

 

Для любителей шумной и весёлой обстановки отлично подойдет город Порторож, что переводится как "Порт роз". Розы здесь действительно повсюду, в воздухе разлит тонкий аромат. Есть и насыпной песчаный пляж, и различные водные развлечения.

Город Пиран вызывает ассоциации с типичными итальянскими городами — узкие старинные улочки, средневековые постройки. На высоком холме издалека заметен замок XIII века и храм Святого Георгия XIV века. Пляжи в основном каменистые и очень чистые.

 

 

В городе Копер помимо спокойного пляжного отдыха можно найти интересные памятники — Преторийский дворец XV века, Дворец Лоджии со знаменитой картинной галереей, Ротонда Вознесения XII века. В городе есть еще одно любопытное место, которое оценят отдыхающие с детьми, — большой городской зоопарк.

В Изоле отличные галечные пляжи, водные развлечения и очень красивая набережная с ресторанами и уютными кафе.

Альпийские озёра

Помимо отдыха на морском побережье весьма популярны курорты на альпийских озёрах.

 

 

Протяжённость ледникового озера Блед — около двух километров. Летом вода в нём прогревается до 25-27 градусов. С берега открывается живописный вид на природный островок с возвышающимся над ним замком. Это место отличается размеренностью, хорошей отельной базой и отличными условиями для занятия различными видами спорта.

Озеро Бохинь располагается в Триглавском природном национальном парке. Здесь меньше туристов, чем на озере Блед, более тихо и уединенно.

Термальные курорты 

Известна Словения и своими термальными курортами. Одно из самых популярных мест данного направления — Рогашка-Слатина, где производится минеральная вода "Донат", используемая для лечения множества заболеваний. Здесь есть бассейны с термальной водой общей площадью более 800 метров.

Лечение и отдых на побережье

 

В Струньяне лечение водами сочетается с целебным морским воздухом, насыщенным запахом хвои — этот курорт находится на побережье и успешно лечит заболевания органов дыхания, а также всех видов аллергии.

Горнолыжные курорты

Горнолыжные курорты Словении отвечают всем требованиям спортсменов и предлагают отличные трассы разного уровня сложности, профессиональных инструкторов и широкий выбор гостиниц. Особенностью отдыха в этих местах стало то, что его можно сочетать с оздоровлением на термальных источниках. Самые посещаемые места — Краньска-Гора, Мариборское Похорье, Вогель.

Уникальность Словении в том, что здесь можно провести интересно и с пользой даже очень небольшой отпуск, благодаря чему поток туристов в эту страну ежегодно увеличивается, а интерес к ней только возрастает.

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Словения - страна которая нас поразила
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы туризм европа словения путешествия
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