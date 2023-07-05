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Джалиль Вахитов

Полезные советы для желающих поехать в Южную Корею

4:16
Туризм

Путешествие в Южную Корею обещает быть захватывающим и незабываемым. Чтобы максимально насладиться этой удивительной страной, необходимо правильно подготовиться. 

Полезные советы для желающих поехать в Южную Корею
Фото: Ютуб

Наилучший сезон для посещения Южной Кореи

Для начала следует отметить, что наилучшим сезоном для посещения Южной Кореи считаются конец июля и август. В первой половине лета здесь наступает "сезон дождей". Однако если дождливая погода не является препятствием, то можно обойтись наличием дождевика и зонта. Чтобы сделать пребывание в другой стране более комфортным, стоит учесть несколько важных аспектов.

Перечень необходимых документов и билеты

Как правило, любое путешествие начинается с поиска билетов и сбора документов. Южная Корея не исключение. Здесь нет необходимости беспокоиться о визе, так как Российская Федерация входит в список стран, имеющих безвизовый въезд с Кореей. Для въезда достаточно иметь при себе паспорт, обратный билет, бронь жилья на весь период пребывания, а также выписку о наличии денег на банковском счёте на английском языке.

Покупка авиабилетов

Относительно покупки авиабилетов следует знать, что их следует приобретать только на официальных сайтах, чтобы избежать проблем в аэропорту. Прямые рейсы в Республику также отсутствуют.

Правила упаковки

Отправляясь в отпуск, нужно забыть о кофтах и платьях с глубоким вырезом. Это правило больше относится к девушкам и женщинам, так как в Корее не принято носить вещи с глубоким вырезом. Однако что касается мини-юбок и коротких шорт, то здесь это считается нормой. Если ваше путешествие предполагает многочасовые прогулки, лучше оставить туфли, особенно на высоком каблуке, дома. Инфраструктура столицы страны такова, что улицы имеют наклон, поэтому на каблуках будет неудобно. Ещё одна полезная информация: в стране сложно приобрести лекарства и медикаменты без рецепта, выписанного врачом. Поэтому перед отъездом стоит взять с собой аптечку с необходимыми препаратами на всякий случай.

Размещение и выбор жилья

Говоря о жилье, здесь предлагается огромное количество вариантов на любой вкус и бюджет. Можно снять номер в отеле, если ваше путешествие рассчитано на краткий срок. Для бюджетных путешественников существует множество мотелей и хостелов. Также есть возможность арендовать квартиру или комнату. Этот вариант удобен для длительных поездок, так как цена отеля в таких случаях значительно выше. Существует множество сайтов для бронирования, где достаточно иметь базовые знания английского языка, чтобы договориться с хозяином дома. Таким образом, вы сможете проживать в аутентичном корейском доме и погрузиться в местную культуру.

Трансфер и перемещение

С трансфером путешественник сталкивается уже в аэропорту. Наиболее удобным вариантом будет предварительный заказ такси, который можно сделать сразу после прилета, не покидая терминала. Существуют также приложения для онлайн-заказа такси. Стоит также отметить, что сам аэропорт (их всего два) находится на значительном расстоянии от Сеула, поэтому стоимость поездки будет немалой. Ещё одним исключением является способ оплаты. Корейские таксисты могут отказаться от оплаты картой, поэтому лучше иметь при себе наличные.

Финансовые вопросы

На рынках можно договориться о более выгодной цене за товар, в то время как при оплате картой будет взиматься комиссия в размере 10% от стоимости товара. В остальных случаях в Южной Корее можно спокойно расплачиваться банковской картой. Не забывайте о том, что корейцы относятся негативно к чаевым.

Соблюдая представленные рекомендации, ваш отдых в Республике Корея принесет вам множество приятных впечатлений и предотвратит неприятные ситуации. Приятного путешествия!

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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ В КОРЕЮ?
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы сеул туризм южная корея путешествия
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