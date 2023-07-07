Лас-Лахас в Колумбии: храм, парящий над каньоном

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Базилика Лас-Лахас, расположенная на территории Колумбии, недалеко от границы с Эквадором, является одним из важных мест паломничества для христиан. Этот храм было построено в конце 18 века над рекой Гуаитара после явления Пресвятой Богородицы.

Фото: pixabay. com

История и значение места

В 1754 году Богоматерь появилась перед глухонемой девочкой из индейской семьи и исцелила её. На стене пещеры возникло нерукотворное изображение Женщины с Младенцем на руках. Икона на камне стала известна как исцеляющая и вскоре привлекла паломников со всех краев.

Строительство базилики

Пещера скоро стала мала для всех посетителей, и через 40 лет, в 1794 году, над наскальной иконой была возведена часовня, которая функционировала два года и затем была перестроена в храм. Название "Лас-Лахас" происходит от горной породы, использованной при строительстве.

Окончательный облик Лас-Лахас приобрел только после долгих строительных работ, проведённых в период с 1916 по 1948 годы. За это время был построен мост, перекрывающий ущелье и снабжённый арками. Над мостом возвышается ажурный собор в стиле неоготики, будто парящий над рекой и всем миром. Именно таким мы видим Лас-Лахас сегодня.

Икону Богоматери, которая находится на том же камне, но уже внутри храма, никогда не реставрировали, и до сих пор она не потеряла своей яркости и чистоты красок.

Значение для верующих

Более 200 лет Божья Матерь и её изображение помогают верующим в их нуждах. В благодарность люди оставляют мемориальные таблички рядом с собором в память об исцелениях.

Само существование собора Лас-Лахас уже на протяжении всей своей истории объединяет христиан всего мира. Для представителей нехристианских конфессий он является величайшим архитектурным сооружением.

Рекомендации перед посещением

Следует учитывать, что Лас-Лахас — католический храм. При посещении рекомендуется соблюдать правила поведения, принятые в католической церкви. Женщинам следует надевать головной убор внутри храма.

Во время христианских праздников вход в храм может быть ограничен из-за большого числа верующих, поэтому возможны очереди. При подъезде к Лас-Лахасу с холма открывается прекрасный вид на храм, и это отличное место для фотографий.

Как добраться

Собор Лас-Лахас находится на юге Колумбии, в 7 км от города Ипьялес. От городского автовокзала до Лас-Лахаса курсируют рейсовые автобусы по маршруту "Ипьялес-Потоси". Время в пути составляет около 30 минут. Также можно воспользоваться услугами такси.

В городе Ипьялес имеются гостиницы, где можно остановиться на ночь. На автовокзале есть камера хранения для багажа.

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