С помощью дыхательных техник можно похудеть. Прислушайтесь к советам сертифицированного специалиста по дыхательным системам похудения

Сертифицированный специалист по дыхательным системам похудения Марина Корпан поделилась техникой дыхательных упражнений для достижения наилучших результатов от тренировок.
Данная техника — это эффективный способ улучшить качество дыхания и обогатить организм кислородом. Она основана на специальных упражнениях, направленных на правильное наполнение лёгких кислородом и улучшение общего самочувствия.
Рассмотрим основы техники дыхания, разработанной Мариной Корпан.
Начните с определения правильной осанки. Опустите копчик и подкрутите таз вперёд для создания оптимального положения тела.
Далее начните медленно вдыхать воздух через нос, наполняя его животным дыханием. Этот этап поможет наполнить лёгкие кислородом.
После вдоха сделайте небольшое втягивание живота, чтобы улучшить процесс дыхания.
Выполните три довдоха, то есть небольшие дополнительные вдохи, постепенно увеличивая их объём, при этом подтягивая живот.
Для осуществления выдоха используйте технику выдоха через тонкую щель между губами, делая его сильным и продолжительным. При этом активно подтяните живот.
Закончите цикл дыхания выполнением трёх довыдохов, во время которых продолжайте втягивать живот, усиливая этот процесс.
Повторите всю вышеописанную схему четыре раза, чтобы завершить один полный цикл дыхания оксисайз.
Этот метод помогает улучшить естественное дыхание, наполнить организм кислородом и обогатить клетки кислородом, улучшая общее самочувствие и увеличивая энергию.
Техника дыхания оксисайз представляет собой мощный инструмент для улучшения здоровья и благополучия. Правильное дыхание способствует обогащению крови кислородом, улучшает работу лёгких и сердечно-сосудистой системы. Практикуя оксисайз регулярно, можно укрепить своё здоровье и повысить уровень жизненной энергии. Освоив эту технику, вы сможете ощутить её преимущества на собственном опыте.
При наличии выраженных симптомов острой респираторной вирусной инфекции не рекомендуется заниматься дыхательными упражнениями, так как это может усугубить состояние.
Ознакомившись с противопоказаниями, важно помнить, что перед началом любых новых упражнений необходимо проконсультироваться с врачом для безопасности и эффективности занятий.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.