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Екатерина Абузярова
С помощью дыхательных техник можно похудеть. Прислушайтесь к советам сертифицированного специалиста по дыхательным системам похудения

Специалист по дыхательной системе Корпан о технике дыхания и особенностях занятий оксисайз

3:27
Спорт

Сертифицированный специалист по дыхательным системам похудения Марина Корпан поделилась техникой дыхательных упражнений для достижения наилучших результатов от тренировок.

Специалист по дыхательной системе Корпан о технике дыхания и особенностях занятий оксисайз
Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Данная техника — это эффективный способ улучшить качество дыхания и обогатить организм кислородом. Она основана на специальных упражнениях, направленных на правильное наполнение лёгких кислородом и улучшение общего самочувствия.

Рассмотрим основы техники дыхания, разработанной Мариной Корпан.

Шаги техники дыхания оксисайз

Опрокидывание таза

Начните с определения правильной осанки. Опустите копчик и подкрутите таз вперёд для создания оптимального положения тела.

Медленный вдох через нос

Далее начните медленно вдыхать воздух через нос, наполняя его животным дыханием. Этот этап поможет наполнить лёгкие кислородом.

Втягивание живота

После вдоха сделайте небольшое втягивание живота, чтобы улучшить процесс дыхания.

Довдохи

Выполните три довдоха, то есть небольшие дополнительные вдохи, постепенно увеличивая их объём, при этом подтягивая живот.

Длинный выдох через тонкую щель между губами

Для осуществления выдоха используйте технику выдоха через тонкую щель между губами, делая его сильным и продолжительным. При этом активно подтяните живот.

Довыдохи

Закончите цикл дыхания выполнением трёх довыдохов, во время которых продолжайте втягивать живот, усиливая этот процесс.

Повторение и результаты

Повторите всю вышеописанную схему четыре раза, чтобы завершить один полный цикл дыхания оксисайз.

Этот метод помогает улучшить естественное дыхание, наполнить организм кислородом и обогатить клетки кислородом, улучшая общее самочувствие и увеличивая энергию.

Заключение

Техника дыхания оксисайз представляет собой мощный инструмент для улучшения здоровья и благополучия. Правильное дыхание способствует обогащению крови кислородом, улучшает работу лёгких и сердечно-сосудистой системы. Практикуя оксисайз регулярно, можно укрепить своё здоровье и повысить уровень жизненной энергии. Освоив эту технику, вы сможете ощутить её преимущества на собственном опыте.

При наличии выраженных симптомов острой респираторной вирусной инфекции не рекомендуется заниматься дыхательными упражнениями, так как это может усугубить состояние.

Противопоказания для дыхательных упражнений оксисайз

  • Острая стадия ОРВИ.
  • Тяжёлые заболевания сердца. Людям с серьёзной патологией сердца следует избегать интенсивных дыхательных упражнений, чтобы не нагружать сердечно-сосудистую систему.
  • Эпилепсия. Для людей с эпилепсией рекомендуется консультация с врачом перед началом занятий оксисайз, так как неконтролируемое дыхание может вызвать приступы.
  • Истощение организма. При сильном истощении, обезвоживании или общем ослаблении здоровья не рекомендуется выполнять дыхательные упражнения.
  • Повышенное артериальное давление. Людям с повышенным давлением следует быть осторожными при выполнении оксисайз, чтобы избежать его ненужного повышения.
  • Беременность.
  • Заболевания глаз.
    Ознакомившись с противопоказаниями, важно помнить, что перед началом любых новых упражнений необходимо проконсультироваться с врачом для безопасности и эффективности занятий.
Дыхательная гимнастика для восстановления легких
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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