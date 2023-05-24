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Петр Ермилин

Как подготовиться к 5-километровому забегу за две недели

3:39
Спорт

Если вы решили участвовать в 5-километровом забеге, который состоится через две недели, и не начали тренироваться, то с этим что-то надо делать. 

Как подготовиться к 5-километровому забегу за две недели

Вот несколько советов, которые помогут вам решить, стоит ли участвовать в мероприятии и как подготовиться за доступное время.

В зависимости от вашего уровня кардиоваскулярной подготовки вы можете пройти 5-километровый забег без тренировок. Ваш текущий уровень физической подготовки является ключевым фактором в определении того, нужно ли вам участвовать без тренировок. Если вы регулярно занимаетесь спортом и имеете хорошую форму, вы должны справиться с этим.

Однако если вы не занимаетесь кардионагрузками, продолжительное усилие может стать для вас проблемой.

Новички могут пройти пеший марафон на 5 км за менее чем 30 минут или ближе к 40 минутам при более медленном беге. Темп ходьбы может занять от 45 минут до часа.

Хотя две недели — это маленький срок для подготовки к марафону на 5 км, кое-что всё же можно успеть. 

Как подготовиться к 5-километровому забегу за две недели

Ускорьте свою тренировку

Замените свои обычные аэробные тренировки бегом. Вы укрепите психологическую стойкость, необходимую в день марафона. 

Используйте метод "бег и ходьба"

Если вы можете бегать и ходить по крайней мере 20 минут, у вас не должно быть проблем с завершением марафона на 5 км. Техника "бег и ходьба" предполагает чередование интервалов бега и ходьбы. Этот метод безопаснее для неподготовленных бегунов, потому что ходьба может снизить вероятность травмы.

Избегайте перетренировки

Сильный и долгий бег в течение двух недель перед гонкой не сделает вас более подготовленными. Фактически ваше тело устанет за две недели усердных тренировок.

Вы даже можете получить травму от чрезмерной нагрузки.

Если у вас есть всего один день на подготовку, важно отдохнуть и не заниматься кардиотренировками или силовыми упражнениями для нижней части тела.

Правильное питание

Как и при любой другой физической активности, ваше питание должно быть соответствующим. Во время подготовки к забегу вы должны сосредоточиться на потреблении правильных продуктов питания, которые дадут вашему телу достаточно энергии и питательных веществ для прохождения дистанции 5 км.

Приём пищи перед забегом

Если у вас есть 2-3 часа перед забегом, то вы можете съесть легкоусвояемую, низкокалорийную пищу, такую как йогурт, банан или тост с арахисовым маслом. Если у вас есть менее часа до забега, ешьте легкоусвояемые углеводы, такие как фрукты или арбуз. Это даст вам быстрый энергетический подъём для прохождения дистанции.

Гидратация

Не забывайте о гидратации. Пейте воду или спортивные напитки. Если забег короче часа, достаточно просто пить воду. Если вы собираетесь бежать дольше, рассмотрите возможность использования спортивных напитков для восполнения электролитов.

Важно помнить, что участие в 5-километровом забеге без подготовки может быть опасным для здоровья мероприятием, особенно если у вас есть медицинские проблемы. Всегда консультируйтесь с врачом перед участием в спортивных мероприятиях и следуйте рекомендациям по тренировкам и здоровому образу жизни.

План тренирово марафону
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы спорт здоровье
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