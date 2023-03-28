Шесть глупых ошибок в спортзале

4:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мы все уже взрослые люди, но давайте признаемся, иногда мы забываем самые простые уроки, которые мы узнали, будучи детьми. Одним из таких уроков являются манеры. В следующий раз, когда вы будете в спортзале, посмотрите вокруг и заметите, что здесь полно нарушений.

От человека, который проводит слишком много времени за текстовыми сообщениями, не отпуская тренажер, до того, кто кашляет везде и всюду (это неприемлемо даже до того, как коронавирус стал проблемой, но теперь это делает этот конкретный грех в сто раз хуже). И даже не начинайте сейчас обсуждать тех, кто тратит половину времени на попытки заметить дам, одетых в йога-штаны. Ребята, вы там для тренировок, а не для того, чтобы найти свое следующее пристанище. Сосредоточьтесь на железе, а не на свиданиях.

Эти ошибки могут не делаться намеренно, но они все же происходят. Вы определенно совершили хотя бы одну из них, снова, возможно, ненамеренно. Часть этого — быть хорошим помощником, когда кому-то это необходимо, но еще более важно убедиться, что все вашим товарищам по тренировкам все нравится.

Лучшие советы, как не доставлять дискомфорт другим

Скорее всего, вы занимаетесь в спортзале в одно и то же время каждый день, что означает, что вы видите тех же людей изо дня в день. Раздражать кого-либо из них не стоит.

Вот несколько быстрых советов, чтобы проявить себя с лучшей стороны и избежать того, чтобы вас назвали настоящим негодяем в спортзале.

Всегда убирайтесь за собой

Уборка вашего рабочего места - это важное правило в спортзале. Необходимо вытирать машину после использования и убирать оборудование на свои места. Никто не хочет садиться на машину, покрытую чужим потом и грязью.

Хотя есть уважение к совместному использованию оборудования, некоторые вещи должны оставаться личными. Это не только забота о следующем человеке, но также гигиенично!

Не будьте захватчиком тренажеров!

Говоря о машинах, свободных весах и гантелях, важно понимать, что выполнение повторений, циклов и суперсетов должно происходить в разумных пределах. Если спортзал особенно заполнен, завершите тренировку как можно быстрее, но эффективно. Старайтесь не занимать слишком много машин одновременно, чтобы другие также могли быстро пройти свою тренировку.

Не мешайте другим

Многие спортзалы предлагают ряды кардиотренажеров. Легко войти в зону и прыгнуть на любую машину. Однако стоит взглянуть еще раз — если вы один из немногих, кто использует кардиооборудование, распределитесь.

Всегда лучше выбрать машину, которая находится не перед или рядом с другим человеком, если есть много других свободных мест.

Не ботайте

Нет ничего плохого в том, чтобы пообщаться с друзьями в спортзале. Если вы используете время в зале, чтобы общаться, помните, сколько времени вы проводите на тренажере, пока говорите.

Если вы любите иметь свой мобильный телефон под рукой в спортзале, это тоже нормально. Однако, если вы должны принять звонок, убедитесь, что это не отвлекает других, и не используйте оборудование, которое ждут другие.

Хватит делать фото

Смартфоны и другие устройства тоже могут стать причиной отвлечения в зале. Для некоторых людей, посещение спортзала не может быть завершенным, пока они не зарегистрировались, не опубликовали пост или не сделали еще что-то подобное.

Вы можете сделать фото или видео, но ставить несколько аэробных степов перед зеркалом, чтобы получить нужный ракурс, — это может слишком отвлекать других.

Перегруженность звуком

Возможно, вам нравится скрежет саундтрека Septicflesh в ваших наушниках, но это не означает, что все в спортзале разделяют вашу страсть к хардкорной дэт-метал музыке. У каждого свой вкус, когда дело доходит до музыки во время тренировки, так что следите за уровнем децибел при воспроизведении вашего кастомного сатанинского плейлиста в переполненном зале.