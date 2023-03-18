Полезные упражнения для тренировки с лентой

Одним из главных преимуществ тренировок с резиновыми лентами (бандой) является то, что они не зависят от гравитации для создания сопротивления. Поэтому вы можете выполнять разнообразные упражнения под разными углами, чтобы вызвать нагрузку на мышцы в разных направлениях для полного развития.
Кроме того, включение тренировок с лентами в вашу программу позволяет добавить разнообразие в тренировки и дает суставам возможность отдохнуть от постоянного нагружения гантелями.
Нет, но при использовании их вместе с этими инструментами ленты замечательно подходят для добавления объема и интенсивности в вашу тренировку без перенапряжения. Прежде чем перейти к трем типам тренировок, рассмотрим три преимущества добавления резиновых лент в ваши тренировки.
Преимущество лент заключается в том, что они не зависят от гравитации для создания сопротивления, поэтому вы можете выполнять разнообразные упражнения под разными углами. Вы можете закреплять ленты за любой прочной поверхностью, чтобы нагрузить все ваши мышцы под различными углами, повысив потенциал для набора мышечной массы.
Кривая силы — это сила, генерируемая мышцами на каждом этапе движения в рамках упражнения. Из-за угла сустава сопротивление не всегда остается постоянным. Например, при жиме гантелей на скамье большее усилие требуется на первых третях движения, чем в точке блокировки.
Резиновая лента противопоставляет эту кривую силе. Когда лента не растянута, для ее движения требуется меньшее усилие, но при блокировке требуется больше усилий, улучшая тем самым вашу силу в тех местах, где это необходимо, на точке блокировки.
Когда вы поднимаете гантели, штанги, кеттлбеллы или что-то еще, вы нагружаете свои суставы. Но если лента не растянута, она оказывает минимальное воздействие на суставы, что прекрасно, если у вас болят суставы или вы хотите добавить объем без ущерба для восстановления.
Штанги отлично подходят для добавления массы и силы, но важно изменять тренировки, чтобы избежать перегрузок и лучше развивать мышцы. Ленты добавляют интенсивности тренировке в более щадящем суставы режиме и могут использоваться в любом месте.
Вы заметите, что эти тренировки ориентированы на набор мышечной массы и характеризуются высоким объемом и интенсивностью. И если вы тренируетесь только с лентами, то для вас лучше подходят тренировки с большим количеством повторений.
Вы можете выполнить эти упражнения в виде гигантского круга, выполняя каждое упражнение одно за другим, или просто выполнять прямые подходы к каждому упражнению перед переходом к следующему. Это позволит тренировать грудь, плечи и трицепс без использования штанги.
Для разминки грудных мышц просто оберните ленту вокруг спины и нажмите вперед.
Оберните ленту вокруг спины, под руками, и попробуйте выполнить от 10 до 20 повторений за подход.
Закрепите ленту на чем-то на уровне груди и потяните ее через тело, пока не почувствуете сокращение в груди.
После выполнения 10-15 повторений фронтального разведения с лентой, сразу переходите к выполнению оверхед-пресса с лентой.
Закрепите ленту на уровне локтя, немного наклонившись вперед, и толкните руки вниз и назад, как при выполнении отведения рук назад с гантелями.
Просто обмотайте ленту поверх открытой двери или закрепите ее на турнике и выполните отведение рук над головой, как на тренажере с кабелем.
Опять же, вы можете выполнять эти упражнения как один большой круговой тренинг или выполнить их последовательно, отдыхая 30-60 секунд между подходами.
Закрепите ленту на высокой точке и потяните ее прямыми руками, чтобы задействовать большие мышцы спины и подготовить плечи к работе.
Закрепите ленту на уровне груди и потяните запястья к ребрам, держа плечи внизу и грудь поднятой.
Вы можете наступать на толстую ленту и держать ее в руках или использовать прочную метлу, пропущенную через ленту.
Эти повторы должны выполняться контролируемо. И при сочетании с большим количеством повторов лучше использовать легкую ленту.
Закрепите ленту на уровне груди и, если у вас есть скамейка, используйте ее, в противном случае можно выполнить упражнение на полу. Держите легкий изгиб в локтях и не опускайтесь ниже, чем позволяет подвижность плеч.
После того, как вы завершите это жестокое пятиупражнение, сконцентрировавшись на ягодицах, бедрах и квадрицепсах, вы можете пожелать обратно штангу.
Выполняйте первые два упражнения в суперсете, а затем следующие три упражнения в трисете.
Поднимите вашу заднюю ногу на стуле или скамейке, а затем проходите банду под вашей передней ногой, держа ее перед собой. В конце выполнения последнего повторения, задержитесь вверху на 10 секунд и переключитесь на бедренные выпады с бандой.
Завязывайте банду на бедрах, фиксируя ее с каждой стороны, а верхнюю часть спины упирая на скамейку. Почувствуйте огонь в ягодицах. Отдыхайте 60 секунд и повторите суперсет еще два раза для общего количества трех кругов.
Сильные люди могут использовать здесь две банды, по одной под каждой ногой, но убедитесь, что они должны быть правильно закреплены. После того, как вы закончили, переходите к упражнениям для терминального подколенного сухожилия.
Закрепите крепкую банду на уровне колена, оберните ее вокруг задней части колена и просто сгибайте и выпрямляйте ногу. Эти упражнения отлично тренируют "слезу" мышцы на вашем квадрицепсе. Затем переходите к боковым ходьбам.
Обвязывайте банду под каждой ногой и крепко держитесь за каждую.
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