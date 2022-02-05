36-летняя гимнастка Ляйсан Утяшева выложила полезное видео для девушек, которые следят за своей фигурой и занимаются спортом.
Жена Павла Воли обладает совершенной фигурой, при этом звезда не скрывает, что регулярно работает над своим телом, не прерываясь даже на отдыхе.
Гимнастка решила поделиться своим опытом с подписчиками — она показала, какие упражнения помогут проработать внутреннюю поверхность бедер.
По словам Ляйсан, для этого потребуется выделить всего лишь 15 минут в день. В качестве дополнительного девайса выступает только массажный валик.
А вот наша редакция решила развить тему дальше и узнать, какие упражнения помогут быстро накачать пресс. Своими секретами поделился с читателями Pravda.Ru тренер по боксу Владимир Олейников.
Мало кто не хотел бы иметь плоский и рельефный живот. Существует множество способов привести мышцы брюшного пресса в порядок, среди них: различные поднятия туловища из положения лёжа на спине со скручиванием и без, поднятие ног в висе, планка, планка с отягощением и т. д.
Но нам нужны такие упражнения, которые справятся с нашей задачей максимально быстро. Владимир Олейников готов предложить инновационный подход в укреплении мышц брюшного пресса.
Все слышали или даже видели, как укрепляют пресс в ударных единоборствах. Делают они это путём "набивки", не забывая, конечно, классических и немного скучных упражнений. Что же это такое? Все помнят тренировки известного боксера Майка Тайсона. Ему набивали пресс медболом весом до 10 и более кг. В интернете множество видео о том, как это происходило. Наши специалисты пошли дальше! Тренеры предлагают следующие упражнения: первое с фазой расслабления.
Следующее упражнение без фазы расслабления.
Ну а теперь ноу-хау.
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