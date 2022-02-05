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Автор Ирина Гусакова

Ляйсан Утяшева показала, как правильно качать бёдра

Спорт

36-летняя гимнастка Ляйсан Утяшева выложила полезное видео для девушек, которые следят за своей фигурой и занимаются спортом.

Жена Павла Воли обладает совершенной фигурой, при этом звезда не скрывает, что регулярно работает над своим телом, не прерываясь даже на отдыхе.

Гимнастка решила поделиться своим опытом с подписчиками — она показала, какие упражнения помогут проработать внутреннюю поверхность бедер.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

По словам Ляйсан, для этого потребуется выделить всего лишь 15 минут в день. В качестве дополнительного девайса выступает только массажный валик.

А вот наша редакция решила развить тему дальше и узнать, какие упражнения помогут быстро накачать пресс. Своими секретами поделился с читателями Pravda.Ru тренер по боксу Владимир Олейников.

Как быстро накачать пресс

Мало кто не хотел бы иметь плоский и рельефный живот. Существует множество способов привести мышцы брюшного пресса в порядок, среди них: различные поднятия туловища из положения лёжа на спине со скручиванием и без, поднятие ног в висе, планка, планка с отягощением и т. д.

Но нам нужны такие упражнения, которые справятся с нашей задачей максимально быстро. Владимир Олейников готов предложить инновационный подход в укреплении мышц брюшного пресса.

Похудение и плоский живот: советы тренеров голливудских звезд

Все слышали или даже видели, как укрепляют пресс в ударных единоборствах. Делают они это путём "набивки", не забывая, конечно, классических и немного скучных упражнений. Что же это такое? Все помнят тренировки известного боксера Майка Тайсона. Ему набивали пресс медболом весом до 10 и более кг. В интернете множество видео о том, как это происходило. Наши специалисты пошли дальше! Тренеры предлагают следующие упражнения: первое с фазой расслабления.

  • Занимаем коленно-локтевую позицию, мышцы пресса расслаблены. Партнёр или тренер начинает набивать подъемом стопы Ваши мышцы брюшного пресса. Спортсмен напрягает мышцы живота в момент удара и делает выдох. Затем идёт фаза расслабления и вдох. Примерно по 50 повторений с каждой стороны.

Следующее упражнение без фазы расслабления.

  • Занимаем положение планка и проводим те же манипуляции. Пресс находится в тонусе, дополнительно получая динамику в виде ударов подъемом стопы.

Ну а теперь ноу-хау.

  • Спортсмен ложится на спину. Мышцы пресса расслаблены.
  • Кладем утяжелитель на живот и начинаем выталкивать его как можно выше при помощи напряжения мышц и как бы выпячивая живот наверх. Груз можно подбирать в подходах по пирамиде. От небольшого веса и на увеличение. Толкаем вес на выдохе. Правильное дыхание — залог успеха в любых упражнениях.
  • Лайфхак, если груза нет, — вы можете использовать ребёнка. При этом он встаёт стопами Вам на живот, и Вы начинаете те же манипуляции с выталкиванием. В подход следует делать от 30 до 50 повторений. Всего 3-4 подхода.

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Темы павел воля ляйсан утяшева
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