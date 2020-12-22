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Автор Владан Джурич

Двухлетний бан российского спорта: главное о решении CAS

Спорт

17 декабря CAS принял решение по делу ВАДА и РУСАДА. Российский спорт получил бан на целых два года. Решение вступает в силу с 17 декабря 2020 года и действует до 17 декабря 2022 года.

Двухлетний бан российского спорта: главное о решении CAS

Арбитры единогласно решили, что Российское агентство не соответствует кодексу Всемирного агентства.

Само же РУСАДА считает данное решение прецедентом.

CAS пока что комментировал только смягчение наказания:

"Наказание смягчено в интересах соразмерности и, в частности, необходимости осуществления культурных изменений в России и поощрения следующего поколения российских спортсменов к участию в чистом международном спорте".

О запрете

Наказание CAS предусматривает:

  • запрет на участие российских спортсменов в Олимпиадах, Паралимпиадах, чемпионатах мира и других соревнованиях, закрепленных антидопинговым кодексом;
  • запрет российской власти посещать турниры (чиновники, министры, депутаты и даже президент РФ Владимир Путин);
  • представителям правительства России запрещено посещать международные турниры, а также занимать управляющие должности в спортивных организациях.
  • на время запрета не разрешается проводить международные спортивные турниры или претендовать на их проведение.

Также РУСАДА необходимо заплатить штраф на сумму 1,72 миллиона долларов: расходы на расследование (1,27 миллиона) и затраты на судебные разбирательства (примерно 450 тысяч долларов).

Помимо этого, РУСАДА должно оплатить 10% от бюджета агентства или 100 тысяч долларов. У российского агентства есть 3 месяца, чтобы оплатить весь штраф.

Также гендиректор российского агентства обязан направлять Всемирному агентству отчеты, которые подтверждают непричастность российского правительства к деятельности РУСАДА.

Российские спортсмены вправе участвовать под нейтралитетом: без флага, гимна и символики РФ. При этом на формах атлетов разрешается нанести надпись "Россия", а также иметь на ней цвета российского флага.

Ближайшие две олимпиады: Токио-2021 и Пекин-2022. Ближайшие чемпионаты мира: пляжный футбол в Москве 2021 года и волейбол среди мужчин в России 2022 года.

Исключения

Запрет на участие не распространяется на квалификацию чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года. Однако пока под вопросом находится плей-офф ЧМ-2022.

Российские зрители и делегаты также находятся вне запрета.

Существуют также исключения для российской власти, которые позволяют принять участие в соревнованиях:

  • если российский чиновник был приглашен президентом или первым министром страны-хозяйки турнира;
  • если чиновник является членом МОК или МПК;
  • если представитель российского правительства является спортсменом или участником команды.

О деле 2019 года

9 декабря 2019 года исполнительный комитет ВАДА решил отстранить Россию от мирового спорта на четыре года. Список ограничений не изменился.

Напомним, что вся история с запретом России участвовать в Олимпиаде началась с 2015 года. Тогда ВАДА обвинило Россию в нарушении антидопинговых правил и была приостановлена работа московской лаборатории.

В 2016 году был опубликован доклад Ричарда Макларена, где содержались данные о допинге в российском спорте.

Через 2 года по решению ВАДА, Российское агентство было восстановлено.

В сентябре 2019 года ВАДА запустило процесс по лишению РУСАДА статуса соответствия антидопинговому кодексу. Причина — манипуляции с пробами московской лаборатории.

В начале 2019 года московская антидопинговая лаборатория направила пробы Всемирному агентству. ВАДА ответило в октябре 2019 года.

Ближе к концу сентября 2019 года комитет по соответствию (CRC) посоветовал ВАДА признать Российское агентство не соответствующим антидопинговому кодексу.

В течение 21 дня РУСАДА приняло решение оспорить санкции ВАДА. В общей сложности судебное разбирательство длилось один год.

Реакция на запрет

Экс-конькобежка Светлана Журова рассказала в интервью "СЭ", что на ВАДА могли оказывать давление из-за "акта Родченкова". Сама Журова сказала, что обжалование решения может ухудшить ситуацию.

Известный гимнаст Артур Далалоян рассказал "Р-Спорту", что рад решению арбитражного суда. Он отметил, что вся команда была довольна смягченным санкциям.

Президент ВФХГ Ирина Винер-Усманова рассказала в интервью "РИА Новости", что решение арбитража не повлияет на состояние и результаты российских гимнасток на ближайшей Олимпиаде.

Российские футбольные власти сообщили, что проконсультируются с УЕФА и ФИФА по поводу решения CAS. При этом гендиректор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил, что чемпионат Европы и финал ЛЧ не подпадают под санкции ВАДА.

Наиболее интересная реакция была у российской власти. Совфед РФ назвал санкции политической атакой на страну. Представитель Совета Федерации Владимир Джабаров заявил в интервью "РИА Новости", что Россия оспорит решение и не оставит ограничения без внимания.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вообще предложил выйти на Олимпиаду с флагом СССР.

Зарубежные СМИ также не прошли мимо. The New York Times назвал смягченный вердикт CASстранным и считает, что Россия снова избежала серьезных последствий. Норвежский NRKсчитает, что Россия легко отделалась. Британский Daily Mirror приводит слова босса USADAТрэвиса Тайгерта и адвоката Родченкова Джима Уолдена. Они оба назвали наказания для России слабыми.

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