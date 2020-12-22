Двухлетний бан российского спорта: главное о решении CAS

17 декабря CAS принял решение по делу ВАДА и РУСАДА. Российский спорт получил бан на целых два года. Решение вступает в силу с 17 декабря 2020 года и действует до 17 декабря 2022 года.

Арбитры единогласно решили, что Российское агентство не соответствует кодексу Всемирного агентства.

Само же РУСАДА считает данное решение прецедентом.

РУСАДА считает решение CAS по чистым спортсменам существенным прецедентом

👇https://t.co/qdLbme7Y0Y — RUSADA (@rusada) December 18, 2020

CAS пока что комментировал только смягчение наказания:

"Наказание смягчено в интересах соразмерности и, в частности, необходимости осуществления культурных изменений в России и поощрения следующего поколения российских спортсменов к участию в чистом международном спорте".

О запрете

Наказание CAS предусматривает:

запрет на участие российских спортсменов в Олимпиадах, Паралимпиадах, чемпионатах мира и других соревнованиях, закрепленных антидопинговым кодексом;

запрет российской власти посещать турниры (чиновники, министры, депутаты и даже президент РФ Владимир Путин );

); представителям правительства России запрещено посещать международные турниры, а также занимать управляющие должности в спортивных организациях.

на время запрета не разрешается проводить международные спортивные турниры или претендовать на их проведение.

Также РУСАДА необходимо заплатить штраф на сумму 1,72 миллиона долларов: расходы на расследование (1,27 миллиона) и затраты на судебные разбирательства (примерно 450 тысяч долларов).

Помимо этого, РУСАДА должно оплатить 10% от бюджета агентства или 100 тысяч долларов. У российского агентства есть 3 месяца, чтобы оплатить весь штраф.

Также гендиректор российского агентства обязан направлять Всемирному агентству отчеты, которые подтверждают непричастность российского правительства к деятельности РУСАДА.

Российские спортсмены вправе участвовать под нейтралитетом: без флага, гимна и символики РФ. При этом на формах атлетов разрешается нанести надпись "Россия", а также иметь на ней цвета российского флага.

Ближайшие две олимпиады: Токио-2021 и Пекин-2022. Ближайшие чемпионаты мира: пляжный футбол в Москве 2021 года и волейбол среди мужчин в России 2022 года.

Исключения

Запрет на участие не распространяется на квалификацию чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года. Однако пока под вопросом находится плей-офф ЧМ-2022.

Российские зрители и делегаты также находятся вне запрета.

Существуют также исключения для российской власти, которые позволяют принять участие в соревнованиях:

если российский чиновник был приглашен президентом или первым министром страны-хозяйки турнира;

если чиновник является членом МОК или МПК;

если представитель российского правительства является спортсменом или участником команды.

О деле 2019 года

9 декабря 2019 года исполнительный комитет ВАДА решил отстранить Россию от мирового спорта на четыре года. Список ограничений не изменился.

Напомним, что вся история с запретом России участвовать в Олимпиаде началась с 2015 года. Тогда ВАДА обвинило Россию в нарушении антидопинговых правил и была приостановлена работа московской лаборатории.

В 2016 году был опубликован доклад Ричарда Макларена, где содержались данные о допинге в российском спорте.

Через 2 года по решению ВАДА, Российское агентство было восстановлено.

В сентябре 2019 года ВАДА запустило процесс по лишению РУСАДА статуса соответствия антидопинговому кодексу. Причина — манипуляции с пробами московской лаборатории.

В начале 2019 года московская антидопинговая лаборатория направила пробы Всемирному агентству. ВАДА ответило в октябре 2019 года.

Ближе к концу сентября 2019 года комитет по соответствию (CRC) посоветовал ВАДА признать Российское агентство не соответствующим антидопинговому кодексу.

В течение 21 дня РУСАДА приняло решение оспорить санкции ВАДА. В общей сложности судебное разбирательство длилось один год.

Реакция на запрет

Экс-конькобежка Светлана Журова рассказала в интервью "СЭ", что на ВАДА могли оказывать давление из-за "акта Родченкова". Сама Журова сказала, что обжалование решения может ухудшить ситуацию.

Известный гимнаст Артур Далалоян рассказал "Р-Спорту", что рад решению арбитражного суда. Он отметил, что вся команда была довольна смягченным санкциям.

Президент ВФХГ Ирина Винер-Усманова рассказала в интервью "РИА Новости", что решение арбитража не повлияет на состояние и результаты российских гимнасток на ближайшей Олимпиаде.

Российские футбольные власти сообщили, что проконсультируются с УЕФА и ФИФА по поводу решения CAS. При этом гендиректор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил, что чемпионат Европы и финал ЛЧ не подпадают под санкции ВАДА.

Наиболее интересная реакция была у российской власти. Совфед РФ назвал санкции политической атакой на страну. Представитель Совета Федерации Владимир Джабаров заявил в интервью "РИА Новости", что Россия оспорит решение и не оставит ограничения без внимания.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вообще предложил выйти на Олимпиаду с флагом СССР.

Зарубежные СМИ также не прошли мимо. The New York Times назвал смягченный вердикт CASстранным и считает, что Россия снова избежала серьезных последствий. Норвежский NRKсчитает, что Россия легко отделалась. Британский Daily Mirror приводит слова босса USADAТрэвиса Тайгерта и адвоката Родченкова Джима Уолдена. Они оба назвали наказания для России слабыми.