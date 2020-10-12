Итоги трансферного окна: доход чемпионатов и суперпереходы

Летнее трансферное окно было открыто в период с 1 июня по 5 октября. Семь европейских лиг суммарно потратили на трансферы 3,58 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

В ТОП-5 лидеров по сумме трансферов

Англия — 1,39 миллиарда долларов;

Италия — 543,9 миллиона долларов;

Испания — 486,6 миллиона долларов;

Франция — 455,2 миллиона долларов;

Германия — 384,3 миллиона долларов.

Россия заняла 9-е место с общей суммой затрат 75,7 миллиона долларов. В прошлом году за аналогичный период российские клубы потратили на трансферы 233,5 миллиона долларов.

ТОП лиг по доходности

Серия А — 836,3 миллиона долларов;

Ла Лига — 584 миллионов долларов;

АПЛ — 568,7 миллиона долларов;

Лига 1 — 445,4 миллиона долларов;

Бундеслига — 384,1 миллиона долларов.

Среди ТОП европейских лиг положительный трансферный баланс только у Англии.

АПЛ

Главные трансферы в Английской премьер-лиге:

Игрок Перешел из Перешел в Тип трансфера Марко Груйич "Ливерпуль" "Порту" Аренда Тео Уолкотт "Эвертон" "Саутгемптон" Аренда Бен Годфри "Норвич" "Эвертон" Покупка Райан Сессеньон "Тоттенхэм" "Хоффенхайм" Аренда Алекс Теллес "Порту" "Манчестер Юнайтед" Покупка Тьемуэ Бакайоко "Челси" "Наполи" Аренда Крис Смоллинг "Манчестер Юнайтед" "Рома" Покупка Лукас Торейра "Арсенал" "Атлетико" Аренда Эдисон Кавани "ПСЖ" "Манчестер Юнайтед" Покупка Кай Хаверц "Байер" "Челси" Покупка Тьяго Алькантра "Бавария" "Ливерпуль" Покупка

По данным ESPN, полузащитник Лукас Окампос может перейти из "Севильи" в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает The Independent, нападающий Джейдон Санчо может перейти из "Боруссии" в "Ливерпуль", но в следующем окне.

ТОП-3 английских клуба, потративших больше всех на трансферы:

"Челси" — 291 миллионов долларов;

"Манчестер Сити" — 184,4 миллиона долларов;

"Лидс" — 124,1 миллиона долларов.

Самым дорогим трансфером в Англии стал переход Кайя Хаверца из "Байера" в "Челси". По информации Sky Sports, трансфер оценивается в 98,3 миллиона долларов.

Серия А

Главные трансферы в чемпионате Италии:

Игрок Перешел из Перешел в Тип трансфера Жоау Мариу "Интер" "Спортинг" Аренда Александр Коларов "Рома" "Интер" Покупка Артуро Видаль "Барселона" "Интер" Покупка Иван Перишич "Бавария" "Интер" Аренда Артур Мело "Барселона" "Ювентус" Покупка Ашраф Хакими "Реал Мадрид" "Интер" Покупка Виктор Осимхен "Лилль" "Наполи" Покупка

Самый дорогой трансфер в Италии — переход Виктора Осимхена из французского "Лилля" в итальянский "Наполи". Трансфер оценивается в 70,9 миллионов долларов.

Ла Лига

Главные трансферы в Ла Лиге:

Игрок Перешел из Перешел в Тип трансфера Виктор Мольехо "Атлетико" "Хетафе" Аренда Хуан Миранда "Барселона" "Бетис" Аренда Сержиньо Дест "Аякс" "Барселона" Покупка Миралем Пьянич "Ювентус" "Барселона" Покупка Тринкао "Брага" "Барселона" Покупка Иван Ракитич "Барселона" "Севилья" Покупка Луис Суарес "Барселона" "Атлетико" Покупка

Как сообщает AS, "Реал Мадрид" отказался покупать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Мадридский клуб интересуется другими игроками: полузащитником "Ренна" Эдуардо Камавинга, нападающим "ПСЖ" Килианом Мбаппе и форвардом "Боруссии" Эрлингом Холандом.

Лига 1

Главные трансферы в чемпионате Франции:

Игрок Перешел из Перешел в Тип трансфера Мауро Икарди "Интер" "ПСЖ" Покупка Хатем Бен-Арфа "Вальядолид" "Бордо" Покупка Эрик-Максим Шупо-Мотинг "ПСЖ" "Бавария" Покупка Панайотис Рецос "Байер" "Сент-Этьен" Покупка Эдисон Кавани "ПСЖ" "Манчестер Юнайтед" Покупка

По информации Mundo Deportivo, полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара может перейти в "ПСЖ". Издание оценивает вероятность перехода в 70%.

Бундеслига

Главные трансферы в Германии:

Игрок Перешел из Перешел в Тип трансфера Себастьян Руди "Шальке" "Хоффенхайм" Аренда Дуглас Коста "Ювентус" "Бавария" Покупка Джастин Клюйверт "Рома" "Лейпциг" Аренда Буна Сарр "Олимпик Марсель" "Бавария" Покупка Александер Сорлет "Кристал Пэлас" "Лейпциг" Покупка Лерой Сане "Манчестер Сити" "Бавария" Покупка

РПЛ

Игрок Перешел из Перешел в Тип трансфера Деян Ловрен "Ливерпуль" "Зенит" Покупка Алексей Миранчук "Локомотив" "Аталанта" Покупка Зе Луиш "Порту" "Локомотив" Покупка Чидера Эджуке "Херенвен" ЦСКА Покупка Евгений Чернов "Ростов" "Краснодар" Покупка Александр Соболев "Крылья Советов" "Спартак" Покупка

По словам бывшего гендиректора "Локомотива" Ильи Геркуса, "Спартак" собирается приобрести нападающего "Челси" Виктора Мозеса.

Напомним, что 17 октября в России закрывается трансферное окно.