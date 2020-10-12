Итоги трансферного окна: доход чемпионатов и суперпереходы

Летнее трансферное окно было открыто в период с 1 июня по 5 октября. Семь европейских лиг суммарно потратили на трансферы 3,58 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте ФИФА.
Россия заняла 9-е место с общей суммой затрат 75,7 миллиона долларов. В прошлом году за аналогичный период российские клубы потратили на трансферы 233,5 миллиона долларов.
Среди ТОП европейских лиг положительный трансферный баланс только у Англии.
Главные трансферы в Английской премьер-лиге:
|
Игрок
|
Перешел из
|
Перешел в
|
Тип трансфера
|
Марко Груйич
|
"Ливерпуль"
|
"Порту"
|
Аренда
|
Тео Уолкотт
|
"Эвертон"
|
"Саутгемптон"
|
Аренда
|
Бен Годфри
|
"Норвич"
|
"Эвертон"
|
Покупка
|
Райан Сессеньон
|
"Тоттенхэм"
|
"Хоффенхайм"
|
Аренда
|
Алекс Теллес
|
"Порту"
|
"Манчестер Юнайтед"
|
Покупка
|
Тьемуэ Бакайоко
|
"Челси"
|
"Наполи"
|
Аренда
|
Крис Смоллинг
|
"Манчестер Юнайтед"
|
"Рома"
|
Покупка
|
Лукас Торейра
|
"Арсенал"
|
"Атлетико"
|
Аренда
|
Эдисон Кавани
|
"ПСЖ"
|
"Манчестер Юнайтед"
|
Покупка
|
Кай Хаверц
|
"Байер"
|
"Челси"
|
Покупка
|
Тьяго Алькантра
|
"Бавария"
|
"Ливерпуль"
|
Покупка
По данным ESPN, полузащитник Лукас Окампос может перейти из "Севильи" в "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает The Independent, нападающий Джейдон Санчо может перейти из "Боруссии" в "Ливерпуль", но в следующем окне.
ТОП-3 английских клуба, потративших больше всех на трансферы:
Самым дорогим трансфером в Англии стал переход Кайя Хаверца из "Байера" в "Челси". По информации Sky Sports, трансфер оценивается в 98,3 миллиона долларов.
Главные трансферы в чемпионате Италии:
|
Игрок
|
Перешел из
|
Перешел в
|
Тип трансфера
|
Жоау Мариу
|
"Интер"
|
"Спортинг"
|
Аренда
|
Александр Коларов
|
"Рома"
|
"Интер"
|
Покупка
|
Артуро Видаль
|
"Барселона"
|
"Интер"
|
Покупка
|
Иван Перишич
|
"Бавария"
|
"Интер"
|
Аренда
|
Артур Мело
|
"Барселона"
|
"Ювентус"
|
Покупка
|
Ашраф Хакими
|
"Реал Мадрид"
|
"Интер"
|
Покупка
|
Виктор Осимхен
|
"Лилль"
|
"Наполи"
|
Покупка
Самый дорогой трансфер в Италии — переход Виктора Осимхена из французского "Лилля" в итальянский "Наполи". Трансфер оценивается в 70,9 миллионов долларов.
Главные трансферы в Ла Лиге:
|
Игрок
|
Перешел из
|
Перешел в
|
Тип трансфера
|
Виктор Мольехо
|
"Атлетико"
|
"Хетафе"
|
Аренда
|
Хуан Миранда
|
"Барселона"
|
"Бетис"
|
Аренда
|
Сержиньо Дест
|
"Аякс"
|
"Барселона"
|
Покупка
|
Миралем Пьянич
|
"Ювентус"
|
"Барселона"
|
Покупка
|
Тринкао
|
"Брага"
|
"Барселона"
|
Покупка
|
Иван Ракитич
|
"Барселона"
|
"Севилья"
|
Покупка
|
Луис Суарес
|
"Барселона"
|
"Атлетико"
|
Покупка
Как сообщает AS, "Реал Мадрид" отказался покупать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Мадридский клуб интересуется другими игроками: полузащитником "Ренна" Эдуардо Камавинга, нападающим "ПСЖ" Килианом Мбаппе и форвардом "Боруссии" Эрлингом Холандом.
Главные трансферы в чемпионате Франции:
|
Игрок
|
Перешел из
|
Перешел в
|
Тип трансфера
|
Мауро Икарди
|
"Интер"
|
"ПСЖ"
|
Покупка
|
Хатем Бен-Арфа
|
"Вальядолид"
|
"Бордо"
|
Покупка
|
Эрик-Максим Шупо-Мотинг
|
"ПСЖ"
|
"Бавария"
|
Покупка
|
Панайотис Рецос
|
"Байер"
|
"Сент-Этьен"
|
Покупка
|
Эдисон Кавани
|
"ПСЖ"
|
"Манчестер Юнайтед"
|
Покупка
По информации Mundo Deportivo, полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара может перейти в "ПСЖ". Издание оценивает вероятность перехода в 70%.
Главные трансферы в Германии:
|
Игрок
|
Перешел из
|
Перешел в
|
Тип трансфера
|
Себастьян Руди
|
"Шальке"
|
"Хоффенхайм"
|
Аренда
|
Дуглас Коста
|
"Ювентус"
|
"Бавария"
|
Покупка
|
Джастин Клюйверт
|
"Рома"
|
"Лейпциг"
|
Аренда
|
Буна Сарр
|
"Олимпик Марсель"
|
"Бавария"
|
Покупка
|
Александер Сорлет
|
"Кристал Пэлас"
|
"Лейпциг"
|
Покупка
|
Лерой Сане
|
"Манчестер Сити"
|
"Бавария"
|
Покупка
РПЛ
|
Игрок
|
Перешел из
|
Перешел в
|
Тип трансфера
|
Деян Ловрен
|
"Ливерпуль"
|
"Зенит"
|
Покупка
|
Алексей Миранчук
|
"Локомотив"
|
"Аталанта"
|
Покупка
|
Зе Луиш
|
"Порту"
|
"Локомотив"
|
Покупка
|
Чидера Эджуке
|
"Херенвен"
|
ЦСКА
|
Покупка
|
Евгений Чернов
|
"Ростов"
|
"Краснодар"
|
Покупка
|
Александр Соболев
|
"Крылья Советов"
|
"Спартак"
|
Покупка
По словам бывшего гендиректора "Локомотива" Ильи Геркуса, "Спартак" собирается приобрести нападающего "Челси" Виктора Мозеса.
Напомним, что 17 октября в России закрывается трансферное окно.
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