Конец эпохи: команду Williams F1 купила компания Dorilton Capital

Представители семьи Уильямс объявили о продаже коллектива Williams F1 американской частной инвестиционной компании Dorilton Capital. Официальный анонс сделки состоялся 21 августа. По словам покупателей, Williams F1 продолжит участвовать в гонках под брендом Williams и не будут куда-либо перемещен из своей штаб-квартиры Англии.

Сделка — часть работы по "расширению" рынка F1?

Williams станет второй после Haas командой, купленной американскими инвесторами. Это знаменует рост интереса к F1 в США, где традиционно более "сильными" сериями были Nascar и IndyCar. Liberty Media, руководители чемпионата и владельцы бренда F1, рассматривают Северную Америку как ключевую область роста.

Сделка по продаже Williams была единогласно поддержана советом директоров команды, в том числе 78-летним соучредителем Фрэнком Уильямсом. По их словам, такое решение "обеспечит долгосрочный успех".

"Возможно, это конец эпохи для Williams как семейной команды, но мы знаем, что она в надежных руках. Более того — сделка гарантирует, что команда останется в чемпионате и начнет прогрессировать", — сказала Клэр Уильямс, дочь Фрэнка. Финансовые подробности сделки не были предоставлены.

Пока непонятно, будут ли какие-то изменения в руководстве коллектива, однако на сайте Dorilton указано, что она сотрудничает с компаниями, "возглавляемыми сильными командами менеджеров и имеющими успешную историю и культуру". Так что оптимальным решением будет дать свободно работать текущему коллективу Williams.

История Williams: от побед к поражениям

Основанная в 1977 году как Williams Grand Prix Engineering, команда достигла своего пика в 1980-х и 90-х годах с чемпионами Аланом Джонсом, Кеке Росбергом, Нельсоном Пике, Найджелом Мэнселлом, Аленом Простом, Дэймоном Хиллом и Жаком Вильнёвом.

В "новую эру" коллектив вступил с заметным регрессом: команда финишировала последней в общем зачете в 2019 году, несмотря на использование двигателей Mercedes, и сезон 2020 также начала с серии из 6 гонок без очков.

Председатель правления Dorilton Мэтью Сэвидж с нетерпением ждал возможности поработать с Williams — больше всего его интересует детальный анализ команды, нужный для понимания оптимальных путей инвестирования в нее. "Мы также признаем, что база коллектива в Гроуве — историческое место, так что не планируем переезжать", — добавил он.

Покупка была проведена в весьма удачный период: 2021 год встретит команды новым регламентом, который заставит начинать разработки болидов практически с нуля. Новые технологии и новые схемы инвестирования (с серьезными ограничениями бюджетов) сделают как никогда важным грамотное финансовое планирование, так что стоит надеяться на возрождение легендарной команды.