Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Евгений Стриж

Конец эпохи: команду Williams F1 купила компания Dorilton Capital

Представители семьи Уильямс объявили о продаже коллектива Williams F1 американской частной инвестиционной компании Dorilton Capital. Официальный анонс сделки состоялся 21 августа. По словам покупателей, Williams F1 продолжит участвовать в гонках под брендом Williams и не будут куда-либо перемещен из своей штаб-квартиры Англии.

Конец эпохи: команду Williams F1 купила компания Dorilton Capital

Сделка — часть работы по "расширению" рынка F1?

Williams станет второй после Haas командой, купленной американскими инвесторами. Это знаменует рост интереса к F1 в США, где традиционно более "сильными" сериями были Nascar и IndyCar. Liberty Media, руководители чемпионата и владельцы бренда F1, рассматривают Северную Америку как ключевую область роста.

Сделка по продаже Williams была единогласно поддержана советом директоров команды, в том числе 78-летним соучредителем Фрэнком Уильямсом. По их словам, такое решение "обеспечит долгосрочный успех".

"Возможно, это конец эпохи для Williams как семейной команды, но мы знаем, что она в надежных руках. Более того — сделка гарантирует, что команда останется в чемпионате и начнет прогрессировать", — сказала Клэр Уильямс, дочь Фрэнка. Финансовые подробности сделки не были предоставлены.

Пока непонятно, будут ли какие-то изменения в руководстве коллектива, однако на сайте Dorilton указано, что она сотрудничает с компаниями, "возглавляемыми сильными командами менеджеров и имеющими успешную историю и культуру". Так что оптимальным решением будет дать свободно работать текущему коллективу Williams.

История Williams: от побед к поражениям

Основанная в 1977 году как Williams Grand Prix Engineering, команда достигла своего пика в 1980-х и 90-х годах с чемпионами Аланом Джонсом, Кеке Росбергом, Нельсоном Пике, Найджелом Мэнселлом, Аленом Простом, Дэймоном Хиллом и Жаком Вильнёвом.

В "новую эру" коллектив вступил с заметным регрессом: команда финишировала последней в общем зачете в 2019 году, несмотря на использование двигателей Mercedes, и сезон 2020 также начала с серии из 6 гонок без очков.

Председатель правления Dorilton Мэтью Сэвидж с нетерпением ждал возможности поработать с Williams — больше всего его интересует детальный анализ команды, нужный для понимания оптимальных путей инвестирования в нее. "Мы также признаем, что база коллектива в Гроуве — историческое место, так что не планируем переезжать", — добавил он.

Покупка была проведена в весьма удачный период: 2021 год встретит команды новым регламентом, который заставит начинать разработки болидов практически с нуля. Новые технологии и новые схемы инвестирования (с серьезными ограничениями бюджетов) сделают как никогда важным грамотное финансовое планирование, так что стоит надеяться на возрождение легендарной команды.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы формула-1 автогонки
Новости Все >
Трамп: выборы ещё не закончены
Дзюбу лишили капитанской повязки на матче с "Краснодаром"
Беркова посоветовала Дзюбе сняться в фильме для взрослых
Сын Михаила Борисова женился через месяц после смерти отца
Президент Мексики не поздравил Байдена с победой
Канделаки прокомментировала скандал с Дзюбой
Анастасия Заворотнюк ведёт затворнический образ жизни
Шарий назвал сотрудников СБУ "упоротыми животными"
Королева Елизавета II впервые надела маску на публике
Горбачёв высказался об отношении Джо Байдена к России
Последние материалы
Конец эпохи: команду Williams F1 купила компания Dorilton Capital
Трамп: выборы ещё не закончены
Дзюбу лишили капитанской повязки на матче с "Краснодаром"
Беркова посоветовала Дзюбе сняться в фильме для взрослых
Сын Михаила Борисова женился через месяц после смерти отца
Президент Мексики не поздравил Байдена с победой
Канделаки прокомментировала скандал с Дзюбой
Анастасия Заворотнюк ведёт затворнический образ жизни
Шарий назвал сотрудников СБУ "упоротыми животными"
Королева Елизавета II впервые надела маску на публике
Популярное
США и Канада. Новости и аналитика
Мелания Трамп разведётся с мужем, проигравшим выборы

Мелания Трамп "считает минуты до развода" с Дональдом Трампом. Первая леди якобы не могла поставить под удар своего мужа, который находился в должности президента США.

Мелания Трамп разведётся с мужем, проигравшим выборы
Митя Фомин пожаловался на домогательства одного из королей шоу-бизнеса
Российский шоу-бизнес
Митя Фомин пожаловался на домогательства одного из королей шоу-бизнеса
Экономика и бизнес
Эксперт прогнозирует взлёт доллара до 250 рублей
Российский шоу-бизнес
НТВ подтвердил гибель телеведущего и его жены
Игорь Буккер От коронабесия излечивают животные инков Игорь Буккер Любовь Степушова Империя рушится: в США заговорили о национальном позоре Любовь Степушова Усам Оздемиров Прокрустово ложе единого плана Усам Оздемиров
Комментарии
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Зачем Британии Русский Север?
Скоропалительная "декоммунизация" Тарусы
Twitter запрещает Трампу "говорить"
За изнасилование можно ответить условно
Джо Байден обратился к американцам
Что даст поворот к плановой экономике
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Как Польша удивила Еврокомиссию: новые иски к "Газпрому"
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Импортные планы белорусской оппозиции
Сергей Жигунов показал свою атлетическую фигуру
Как Приднестровье относится к выборам в Молдавии
В Подмосковье арестовали дом и землю Сергея Фургала
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Эксперт прогнозирует взлёт доллара до 250 рублей
Шукшина призвала бойкотировать "Макдональдс"
Нейробиологи: социальное дистанцирование ухудшает здоровье подростков
Михаила Ефремова этапируют в колонию
Юрист предрёк завершение карьеры Джонни Деппа в Голливуде
Что даст поворот к плановой экономике
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников