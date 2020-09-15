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Автор Евгений Стриж

Кроссовки Майкла Джордана продали за 615 000 долларов

Кроссовки Майкла Джордана с выставочного матча 1985 года в Италии проданы на аукционе за 615 000 долларов. Пара Air Jordan 1 High интересна в первую очередь богатой историей: именно в этих кроссовках Джордан провел настолько мощный бросок с использованием щита, что разбил его.

Кроссовки Майкла Джордана продали за 615 000 долларов

Побили рекорд, но цену пришлось снижать

Представители итальянского аукциона, на котором продали обувь, отмечают, что ранее уже продавали обувь Джордана, но пара Air Jordan 1 High побила рекорд стоимости. Буквально месяц назад другая пара Air Jordan 1 ушла за 560 тысяч долларов, и никто не ожидал, что еще одни кроссовки возьмут дороже.

Вся серия "ранних" Air Jordan интересна тем, что является первой именной серией Джордана и год от года приобретает для фанатов игрока все большую ценность. По словам продавцов, легендарный баскетболист носил обувь на итальянском показательном мачте и в ходе игры именно в них разбил баскетбольный щиток, благодаря чему в подошве остался небольшой кусок стекла. Обувь выполнена в фирменных цветах команды Джордана, Chicago Bulls (красный и черный).

Кейтлин Донован, руководитель отдела продаж сумок и кроссовок аукциона Christie's, которая организовала аукцион совместно с компанией Stadium Goods, дополняет: за игру Джордан набрал 30 очков, а размер обуви — американский 13.5 (что для отечественного стандарта сопоставимо с 46 — 47 размерами). По словам Донован, изначально обувь планировали продать в диапазоне от 650 000 до 850 000 долларов, но ставку пришлось снижать из-за отсутствия интереса покупателей.

Джордан снова популярен: спасибо сериалу

Рекордные продажи подчеркивают стремительно растущую рыночную стоимость всего, что связано с давно уже не играющим Джорданом. 57-летний баскетболист переживает очередную волну популярности, вызванную выходом в прокат фильма "Последний танец".

Картина совместного производства ESPN и Netflix, рассказывает о том, как именно баскетболист оказался с Chicago Bulls и какой путь проделал вместе с командой. 10-серийный проект, по словам авторов, будет интересен не только фанатам Джордана и баскетбола, но и ценителям спортивных драм. Проект содержит много документальных кадров, ранее по ТВ не показывавшихся, и содержит отсылки как к Chicago Bulls "образца Джордана", так и к нынешнему коллективу.

"Фильм, несмотря на достаточно большой хронометраж, удачно разделен на эпизоды — время пролетит незаметно. Создатели не стали делать акцент именно на том, что Chicago Bulls привел к победам Джордан — это было бы неверно.

Каждому игроку, который посвятил себя команде и стал в ней звездой, уделено экранное время — и для всех представителей команды авторы выводят общий "тренд": чтобы играть и побеждать, нужно уметь отдавать спорту всего себя и быть готовым к жертвам. Даже несокрушимый на площадке Джордан чуть было не потерял все, что имел, когда стало известно о его любви к азартным играм", — отмечают критики.

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