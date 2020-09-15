Кроссовки Майкла Джордана продали за 615 000 долларов

Кроссовки Майкла Джордана с выставочного матча 1985 года в Италии проданы на аукционе за 615 000 долларов. Пара Air Jordan 1 High интересна в первую очередь богатой историей: именно в этих кроссовках Джордан провел настолько мощный бросок с использованием щита, что разбил его.

Побили рекорд, но цену пришлось снижать

Представители итальянского аукциона, на котором продали обувь, отмечают, что ранее уже продавали обувь Джордана, но пара Air Jordan 1 High побила рекорд стоимости. Буквально месяц назад другая пара Air Jordan 1 ушла за 560 тысяч долларов, и никто не ожидал, что еще одни кроссовки возьмут дороже.

Вся серия "ранних" Air Jordan интересна тем, что является первой именной серией Джордана и год от года приобретает для фанатов игрока все большую ценность. По словам продавцов, легендарный баскетболист носил обувь на итальянском показательном мачте и в ходе игры именно в них разбил баскетбольный щиток, благодаря чему в подошве остался небольшой кусок стекла. Обувь выполнена в фирменных цветах команды Джордана, Chicago Bulls (красный и черный).

Кейтлин Донован, руководитель отдела продаж сумок и кроссовок аукциона Christie's, которая организовала аукцион совместно с компанией Stadium Goods, дополняет: за игру Джордан набрал 30 очков, а размер обуви — американский 13.5 (что для отечественного стандарта сопоставимо с 46 — 47 размерами). По словам Донован, изначально обувь планировали продать в диапазоне от 650 000 до 850 000 долларов, но ставку пришлось снижать из-за отсутствия интереса покупателей.

Джордан снова популярен: спасибо сериалу

Рекордные продажи подчеркивают стремительно растущую рыночную стоимость всего, что связано с давно уже не играющим Джорданом. 57-летний баскетболист переживает очередную волну популярности, вызванную выходом в прокат фильма "Последний танец".

Картина совместного производства ESPN и Netflix, рассказывает о том, как именно баскетболист оказался с Chicago Bulls и какой путь проделал вместе с командой. 10-серийный проект, по словам авторов, будет интересен не только фанатам Джордана и баскетбола, но и ценителям спортивных драм. Проект содержит много документальных кадров, ранее по ТВ не показывавшихся, и содержит отсылки как к Chicago Bulls "образца Джордана", так и к нынешнему коллективу.

"Фильм, несмотря на достаточно большой хронометраж, удачно разделен на эпизоды — время пролетит незаметно. Создатели не стали делать акцент именно на том, что Chicago Bulls привел к победам Джордан — это было бы неверно.

Каждому игроку, который посвятил себя команде и стал в ней звездой, уделено экранное время — и для всех представителей команды авторы выводят общий "тренд": чтобы играть и побеждать, нужно уметь отдавать спорту всего себя и быть готовым к жертвам. Даже несокрушимый на площадке Джордан чуть было не потерял все, что имел, когда стало известно о его любви к азартным играм", — отмечают критики.