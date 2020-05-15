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Автор Владан Джурич

Нужно ли доигрывать сезон РПЛ? Мнение футболистов

Спорт » Командные виды » Футбол

В середине марта сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Самый реалистичный сценарий возобновления РПЛ — 21 июня. При этом многое зависит от договоренностей Российского футбольного союза (РФС) с правительством.

Позиция РФС, РПЛ и клубов

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поддержал инициативу скорейшего рестарта сезона РПЛ:

"Краснодар" выступает за то, чтобы сезон доиграли".

РФС настаивает на доигрывании сезона. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев выразил необходимость возобновить чемпионат России, как можно скорее. Алаев также подтвердил, что РФС разработал документ — регламент для проведения чемпионата России в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

"У нас сейчас задача вернуть не только Премьер-лигу, а всю пирамиду футбола, включая детские лиги. Это самый важный документ", — заявил генсек РФС.

Футбольные власти полностью уверены в скором возвращении чемпионата. Разработанный документ находится на согласовании с Роспотребнадзором и правительством.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возобновлении сезона. По словам российского специалиста, необходимо как можно раньше начать чемпионат, чтобы избежать "кривотолков, связанных со спортивным принципом".

Клубы придерживаются другого мнения. 5 клубов РПЛ готовы и хотят возобновить чемпионат, в том время, как 11 клубов против рестарта.

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий двояко высказался о возобновлении чемпионата страны. По словам тренера, он "аргументированный противник идеи доигрывать чемпионат", но с профессиональной точки зрения турнир необходимо возобновить.

Исследование

На днях портал "Чемпионат" провел опрос футболистов из РПЛ. Игроков попросили ответить на вопросы о возможном возобновлении турнира и примерной даты рестарта. В опросе приняли участие более 80 футболистов из 16 клубов РПЛ.

Чуть более 60% всех опрошенных считают, что сезон должен быть доигран. Оставшаяся часть выступила против рестарта РПЛ.

Большая часть опрошенных настаивает на доигрывании чемпионата в июле (около 45%). Оставшаяся часть опрошенных распределилась по следующему принципу:

  • 29% опрошенных не хотят доигрывать сезон;
  • около 13% — доиграть в августе;
  • 5% — доиграть в сентябре.

Более 60% опрошенных считают, что оставшиеся туры нужно доиграть без зрителей.

Около 70% спортсменов уверены, что риск заражения минимален при соблюдении мер предосторожности.

Критерии возобновления чемпионата

Критерии рестарта РПЛ:

  • наличие мер предосторожности;
  • улучшение эпидемиологической ситуации;
  • наличие средств у клубов.

Особые трудности испытывают аутсайдеры РПЛ: "Крылья Советов" и "Ахмат".

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов назвал главные трудности для клубов в период приостановки сезона:

  • угроза здоровья футболистов;
  • отсутствие доходов;
  • сложность учета расходов;
  • проблемы с продлением контрактов игроков.

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что клуб расторгнет контракты с рядом футболистов из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Айдамиров отметил, что клуб считает нецелесообразным доигрывать сезон.

Выводы

Чтобы избежать финансовых проблем, РПЛ необходимо возобновить. РФС назвал датe возможного рестарта чемпионата — 21 июня.

Футбол начинает постепенно возвращаться. Чемпионат Южной Кореи уже возобновлен, с 16 мая начнется Бундеслига, а за ними и чемпионат Польши.

Напомним, что РФС должен уведомить Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о решении по поводу рестарта сезона 25 мая.

В тройке лидеров РПЛ находятся "Зенит" (50 очков), "Локомотив" и "Краснодар" (по 41 очку). Командам осталось доиграть 8 туров.

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Темы рфс рпл чемпионат россии по футболу
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