Коронавирусная инфекция нового типа COVID-19 буквально заблокировала весь спорт. Практически все спортивные мероприятия в мире приостановлены и перенесены на неопределенный срок. Однако есть спортивные организации, которые не могут перестать работать, среди них — антидопинговые агентства.
В связи с распространением коронавируса большинство спортсменов, сотрудников спортивных организаций и допинг-агентов оказались на карантине или самоизоляции.
Соответственно, возрастает риск применения допинга, поскольку проводить бесконтактные допинг-тесты невозможно. Однако даже в сложных условиях антидопинговые агентства нашли способ проверять спортсменов.
7 апреля генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус дал большее интервью изданию "Коммерсантъ".
Он назвал главные вызовы для организации: закрытие Московской антидопинговой лаборатории, рост расходов из-за сотрудничества с иностранными лабораториями и сложности транспортировки биоматериалов спортсменов в другие страны.
"В связи с принимаемыми руководством страны мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, закрытием воздушного пространства, закрытием части лабораторий за рубежом, закрытием стран по въезду иностранных граждан, в конце прошлой недели нами было принято решение о временном прекращении тестирования в России", — сказал Ганус в интервью "Ъ".
Глава РУСАДА также усомнился в скорейшем рассмотрении дела в Спортивном арбитражном суде (CAS):
"С учетом распространения коронавирусной инфекции в Европе на данный момент я с трудом представляю себе, что CAS сможет рассмотреть наш вопрос в середине лета".
Важные изменения в работе РУСАДА в период пандемии:
РУСАДА продолжает функционировать в привычном режиме с небольшими изменениями, однако отмена тестирований все равно не исключает риск использования спортсменами запрещенных средств.
Напомним, что количество взятых проб у российских спортсменов за январь и февраль 2020 года — 1321.
Американское антидопинговое агентство (USADA) внесло ряд изменений в работу в период пандемии:
Главный исполнительный директор USADA Трэвис Тайгерт настроен не прерывать проведение допинг-тестирований.
Самое значительное изменение в работе USADA — проведение допинг-тестирований спортсменов в формате онлайн. Процесс проверки выглядит так:
Удаленный формат допинг-тестирования находится на экспериментальном уровне и официально не утвержден Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Также нет сведений о том, что может ждать спортсмена в случае положительного результата тестирования.
Известно, что результаты проб нового формата не будут иметь официального статуса. Таким образом, USADA просто тестирует удаленный вариант проверки на допинг.
15 американских спортсменов уже приняли участие в новом формате проверки на допинг, среди них звезды спорта:
Период пандемии скорее всего не повлияет на количество положительных допинг-тестов спортсменов. На это есть несколько причин:
Нет смысла в употреблении запрещенных веществ, когда спортсмен индивидуально тренируется на карантине или самоизоляции.
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