Борьба с допингом в период пандемии: трудности РУСАДА

Коронавирусная инфекция нового типа COVID-19 буквально заблокировала весь спорт. Практически все спортивные мероприятия в мире приостановлены и перенесены на неопределенный срок. Однако есть спортивные организации, которые не могут перестать работать, среди них — антидопинговые агентства.

В связи с распространением коронавируса большинство спортсменов, сотрудников спортивных организаций и допинг-агентов оказались на карантине или самоизоляции.

Соответственно, возрастает риск применения допинга, поскольку проводить бесконтактные допинг-тесты невозможно. Однако даже в сложных условиях антидопинговые агентства нашли способ проверять спортсменов.

Работа и главные трудности РУСАДА

7 апреля генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус дал большее интервью изданию "Коммерсантъ".

Он назвал главные вызовы для организации: закрытие Московской антидопинговой лаборатории, рост расходов из-за сотрудничества с иностранными лабораториями и сложности транспортировки биоматериалов спортсменов в другие страны.

"В связи с принимаемыми руководством страны мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, закрытием воздушного пространства, закрытием части лабораторий за рубежом, закрытием стран по въезду иностранных граждан, в конце прошлой недели нами было принято решение о временном прекращении тестирования в России", — сказал Ганус в интервью "Ъ".

Глава РУСАДА также усомнился в скорейшем рассмотрении дела в Спортивном арбитражном суде (CAS):

"С учетом распространения коронавирусной инфекции в Европе на данный момент я с трудом представляю себе, что CAS сможет рассмотреть наш вопрос в середине лета".

Важные изменения в работе РУСАДА в период пандемии:

27 марта прекращены допинг-тестирования российских спортсменов;

каждый спортсмен тестировался в отдельных помещениях, если допинг-офицеру требовалось провести тесты сразу у нескольких лиц;

оптимизирована программа обучения спортсменов — теперь сотрудники и допинг-офицеры обучаются дистанционно;

допинг-офицеры тестируются на коронавирус.

РУСАДА продолжает функционировать в привычном режиме с небольшими изменениями, однако отмена тестирований все равно не исключает риск использования спортсменами запрещенных средств.

Напомним, что количество взятых проб у российских спортсменов за январь и февраль 2020 года — 1321.

Опыт из США

Американское антидопинговое агентство (USADA) внесло ряд изменений в работу в период пандемии:

допинг-офицеры обязаны соблюдать дистанцию — не менее 1,8 метров от спортсмена, носить маски и перчатки.

перед забором биоматериалов допинг-офицер обрабатывает руки антисептическим средством;

допинг-офицеры с подозрением на коронавирус или любым недомоганием отстранены от работы.

Главный исполнительный директор USADA Трэвис Тайгерт настроен не прерывать проведение допинг-тестирований.

Самое значительное изменение в работе USADA — проведение допинг-тестирований спортсменов в формате онлайн. Процесс проверки выглядит так:

Спортсмен получает средства для забора биоматериалов. Допинг-офицер созванивается со спортсменом по мессенджеру и замеряет время, за которое тестируемый находится в туалете. Во время забора мочи допинг-офицер замеряет ее температуру, термометр находится у спортсмена. Для забора крови спортсмен укалывает себя специальной иголкой в руку, оставляет каплю крови в контейнере и запечатывает его — весь процесс осуществляется на камеру перед допинг-офицером. Спортсмен заполняет соответствующие документы о прохождении допинг-теста. Пакет документов и биоматериалы отправляются по почте или курьером в антидопинговую лабораторию.

Удаленный формат допинг-тестирования находится на экспериментальном уровне и официально не утвержден Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Также нет сведений о том, что может ждать спортсмена в случае положительного результата тестирования.

Известно, что результаты проб нового формата не будут иметь официального статуса. Таким образом, USADA просто тестирует удаленный вариант проверки на допинг.

15 американских спортсменов уже приняли участие в новом формате проверки на допинг, среди них звезды спорта:

Ноа Лайлс — чемпион мира по легкой атлетике в беге на 200 метров и эстафете 4×100;

Кетлин Ледеки — 15-кратная чемпионка мира по плаванию вольным стилем на короткие дистанции;

Эмма Коберн — серебряный призер чемпионата мира в Дохе-2019 в беге на 3000 метров с препятствиями.

Выводы

Период пандемии скорее всего не повлияет на количество положительных допинг-тестов спортсменов. На это есть несколько причин:

отсутствие соревнований;

постоянный мониторинг за спортсменами через биологические паспорта;

развитие удаленных способов взятия проб.

Нет смысла в употреблении запрещенных веществ, когда спортсмен индивидуально тренируется на карантине или самоизоляции.