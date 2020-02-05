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Автор Владан Джурич

Допинг в киберспорте: нелепо, но он есть

Спорт

Тема допингового скандала в России широко обсуждается. На фоне судебных разбирательств между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) появляется множество материалов, связанных с использованием запрещенных веществ. Но кто бы мог подумать, что допинг есть даже в киберспорте - официально признанном спорте.

Термин допинга подразумевает собой наличие повышенного количества запрещенных веществ в крови. Под запретом находятся анаболические стероиды, мочегонные, стимуляторы и блокаторы. Все допинг-вещества направлены на ускорение физиологических процессов, которые позволяют быстро набрать вес, согнать его и повысить выносливость.

Особенности киберспорта

В киберспортивных дисциплинах от спортсмена-игрока требуется лишь одно - молниеносная реакция. А для повышения чувствительности реакции используются сульфаты амфетамина, использующиеся для лечения синдрома повышения гипереактивности или нарколепсии. 

Главная особенность допинга в киберспорте в том, что законных правил в нем нет. Хотя бы здесь ВАДА осталось в стороне. Однако ничто не мешает компаниям-организаторам киберспортивных турниров ввести свои локальные правила, включив в них проверку на допинг. Хоть это и смотрится нелепо, но случаи употребления допинга действительно были.  

Случаи применения допинга в киберспорте

В 2015 году в рамках турнира по «Counter Strike: Global Offensive» команда «Cloud9» признала в интервью, что употребляла аддералл - лекарственные препарат, содержащий амфетамин для расслабления центральной нервной системы. При приеме аддералла увеличивается реакция и снижается физическая усталость.

Это не единственный официально зарегистрированный случай использования допинга в киберспорте. Тот же аддералл и фенотропил, относящиеся к психостимуляторам, были использованы на чемпионате по «Halo» в 2015 году.

На больших турнирах международного уровня, например, «International» ,вообще нет проверок на допинг, хотя бюджеты таких соревнований достигают десятков миллионов долларов.

Фактически организаторы крупных турниров могли бы ввести антидопинговые правила с тестированием, но даже при употреблении амфетамина нет доказательств, что он может значительно повлиять на игру, а проверять эту гипотезу ученые не планируют.

Влияние допнга на организм киберспортсменов

Психостимуляторы схожи по своему действию с энергетиком или любым другим веществом, содержащим небольшую дозу кофеина. Разница лишь в том, что психостимуляторы действуют намного сильнее. Их же не просто так назначают для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Если принимать препараты не по назначению, то они могут вызвать серьезные последствия. Клинические исследования показывают, что при длительном приеме аддералла наступает психоэмоциональное истощение, схожее по симптомам с депрессией средней степени тяжести.

Кроме того, от психостимуляторов нарушается работа желудочно-кишечного тракта, что проявляется в виде болей и тошноты. Не исключены также отклонения центральной нервной системы.

Меры наказания

Логично предположить, что при наличии запрещенных веществ хотя бы у одного игрока, команда будет отстранена от участия в турнире. Но поскольку допинг-тестирования официально нет в киберспорте, он остается доступным средством для использования на соревнованиях.

Применение психостимуляторов также невозможно на российских киберспортивных турнирах, поскольку вещества запрещены законодательством РФ. За рубежом же аддералл и фенотропил активно используются и не запрещены законом.

Итак, допинг в киберспорте действительно есть, и он достаточно опасен для организма.

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