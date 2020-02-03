Зачем РУСАДА и Ганус поддержали российских легкоатлетов?

Конфликт спортсменов, выступающих против руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), продолжает набирать обороты. Легкоатлетов поддержал глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. В чем же особенность поддержки РУСАДА и кому это выгодно?

Зачем спортсменам комиссия в ВФЛА

В честь протеста легкоатлеты решили образовать комиссию ВФЛА во главе с Родином Гатауллиными. В качестве канала обратной связи спортсмены использовали Instagram, в котором активно ведут деятельность, отстаивая свои права.

Комиссия - это отличный способ изменить спортивную систему конкретного органа. В данном случае - ВФЛА. В состав входят известные российские легкоатлеты, которые имеют вес не только на национальной арене.

Причина создания комиссия также ясна - спортсмены хотят поменять руководство федерации. В первую очередь, им хочется наладить обратную связь с ВФЛА. Правда сделать это после таких протестов будет трудно, потому что спортсмены хотят немедленного изменения и руководства, и отношения к легкоатлетам.

Нашлись и те, кто поддержал инициативу легкоатлетов - глава РУСАДА Юрий Ганус - человек, который неоднократно критиковал руководство ВФЛА и решения бывшего министра спорта Павла Колобкова.

Поддержка легкоатлетов со стороны РУСАДА

В честь поддержки комиссии Ганус провел встречу с ее участниками. Он выразил сочувствие в адрес спортсменов и обещал им помочь. Согласно словам Гануса, РУСАДА заключит соглашение о партнерстве с комиссией ВФЛА.

Решение РУСАДА обосновано, поскольку агентство хочет помочь решить проблемы легкоатлетов. На фоне отстранения легкоатлетической федерации спортсмены и так пропустили много турниров и начали отвлекаться на проблемы с допингом и скандалом вокруг ВФЛА.

По сути это не должно касаться спортсменов, но они вынуждены отстаивать свои права и продолжать тренироваться. Конечно же, от конфликтов страдает психология, а также общее эмоциональное состояние.

Очевидно, что РУСАДА борется за свободу от допинга, помогая комиссии ВФЛА усилить влияние. Сама же федерация относится к делу, по всей видимости, несерьезно. Возможно, у ВФЛА совсем другие планы, и руководство просто ждет своей отставки, но есть такая версия, что федерация готовит новые документы, включающие не только изменения в дорожной карте.

Чем РУСАДА поможет легкоатлетам?

РУСАДА имеет свое влияние на российской спортивной арене и защищает права спортсменов, несмотря на пессимистичное мнение Юрия Гануса по делу санкций ВАДА, выдвинутых в отношении к России.

Соглашение между РУСАДА и комиссией ВФЛА позволит повысить значимость сообщества, в состав которого входят

Мария Ласицкене,

Анжелика Сидорова,

Валентина Косолапова,

Сергей Литвинов,

Сергей Шубенков.

Помощь РУСАДА поможет повлиять на стратегию выхода из кризиса легкой атлетики. Пока что рано говорить о том, что конкретно собирается сделать комиссия совместно с РУСАДА, но можно предположить, что агентство предоставит средства и проконсультирует членов комиссии по выходу из кризиса.

ВФЛА не хватает решимости, поскольку любое их действие вызовет отрицательную реакцию комиссии спортсменов. Юрий Ганус - это как раз тот самый человек, который может принимать взвешенные решения и критиковать их.

Однако это не значит, что у спортсменов нет влияния. Соглашение направлено на помощь комиссии, а это напрямую зависит на стратегию выхода из кризиса. Пока что известно, что легкоатлеты с нетерпением ждут смены руководства и восстановления взаимоотношений с ВФЛА.

РУСАДА, в свою очередь, ведет себя героически, предлагая помощь комиссии. Но в этом тоже есть своя выгода, поскольку представители национального агентства много раз критиковали решения руководства еще до отстранения бывшего директора ВФЛА Дмитрия Шляхтина.