Профессиональный фигурный спорт превращается в настоящее испытание для молодых спортсменов. Заявление Алины Загитовой об уходе из фигурного катания наделало много шуму в общественности и СМИ, но на это есть много причин. Первая из них — глобальные изменения в спорте.
Фигурное катание ждут большие перемены. Уже на тренировочных площадках можно видеть, как 5-летние девочки выполняют сложнейшие маневры на льду. Это говорит о значимом прорыве в фигурном катании в плане техники.
Если раньше детям для отбора в юниорскую команду можно было ограничиться банальными "прыжками", то сейчас юные фигуристы в 5-7 лет умеют выполнять аксель (1,5 оборота), каскад, прыжок в 1-2 оборота, комбинированное вращение с интеграцией либелы и волчок со сменой. Представить такой список требований хотя бы 10-15 лет назад просто технически невозможно, тем более для молодого спортсмена.
Если вспомнить зимние олимпийские игры в Сочи-2014, то уже можно сказать о том, что для российских фигуристов многое изменилось. Подход к тренировкам значительно изменился, поскольку Россия была хозяйкой столь значимого турнира.
По итогу российские фигуристы забрали 5 медалей, из них 3 — золотые. Особое представление можно было наблюдать во время выступления Аделины Сотниковой, которой на тот момент было всего 17 лет. Судьи оценили ее выступление очень высоко, и совсем юная фигуристка забрала золотую медаль. Это было первым признаком глубокого изменения профессионального спорта.
После таких результатов и успешных подготовок фигуристов к Сочи-2014 все профессиональные школы стали тренировать будущих спортсменов по новой программе. Под новой программой имеется в виду усиленная тренировка с раннего возраста. Этот принцип изменил не только результаты российских фигуристов, но и позволил улучшить технические показатели спортсменов.
В 2017 году был просто масштабный всплеск спортсменов, которых считали потенциальными олимпийскими чемпионами. Продолжалась упорная гонка за сложными техническими элементами в фигурном катании.
Удивительно, что через 2 года молодые девушки, которым по 15-17 лет, приходят на мировую площадку спорта и показывают четверные лутцы и флипы. Естественно, это говорит о росте конкуренции в российском спорте, из-за чего попасть на международные турниры становится гораздо сложнее.
В итоге все идет к тому, что молодое поколение фигуристов, в основном женское поколение, опережает взрослых и опытных спортсменок по сложности и разнообразности выполнения различных элементов.
Одно заявление Загитовой об уходе из спорта уже говорит о многом, хотя спортсменка позже подтвердила, что не оставит спорт насовсем.
Для фанатов и общественности фигурного катания такие громкие заявления шокируют — как можно покинуть спорт в таком молодом возрасте. Это напрямую говорит о том, что меняется поколение в фигурном катании. Теперь в этот спорт приходят совсем юные спортсмены.
Специалисты давно уже подтвердили, что совместить искусство, хореографию в частности, с отличным катанием практически невозможно. Спортсменов, которым это удается, действительно единицы. Отличные примеры ярчайших фигуристок — выступления Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпиаде в Пхенчхане-2018.
В своих выступлениях девушки показали не просто мастерство катания, но и умение чувствовать ритм и двигаться плавно, ведь именно искусство жюри любит оценивать больше всего.
Если же совместить красочные выступления с множеством технических элементов, идущих подряд, то можно получить действительно звезд мирового уровня. Именно это и показали юные фигуристки во время своих выступлений в Пхенчхане.
Очевидно, что будущее фигурного катания в России весьма позитивно, несмотря на вечные споры ВАДА с Россией.
Теперь фигурное катание не имеет строгих возрастных рамок, потому что спортсмены до 18 лет продолжают показывать высочайшие результаты в спорте, а на каждое место в спортивных академиях приходится по 5 и более человек.
Скорее всего, количество молодых и успешных фигуристов до 18 лет будет расти. Старшие же спортсмены лишь в теории уйдут в тень, но смогут продолжать выступать на приемлемом уровне.
При этом длительность карьеры молодых фигуристов значительно сократится, поскольку количество нагрузок еще вырастет.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.