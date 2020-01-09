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Автор Владан Джурич

Будущее российского фигурного катания: смена поколений и влияние WADA

Спорт » Фигурное катание

Профессиональный фигурный спорт превращается в настоящее испытание для молодых спортсменов. Заявление Алины Загитовой об уходе из фигурного катания наделало много шуму в общественности и СМИ, но на это есть много причин. Первая из них — глобальные изменения в спорте.

Фигурное катание ждут большие перемены. Уже на тренировочных площадках можно видеть, как 5-летние девочки выполняют сложнейшие маневры на льду. Это говорит о значимом прорыве в фигурном катании в плане техники.

Если раньше детям для отбора в юниорскую команду можно было ограничиться банальными "прыжками", то сейчас юные фигуристы в 5-7 лет умеют выполнять аксель (1,5 оборота), каскад, прыжок в 1-2 оборота, комбинированное вращение с интеграцией либелы и волчок со сменой. Представить такой список требований хотя бы 10-15 лет назад просто технически невозможно, тем более для молодого спортсмена.

Влияние Олимпиады

Если вспомнить зимние олимпийские игры в Сочи-2014, то уже можно сказать о том, что для российских фигуристов многое изменилось. Подход к тренировкам значительно изменился, поскольку Россия была хозяйкой столь значимого турнира.

По итогу российские фигуристы забрали 5 медалей, из них 3 — золотые. Особое представление можно было наблюдать во время выступления Аделины Сотниковой, которой на тот момент было всего 17 лет. Судьи оценили ее выступление очень высоко, и совсем юная фигуристка забрала золотую медаль. Это было первым признаком глубокого изменения профессионального спорта.

После таких результатов и успешных подготовок фигуристов к Сочи-2014 все профессиональные школы стали тренировать будущих спортсменов по новой программе. Под новой программой имеется в виду усиленная тренировка с раннего возраста. Этот принцип изменил не только результаты российских фигуристов, но и позволил улучшить технические показатели спортсменов.

Смена поколений

В 2017 году был просто масштабный всплеск спортсменов, которых считали потенциальными олимпийскими чемпионами. Продолжалась упорная гонка за сложными техническими элементами в фигурном катании.

Удивительно, что через 2 года молодые девушки, которым по 15-17 лет, приходят на мировую площадку спорта и показывают четверные лутцы и флипы. Естественно, это говорит о росте конкуренции в российском спорте, из-за чего попасть на международные турниры становится гораздо сложнее.

В итоге все идет к тому, что молодое поколение фигуристов, в основном женское поколение, опережает взрослых и опытных спортсменок по сложности и разнообразности выполнения различных элементов.

Одно заявление Загитовой об уходе из спорта уже говорит о многом, хотя спортсменка позже подтвердила, что не оставит спорт насовсем.

Для фанатов и общественности фигурного катания такие громкие заявления шокируют — как можно покинуть спорт в таком молодом возрасте. Это напрямую говорит о том, что меняется поколение в фигурном катании. Теперь в этот спорт приходят совсем юные спортсмены.

Искусство и мастерство катания на льду

Специалисты давно уже подтвердили, что совместить искусство, хореографию в частности, с отличным катанием практически невозможно. Спортсменов, которым это удается, действительно единицы. Отличные примеры ярчайших фигуристок — выступления Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпиаде в Пхенчхане-2018.

В своих выступлениях девушки показали не просто мастерство катания, но и умение чувствовать ритм и двигаться плавно, ведь именно искусство жюри любит оценивать больше всего.

Если же совместить красочные выступления с множеством технических элементов, идущих подряд, то можно получить действительно звезд мирового уровня. Именно это и показали юные фигуристки во время своих выступлений в Пхенчхане.

О будущем фигурного катания

Очевидно, что будущее фигурного катания в России весьма позитивно, несмотря на вечные споры ВАДА с Россией.

Теперь фигурное катание не имеет строгих возрастных рамок, потому что спортсмены до 18 лет продолжают показывать высочайшие результаты в спорте, а на каждое место в спортивных академиях приходится по 5 и более человек.

Скорее всего, количество молодых и успешных фигуристов до 18 лет будет расти. Старшие же спортсмены лишь в теории уйдут в тень, но смогут продолжать выступать на приемлемом уровне.

При этом длительность карьеры молодых фигуристов значительно сократится, поскольку количество нагрузок еще вырастет.

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Будущее российского фигурного катания: смена поколений и влияние WADA
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