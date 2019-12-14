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Автор Владан Джурич

10 хитростей, мотивирующих заняться спортом

Спорт

Успех возможен только при тщательном планировании и регулярности реализации. То же самое и в спорте. Поход в спортивный зал может показаться настоящим испытанием, требующим невероятную силу воли.

На самом же деле можно включить фантазию и подойти к тренировкам по-особенному, чтобы не потерять мотивацию к спорту.

  1. Перед тем, как начать заниматься любым спортом, нужно знать причины начала спортивной деятельности.
  2. Чтобы не пропускать тренировки, рекомендуется вспомнить то самое ощущение после плотной тренировки. Обычно в таком состоянии пребывают все - приятная боль в мышцах и тонус до конца дня. Это чувство не способно заменить эмоции после пропуска очередного занятия с тренером.
  3. Для большей мотивации лучше назначить занятия с тренером или пойти в тренажерный зал с другом. От этого шансы пойти на тренировку увеличиваются в несколько раз, а уйти от этого уже не получится, по крайней мере из-за уважения к другу или потраченных денег на тренера.
  4. Помимо этого, важно уметь себя поощрять. После определенной выполненной нормы упражнений можно отправиться на прогулку или в кафе. На самом деле неважно, что делать после тренировки. Главное, чтобы это действовало в качестве поощрения. Их можно устраивать каждую неделю или после выполненных задач.
  5. На мотивацию к тренировке также влияет время ее провождения. Любые физические упражнения рекомендуется проводить в начале дня, чтобы не отрывать себя от важных и повседневных дел. К тому же, ранняя тренировка тонизирует организм и позволяет хорошо настроиться на другие дела после занятий.
  6. Перед походом в спортивный зал или секцию, лучше всего сформулировать цель. Она должна быть достижимой и реальной. Можно использовать фантазию - прикрепить фотографию или написать цель на бумажном носителе и поставить на видное место.
  7. Для любителей посмотреть сериалы и фильмы тоже найдется вариант мотивации. Вообще можно совмещать занятия в тренажерном зале с любимыми передачами. Для этого достаточно скачать их на смартфон и отправиться на тренировку.
  8. Дополнительной мотивацией в ходе занятий будет ее разнообразие. Шаблонные тренировки рано или поздно надоедают, поэтому лучше менять местами программу упражнений или записаться на другую секцию, например, на йогу или плавание.
  9. Также следует приходить в спортзал в красивой спортивной одежде. Человеку важно нравиться самому себе - тогда это повышает настроение и мотивацию к занятиям.
  10. Стоит помнить, что перед каждой тренировкой не следует принимать много пищи. В любом случае все калории будут периодически сжигаться в ходе занятия.
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