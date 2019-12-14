10 хитростей, мотивирующих заняться спортом

Успех возможен только при тщательном планировании и регулярности реализации. То же самое и в спорте. Поход в спортивный зал может показаться настоящим испытанием, требующим невероятную силу воли.

На самом же деле можно включить фантазию и подойти к тренировкам по-особенному, чтобы не потерять мотивацию к спорту.