10 хитростей, мотивирующих заняться спортом
Успех возможен только при тщательном планировании и регулярности реализации. То же самое и в спорте. Поход в спортивный зал может показаться настоящим испытанием, требующим невероятную силу воли.
На самом же деле можно включить фантазию и подойти к тренировкам по-особенному, чтобы не потерять мотивацию к спорту.
- Перед тем, как начать заниматься любым спортом, нужно знать причины начала спортивной деятельности.
- Чтобы не пропускать тренировки, рекомендуется вспомнить то самое ощущение после плотной тренировки. Обычно в таком состоянии пребывают все - приятная боль в мышцах и тонус до конца дня. Это чувство не способно заменить эмоции после пропуска очередного занятия с тренером.
- Для большей мотивации лучше назначить занятия с тренером или пойти в тренажерный зал с другом. От этого шансы пойти на тренировку увеличиваются в несколько раз, а уйти от этого уже не получится, по крайней мере из-за уважения к другу или потраченных денег на тренера.
- Помимо этого, важно уметь себя поощрять. После определенной выполненной нормы упражнений можно отправиться на прогулку или в кафе. На самом деле неважно, что делать после тренировки. Главное, чтобы это действовало в качестве поощрения. Их можно устраивать каждую неделю или после выполненных задач.
- На мотивацию к тренировке также влияет время ее провождения. Любые физические упражнения рекомендуется проводить в начале дня, чтобы не отрывать себя от важных и повседневных дел. К тому же, ранняя тренировка тонизирует организм и позволяет хорошо настроиться на другие дела после занятий.
- Перед походом в спортивный зал или секцию, лучше всего сформулировать цель. Она должна быть достижимой и реальной. Можно использовать фантазию - прикрепить фотографию или написать цель на бумажном носителе и поставить на видное место.
- Для любителей посмотреть сериалы и фильмы тоже найдется вариант мотивации. Вообще можно совмещать занятия в тренажерном зале с любимыми передачами. Для этого достаточно скачать их на смартфон и отправиться на тренировку.
- Дополнительной мотивацией в ходе занятий будет ее разнообразие. Шаблонные тренировки рано или поздно надоедают, поэтому лучше менять местами программу упражнений или записаться на другую секцию, например, на йогу или плавание.
- Также следует приходить в спортзал в красивой спортивной одежде. Человеку важно нравиться самому себе - тогда это повышает настроение и мотивацию к занятиям.
- Стоит помнить, что перед каждой тренировкой не следует принимать много пищи. В любом случае все калории будут периодически сжигаться в ходе занятия.