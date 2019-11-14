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Автор Анна Стрельцова

В чем состоят особенности бега на длинные дистанции?

Спорт

Бег помогает не только избавиться от лишнего веса или начать приобщаться к физической активности. Он задействует множество мышц, может развивать разные показатели и является одним из самых красочных и живых видов спорта. На соревнованиях по легкой атлетике профессионалы и любители стараются показать максимальный потолок собственных возможностей. Они не боятся проиграть соперникам, но им страшно проиграть себе. Поэтому любая физическая активность помогает закалять характер, способствовать появлению и развитию новых и важных для человека качеств. Но в беге особенно важна техника. Без нее спортсмен будет долго идти к желаемой цели и стремиться преодолеть страхи, но прогресса все равно не будет. В чем же состоят особенности бега на длинные дистанции?

Техника работы ног действительно может стать главной составляющей успеха и появления достойного результата. Стопу следует ставить на внешнюю сторону передней части. Только так можно добиться хорошей упругости, когда человек приземляется на дорожку или другое покрытие. С помощью такого приземление усиливается выталкивание из опоры. Новичкам довольно сложно справиться с данной задачей, а их первые шаги всегда будут начинаться с пятки. Для достижения правильной техники нужно стараться делать упор в тренировках на икры и стопы. Они должны прорабатываться отдельно, следует изолировать их и постараться найти подходящий вариант.

В начале тренировок не стоит стараться пробегать всю дистанцию с помощью упругости стопы. Если тело человека будет не подготовлено к такому способу, оно начнет получать чрезмерную нагрузку на многие системы и части организма. Начинать нужно с маленьких отрезков, лучше делать их не длиннее ста метров. Можно постепенно брать курс на увеличение отрезков, но постоянно отслеживать состояние стоп. Они должны ставиться так, чтобы приходить параллельно поверхности, вдоль определенной линии. Когда опорная нога начинает отталкиваться, она выпрямляется, а колено и верхняя часть маховой сильно выносятся вперед. Нужно заметить, что складывание ноги так же играет важную роль в беге и на длинные дистанции.  Важно следить за тем, чтобы пятка подносилась близко к ягодице - данный способ поможет ускорить движение маховой ноги. А её ускорение станет пусковым эффектом для увеличения скорости, улучшения техники бега. Не нужно стараться приседать во время бега, делать ноги слишком жесткими или прямыми. Если человек начинает пускать в ход неестественные движения, он может столкнуться с появлением переломов в технике бега - это сильно скажется на результате и прогрессе в тренировках.

Туловище так же должно двигаться естественно. Спина держится прямо, торс слегка наклоняется вперед - это нужно для небольшого смещения центра тяжести. Данный способ поможет увеличить показатели скорости. Нужно постараться не сталкиваться с колебаниями в обоих плоскостях. Они лишь приводят к лишним тратам энергии, негативно действуют на эффективность. Плечи нужно слегка разворачивать, а грудь выводить вперед. Положение тела в беге должно быть полностью комфортным. 

Темы бег легкая атлетика
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В чем состоят особенности бега на длинные дистанции?
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