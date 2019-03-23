Протеиновые коктейли для спортсменов

Часто во время занятий спортом, особенно при силовых нагрузках, организм может испытывать чувство слабости и истощения. В основном это происходит из-за недостатка таких основных питательных компонентов как белки, жиры и углеводы. Питание играет огромную роль в жизни профессиональных спортсменов и людей, которые просто любят активный образ жизни. Особо важно следить за тем, сколько организм получает белков. Ведь именно белки являются строительным материалом для мышечных волокон. Чтобы восполнить их недостаток, рекомендуется регулярно потреблять протеиновые коктейли. Их легко можно приготовить в домашних условиях, и в этой статье мы подробнее рассмотрим, как это сделать.

Когда протеиновые коктейли необходимы?

Если во время физических нагрузок человек решил сократить до минимума поступление углеводов и жиров в своем рационе, то он обязан восполнить их недостаток белком, чтобы организму было откуда брать энергию.

Белки нужны и тем, кто не стремится похудеть, а наоборот — нарастить мышечную массу. Таким образом, протеиновые коктейли одинаково полезны всем начинающим и не очень спортсменам.

Основные правила приготовления протеиновых коктейлей в домашних условиях

Прежде чем приступить к приготовлению коктейля, следует подсчитать, сколько белка необходимо конкретному организму. Его количество зависит от поставленных целей и задач, а также от оказываемых на организм нагрузок. В целом, на один килограмм веса требуется от одного до двух с половиной граммов белка.

Например, если человек весит сто килограмм, то ему потребуется коктейль с содержанием белка от ста до двухсот пятидесяти граммов. Разумеется, пить это все следует не за один раз, а в течение всего дня. Что касается рецептов, то их сейчас можно найти великое множество. Мы расскажем о наиболее популярных из них.

Рецепты приготовления протеиновых коктейлей

Во время приготовления практически любого протеинового коктейля нужно всего лишь приобрести ингредиенты и довести их до однородной массы с помощью блендера. Также следует не забывать, что протеиновый коктейль заменяет один полноценный прием пищи.

В первом рецепте все ингредиенты рассчитаны на две порции. Потребуются:

шестьсот мл молока,

одна пачка творога,

два банана,

пятьдесят граммов орехов

и две столовые ложки меда.

Второй рецепт:

двести пятьдесят мл молока,

половина банана,

две столовые ложки овсянки

и корица по вкусу.

Иногда можно добавить немного мороженого или натурального йогурта.

Третий рецепт:

пятьсот мл кефира,

пачка творога,

пять чайных ложек какао-порошка,

сто мл воды

и сахарозаменитель.

Здесь какао и сахарозаменитель следует развести водой, довести до кипения и варить в течение минуты. Только после этого все можно отправлять в блендер.

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